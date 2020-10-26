Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html
Раввин Лазар: "Даже в тюрьме человек остается свободным духовно"
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. К главному раввину России Берлу Лазару обратился осужденный по "московскому делу" Даниил Беглец, чтобы отстоять свои религиозные... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T08:00
2020-10-26T08:00
религия и мировоззрение
религия
евреи
новости - религия и мировоззрение
берл лазар
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153183/43/1531834395_0:245:2983:1922_1400x0_80_0_0_a28a92f2e09b3e6f41b63db458e2388b.jpg
<em>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. К главному раввину России Берлу Лазару обратился осужденный по "московскому делу" Даниил Беглец, чтобы отстоять свои религиозные права и не работать в колонии по субботам, поскольку евреям это запрещает вера. Как Федерация еврейских общин России помогает заключенным, можно ли на зоне соблюдать шаббат, питаться кошерно, посещать синагогу, отмечать иудейские праздники, не конфликтовать с иноверцами, а также как выйти на свободу "готовым к полноценной праведной жизни", раввин Лазар рассказал в эксклюзивном интервью РИА "Новости". Беседовали Артем Буденный и Ольга Липич.</em><strong>- Уважаемый раввин, в СМИ прошла информация о том, что к Вам обратился фигурант "московского дела" Данил Беглец с жалобой на невозможность соблюдения шаббата в колонии. Дошло ли до Вас это обращение и что Вы намерены предпринять?</strong>- Началось с того, что мы получили письмо от адвоката. Там было сказано, что его подзащитный, заключенный Даниил Беглец, является евреем, старается соблюдать шабат и другие заповеди нашей веры, и поэтому протестует против нового порядка в колонии, когда всех заключенных заставляют в субботу работать. Евреям работать в субботу Бог запретил – это прямая заповедь Торы.Проблемы с этим возникают довольно часто, причем в самых разных областях – в работе, учебе, особенно у студентов во время экзаменационных сессий. В таких случаях мы обращаемся в соответствующие инстанции, к администрации, к работодателю, к руководству ВУЗа – объясняем ситуацию и, как правило, получаем позитивный ответ. Сейчас, слава Богу, нам идут навстречу, потому что все понимают, что надо соблюдать права человека, в том числе верующих.В данном случае с нашей стороны была задействована служба по работе с заключенными. Мы связались с администрацией колонии и попросили решить вопрос, чтобы заключенные-евреи имели возможность реализовать свое конституционное право на соблюдение религиозного Закона. И практически сразу же, даже не успев получить ответ, мы узнали, что Данил Беглец выходит по УДО, то есть его личная проблема решилась. Но мы на этом не останавливаемся: выяснилось, что в этой колонии еще шесть заключенных-евреев, будем добиваться, чтобы и для них суббота сделалась нерабочим днем.<strong>- Насколько в местах заключения сегодня распространена проблема невозможности соблюдать шаббат и какие-либо еще важные предписания религии? </strong>С шабатом это у нас вообще первый случай. У нас хорошие связи с ФСИН, нам, как правило, идут навстречу и решают вопросы таким образом, чтобы верующие люди могли соблюдать заповеди. Есть, конечно, сложные вопросы, которые волевым решением не урегулировать – это, прежде всего, обеспечение кошерного питания и некоторые особые заповеди еврейских праздников.Но со стороны руководства ФСИН есть искренняя заинтересованность решать проблемы. Они понимают, что с верующими людьми легче добиваться результата: существует реальная надежда на то, что человек осознает свою ошибку, вернется на праведный путь и у него больше не будет проблем с законом – а ведь в этом как раз и состоит главная цель работы с осужденными.<strong>- Что делать верующему, оказавшемуся в такой ситуации?</strong>- Первый шаг – обратиться к администрации колонии, объяснить проблему, указать на необходимость соблюдения прав верующих. Если это не помогает – связаться с нашей общиной. Ведь многие проблемы мы и сами можем решить – например, прислать кошерную еду, Святые книги, различные атрибуты отправления религиозного культа. В любом случае – делать все, чтобы соблюдать заповеди Господни, учить Тору, молиться, возвращаться к Богу.Кстати, сейчас во многих колониях нам удалось создать даже молельные комнаты, своего рода мини-синагоги.<strong>- Какие пути решения обозначенных проблем Вы видите со стороны религиозных общин и светских властей? Есть ли удачные примеры?</strong>- Мы стараемся обеспечить все нужды верующих евреев, оказавшихся в местах лишения свободы. Все они получают мацу на Песах, молитвенники, книги Торы, кипот, тфилин, ханукальные светильники и тому подобное. Есть у нас раввины, которые регулярно посещают места заключения и осуществляют духовное окормление верующих. По этим вопросам никаких препятствий со стороны светских властей я не вижу. Наоборот – отношение к нам самое что ни на есть позитивное.Последний пример: в сентябре и начале октября у нас череда праздников – Рош ашана, йом-кипур, суккот, симхат-Тора. Сейчас практически все места заключения на карантине. И, тем не менее, всякий раз, когда мы обращались с просьбой доставить заключенным то, что им необходимо для выполнения заповедей праздника, мы немедленно получали согласие.Могу еще привести несколько примеров. Один раз возникла проблема с наложением тфилин (коробочки с текстом заповедей торы внутри, которые прикрепляют на голову и руку во время молитвы при помощи кожаного ремня – прим. ред.). Администрация колонии возражала против передачи заключенному длинного ремня, на котором крепится коробочка с написанным текстом молитвы: это у них считается опасным. Вместе подумали и нашли решение: святой текст закрепили на узкой ленточке, которой хватило, чтобы опоясать голову. И правила соблюли, и заповедь выполнили.Ну, а самый яркий пример – это договоренность об открытии синагог в крупных местах заключения. Я сам открывал такую синагогу в Бутырках: сейчас там проводятся пасхальные седеры, справляются все праздники, регулярно проводятся коллективные молитвы. Этот проект, я считаю самым большим нашим успехом в обеспечении прав верующих, находящихся в заключении.<strong>- Каковы положение верующих и опыт решения подобных вопросов в других странах?</strong>- Примерно такой же, как у нас в России. Во всех цивилизованных странах есть службы капелланов для заключенных. Ведь настоящая цель лишения свободы – не наказание, а исправление человека. А кто лучше, чем слуга Божий, способен помочь человеку выйти на правильный путь?<strong>- Организовано ли в тюрьмах соблюдение еврейских постов?</strong>- Что касается постов – у нас их всего пять в году, причем только на сутки, когда надо воздерживаться от любой еды и проводить время в молитве. Эти вопросы решаются на уровне администрации на местах по нашей просьбе – как правило, нам идут навстречу.<strong>- Как Вы оцениваете уровень взаимодействия с госорганами, ФСИН, а также с другими религиозными организациями (христианскими, мусульманскими) в сфере заботы о заключенных? Налажен ли диалог, решение межконфессиональных споров (если таковые возникают), развиваются ли какие-либо совместные социальные проекты?</strong>- Слава Богу, межконфессиональные отношения в России куда лучше, чем в подавляющем большинстве стран, в том числе самых культурных и цивилизованных. Я не знаю ни одного случая, чтобы заключенные-евреи испытывали проблемы в отношениях с представителями иных конфессий. Соответственно, и между священнослужителями разных религий царит полное взаимопонимание: каждый помогает верующим выполнять свои законы и заповеди, и с уважением относится к иноверцам.<strong>- Что делает сегодня еврейская община и что планирует делать - для заключенных (программы помощи, адаптации, юр поддержка, духовная поддержка, встречи?).</strong>- По этому вопросу я лучше направлю вас на наш сайт kapellan.org, специально предназначенный для работы с заключенными. Здесь у нас подробное изложение всех программ помощи, поддержки, адаптации и всего остального.<strong>- Адресована ли эта забота и помощь только строгим последователям иудаизма или всем заключенным еврейской национальности? И что, если за помощью к раввину обратится человек иного вероисповедания, неверующий?</strong>- Конечно, мы идем ко всем евреям: по нашему Закону, все евреи в ответе друг за друга, если человек не соблюдает все заповеди, или даже вообще не соблюдает, наш долг ему помочь, вернуть его на пути Господни. Возвращаясь к истории Даниила Беглеца – когда мы получили письмо от его адвоката, мы этого человека совсем не знали. Но раз он еврей, он должен соблюдать заповеди, и мы обязаны ему в этом помочь.Что касается обращений от людей другой веры – здесь мы можем помочь только в каких-то вопросах, не связанных с выполнением религиозного долга. По мере сил и возможностей – помогаем. Хотя, если честно, таких обращений совсем немного. Все-таки каждому человеку легче найти путь к Господу через свою веру, через свою традицию, которая ему хоть как-то знакома.<strong>- Берут ли на работу в еврейские организации людей, освободившихся из мест заключения? И как вообще помогают бывшим узникам?</strong>- Один из важнейших элементов нашей традиции это "тшува". Обычно это слово переводят как "покаяние", но на самом деле оно означает "возвращение к Богу". Человек всегда способен исправиться, не повторять ошибок прошлого. Поэтому, если человек вышел из заключения, хочет работать в общине и обладает соответствующей квалификацией – конечно, мы его берем. А поскольку, как я уже говорил, мы все в ответе друг за друга – если у него проблема с работой, мы стараемся найти работодателя, который его возьмет. По крайней мере, в больших городах это не проблема.<strong>- Что бы Вы пожелали тем, кто сегодня находится за решеткой? Как человеку в тюрьме стать лучше, а не хуже, верующему – не утратить веры, а неверующему – обрести ее, не пасть духом?</strong>- Прежде всего – поскорее выйти на свободу и больше не попадать в такие переделки. А тем, кто пока еще отбывает срок заключения, хотел бы напомнить, что даже в отсутствие физической свободы человек остается свободным духовно. Многие наши видные деятели, многие пророки и праведники в разное время оказывались в тюрьмах и даже на каторге – и все они использовали это нелегкое время, чтобы получить больше знаний, больше понимания, чтобы подняться выше в духовном плане. И они выходили на свободу более сильными, готовыми к полноценной праведной жизни.
https://ria.ru/20201020/moskovskoe-delo-1581357986.html
https://ria.ru/20201024/efremov-1581303403.html
https://ria.ru/20201022/religioznaya-svoboda-1581106928.html
https://ria.ru/20200903/kipur-1576688474.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153183/43/1531834395_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_12fde58f960ec35f1da592c3f7ee179f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, евреи, новости - религия и мировоззрение, берл лазар, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

Раввин Лазар: "Даже в тюрьме человек остается свободным духовно"

08:00 26.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. К главному раввину России Берлу Лазару обратился осужденный по "московскому делу" Даниил Беглец, чтобы отстоять свои религиозные права и не работать в колонии по субботам, поскольку евреям это запрещает вера. Как Федерация еврейских общин России помогает заключенным, можно ли на зоне соблюдать шаббат, питаться кошерно, посещать синагогу, отмечать иудейские праздники, не конфликтовать с иноверцами, а также как выйти на свободу "готовым к полноценной праведной жизни", раввин Лазар рассказал в эксклюзивном интервью РИА "Новости". Беседовали Артем Буденный и Ольга Липич.
- Уважаемый раввин, в СМИ прошла информация о том, что к Вам обратился фигурант "московского дела" Данил Беглец с жалобой на невозможность соблюдения шаббата в колонии. Дошло ли до Вас это обращение и что Вы намерены предпринять?
- Началось с того, что мы получили письмо от адвоката. Там было сказано, что его подзащитный, заключенный Даниил Беглец, является евреем, старается соблюдать шабат и другие заповеди нашей веры, и поэтому протестует против нового порядка в колонии, когда всех заключенных заставляют в субботу работать. Евреям работать в субботу Бог запретил – это прямая заповедь Торы.
Проблемы с этим возникают довольно часто, причем в самых разных областях – в работе, учебе, особенно у студентов во время экзаменационных сессий. В таких случаях мы обращаемся в соответствующие инстанции, к администрации, к работодателю, к руководству ВУЗа – объясняем ситуацию и, как правило, получаем позитивный ответ. Сейчас, слава Богу, нам идут навстречу, потому что все понимают, что надо соблюдать права человека, в том числе верующих.
В данном случае с нашей стороны была задействована служба по работе с заключенными. Мы связались с администрацией колонии и попросили решить вопрос, чтобы заключенные-евреи имели возможность реализовать свое конституционное право на соблюдение религиозного Закона. И практически сразу же, даже не успев получить ответ, мы узнали, что Данил Беглец выходит по УДО, то есть его личная проблема решилась. Но мы на этом не останавливаемся: выяснилось, что в этой колонии еще шесть заключенных-евреев, будем добиваться, чтобы и для них суббота сделалась нерабочим днем.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 18:12
Суд досрочно освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве
- Насколько в местах заключения сегодня распространена проблема невозможности соблюдать шаббат и какие-либо еще важные предписания религии?
С шабатом это у нас вообще первый случай. У нас хорошие связи с ФСИН, нам, как правило, идут навстречу и решают вопросы таким образом, чтобы верующие люди могли соблюдать заповеди. Есть, конечно, сложные вопросы, которые волевым решением не урегулировать – это, прежде всего, обеспечение кошерного питания и некоторые особые заповеди еврейских праздников.
Но со стороны руководства ФСИН есть искренняя заинтересованность решать проблемы. Они понимают, что с верующими людьми легче добиваться результата: существует реальная надежда на то, что человек осознает свою ошибку, вернется на праведный путь и у него больше не будет проблем с законом – а ведь в этом как раз и состоит главная цель работы с осужденными.
- Что делать верующему, оказавшемуся в такой ситуации?
- Первый шаг – обратиться к администрации колонии, объяснить проблему, указать на необходимость соблюдения прав верующих. Если это не помогает – связаться с нашей общиной. Ведь многие проблемы мы и сами можем решить – например, прислать кошерную еду, Святые книги, различные атрибуты отправления религиозного культа. В любом случае – делать все, чтобы соблюдать заповеди Господни, учить Тору, молиться, возвращаться к Богу.
Кстати, сейчас во многих колониях нам удалось создать даже молельные комнаты, своего рода мини-синагоги.
- Какие пути решения обозначенных проблем Вы видите со стороны религиозных общин и светских властей? Есть ли удачные примеры?
- Мы стараемся обеспечить все нужды верующих евреев, оказавшихся в местах лишения свободы. Все они получают мацу на Песах, молитвенники, книги Торы, кипот, тфилин, ханукальные светильники и тому подобное. Есть у нас раввины, которые регулярно посещают места заключения и осуществляют духовное окормление верующих. По этим вопросам никаких препятствий со стороны светских властей я не вижу. Наоборот – отношение к нам самое что ни на есть позитивное.
Последний пример: в сентябре и начале октября у нас череда праздников – Рош ашана, йом-кипур, суккот, симхат-Тора. Сейчас практически все места заключения на карантине. И, тем не менее, всякий раз, когда мы обращались с просьбой доставить заключенным то, что им необходимо для выполнения заповедей праздника, мы немедленно получали согласие.
Могу еще привести несколько примеров. Один раз возникла проблема с наложением тфилин (коробочки с текстом заповедей торы внутри, которые прикрепляют на голову и руку во время молитвы при помощи кожаного ремня – прим. ред.). Администрация колонии возражала против передачи заключенному длинного ремня, на котором крепится коробочка с написанным текстом молитвы: это у них считается опасным. Вместе подумали и нашли решение: святой текст закрепили на узкой ленточке, которой хватило, чтобы опоясать голову. И правила соблюли, и заповедь выполнили.
Ну, а самый яркий пример – это договоренность об открытии синагог в крупных местах заключения. Я сам открывал такую синагогу в Бутырках: сейчас там проводятся пасхальные седеры, справляются все праздники, регулярно проводятся коллективные молитвы. Этот проект, я считаю самым большим нашим успехом в обеспечении прав верующих, находящихся в заключении.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 08:54
В ОНК рассказали, что ждет Ефремова в колонии
- Каковы положение верующих и опыт решения подобных вопросов в других странах?
- Примерно такой же, как у нас в России. Во всех цивилизованных странах есть службы капелланов для заключенных. Ведь настоящая цель лишения свободы – не наказание, а исправление человека. А кто лучше, чем слуга Божий, способен помочь человеку выйти на правильный путь?
- Организовано ли в тюрьмах соблюдение еврейских постов?
- Что касается постов – у нас их всего пять в году, причем только на сутки, когда надо воздерживаться от любой еды и проводить время в молитве. Эти вопросы решаются на уровне администрации на местах по нашей просьбе – как правило, нам идут навстречу.
- Как Вы оцениваете уровень взаимодействия с госорганами, ФСИН, а также с другими религиозными организациями (христианскими, мусульманскими) в сфере заботы о заключенных? Налажен ли диалог, решение межконфессиональных споров (если таковые возникают), развиваются ли какие-либо совместные социальные проекты?
- Слава Богу, межконфессиональные отношения в России куда лучше, чем в подавляющем большинстве стран, в том числе самых культурных и цивилизованных. Я не знаю ни одного случая, чтобы заключенные-евреи испытывали проблемы в отношениях с представителями иных конфессий. Соответственно, и между священнослужителями разных религий царит полное взаимопонимание: каждый помогает верующим выполнять свои законы и заповеди, и с уважением относится к иноверцам.
- Что делает сегодня еврейская община и что планирует делать - для заключенных (программы помощи, адаптации, юр поддержка, духовная поддержка, встречи?).
- По этому вопросу я лучше направлю вас на наш сайт kapellan.org, специально предназначенный для работы с заключенными. Здесь у нас подробное изложение всех программ помощи, поддержки, адаптации и всего остального.
- Адресована ли эта забота и помощь только строгим последователям иудаизма или всем заключенным еврейской национальности? И что, если за помощью к раввину обратится человек иного вероисповедания, неверующий?
- Конечно, мы идем ко всем евреям: по нашему Закону, все евреи в ответе друг за друга, если человек не соблюдает все заповеди, или даже вообще не соблюдает, наш долг ему помочь, вернуть его на пути Господни. Возвращаясь к истории Даниила Беглеца – когда мы получили письмо от его адвоката, мы этого человека совсем не знали. Но раз он еврей, он должен соблюдать заповеди, и мы обязаны ему в этом помочь.
Что касается обращений от людей другой веры – здесь мы можем помочь только в каких-то вопросах, не связанных с выполнением религиозного долга. По мере сил и возможностей – помогаем. Хотя, если честно, таких обращений совсем немного. Все-таки каждому человеку легче найти путь к Господу через свою веру, через свою традицию, которая ему хоть как-то знакома.
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 23:46Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали неординарным решение ЕСПЧ по делу "Перовы против России"
- Берут ли на работу в еврейские организации людей, освободившихся из мест заключения? И как вообще помогают бывшим узникам?
- Один из важнейших элементов нашей традиции это "тшува". Обычно это слово переводят как "покаяние", но на самом деле оно означает "возвращение к Богу". Человек всегда способен исправиться, не повторять ошибок прошлого. Поэтому, если человек вышел из заключения, хочет работать в общине и обладает соответствующей квалификацией – конечно, мы его берем. А поскольку, как я уже говорил, мы все в ответе друг за друга – если у него проблема с работой, мы стараемся найти работодателя, который его возьмет. По крайней мере, в больших городах это не проблема.
- Что бы Вы пожелали тем, кто сегодня находится за решеткой? Как человеку в тюрьме стать лучше, а не хуже, верующему – не утратить веры, а неверующему – обрести ее, не пасть духом?
- Прежде всего – поскорее выйти на свободу и больше не попадать в такие переделки. А тем, кто пока еще отбывает срок заключения, хотел бы напомнить, что даже в отсутствие физической свободы человек остается свободным духовно. Многие наши видные деятели, многие пророки и праведники в разное время оказывались в тюрьмах и даже на каторге – и все они использовали это нелегкое время, чтобы получить больше знаний, больше понимания, чтобы подняться выше в духовном плане. И они выходили на свободу более сильными, готовыми к полноценной праведной жизни.
День Симхат Тора - кульминация осенних еврейских праздников - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 15:56Религия и мировоззрение
В ФЕОР рассказали, как российские евреи отметят осенние праздники
 
Обсудить0
Религия и мировоззрениеРелигияевреиНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42Боливия хочет купить российскую вакцину от COVID-19
12:42Ученые назвали ситуацию с коронавирусом во Франции критической
12:38Путин предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore на базах в Европе
12:35Путин заявил о готовности не размещать на европейской части ракет 9М729
12:32Россия призывает НАТО к мораторию на РСМД наземного базирования
12:29Путин призвал к поиску схем поддержания стабильности "в мире без ДРСМД"
12:28Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по культуре
12:27Новый президент Боливии Арсе хочет скорее встретиться с Путиным
12:26Россия готова к минимизации последствий развала ДРСМД, заявил Путин
12:26Путин призвал укреплять региональную и глобальную стабильность
12:26Путин предложил варианты мер для снятия озабоченностей по РСМД
12:22Путин заявил о новых угрозах для безопасности Европы
12:22Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
12:20Собянин заявил о снижении темпов выявляемости COVID-19 в десять раз
12:19Алиев: "замороженный" карабахский конфликт устраивал всех, кроме Баку
12:14Пушков ответил на слова Байдена о России
12:13Боливия хочет стать основным поставщиком продуктов питания в Россию
12:12Депутат рассказал о подготовке проекта о химической кастрации педофилов
12:11Путин предложил меры по снижению напряженности в Европе
12:10Президент Боливии пообещал восстановить отношения с Россией
Лента новостейМолния