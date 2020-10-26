https://ria.ru/20201026/tyurma-1581527606.html
ФСИН прислушивается к просьбам верующих евреев, рассказал раввин
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) прислушивается к просьбам иудейской общины в вопросе обеспечения прав верующих евреев в тюрьмах, в частности,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:45
2020-10-26T10:45
2020-10-26T10:45
религия и мировоззрение
религия
евреи
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
берл лазар
здоровье - общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
бутырская тюрьма
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) прислушивается к просьбам иудейской общины в вопросе обеспечения прав верующих евреев в тюрьмах, в частности, создаются "мини-синагоги", заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."У нас хорошие связи с ФСИН, нам, как правило, идут навстречу и решают вопросы таким образом, чтобы верующие люди могли соблюдать заповеди. Сейчас во многих колониях нам удалось создать даже молельные комнаты, своего рода мини-синагоги", - сказал Лазар.В качестве примера он привел Бутырскую тюрьму в Москве, где "проводятся пасхальные седеры, справляются все праздники, регулярно проводятся коллективные молитвы". "Этот проект (в СИЗО №2 – ред.) я считаю самым большим нашим успехом в обеспечении прав верующих, находящихся в заключении", - подчеркнул раввин.Он отметил, что со стороны руководства ФСИН есть "искренняя заинтересованность решать проблемы". "Они понимают, что с верующими людьми легче добиваться результата: существует реальная надежда на то, что человек осознает свою ошибку, вернется на праведный путь и у него больше не будет проблем с законом… Ведь настоящая цель лишения свободы – не наказание, а исправление человека", - отметил Лазар.Он также обратил внимание на то, что в ФЕОР помогают трудоустроиться бывшим заключенным. "Если человек вышел из заключения, хочет работать в общине и обладает соответствующей квалификацией – конечно, мы его берем. А поскольку, как я уже говорил, мы все в ответе друг за друга – если у него проблема с работой, мы стараемся найти работодателя, который его возьмет. По крайней мере, в больших городах это не проблема", - сказал раввин.Главный раввин обратил внимание на сайт kapellan.org, где подробно изложены программы помощи и адаптации заключенных.Полный текст интервью читайте на сайте<a href="https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html" target="_blank"> ria.ru</a>
https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html
Ярослав Погодин
Верующим в тюрьме не место
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2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, евреи, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, берл лазар, здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), бутырская тюрьма, москва
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) прислушивается к просьбам иудейской общины в вопросе обеспечения прав верующих евреев в тюрьмах, в частности, создаются "мини-синагоги", заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
"У нас хорошие связи с ФСИН, нам, как правило, идут навстречу и решают вопросы таким образом, чтобы верующие люди могли соблюдать заповеди. Сейчас во многих колониях нам удалось создать даже молельные комнаты, своего рода мини-синагоги", - сказал Лазар.
В качестве примера он привел Бутырскую тюрьму в Москве, где "проводятся пасхальные седеры, справляются все праздники, регулярно проводятся коллективные молитвы". "Этот проект (в СИЗО №2 – ред.) я считаю самым большим нашим успехом в обеспечении прав верующих, находящихся в заключении", - подчеркнул раввин.
Он отметил, что со стороны руководства ФСИН есть "искренняя заинтересованность решать проблемы". "Они понимают, что с верующими людьми легче добиваться результата: существует реальная надежда на то, что человек осознает свою ошибку, вернется на праведный путь и у него больше не будет проблем с законом… Ведь настоящая цель лишения свободы – не наказание, а исправление человека", - отметил Лазар.
Он также обратил внимание на то, что в ФЕОР помогают трудоустроиться бывшим заключенным. "Если человек вышел из заключения, хочет работать в общине и обладает соответствующей квалификацией – конечно, мы его берем. А поскольку, как я уже говорил, мы все в ответе друг за друга – если у него проблема с работой, мы стараемся найти работодателя, который его возьмет. По крайней мере, в больших городах это не проблема", - сказал раввин.
Главный раввин обратил внимание на сайт kapellan.org, где подробно изложены программы помощи и адаптации заключенных.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru