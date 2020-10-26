https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html

Раввин Лазар: "Даже в тюрьме человек остается свободным духовно"

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. К главному раввину России Берлу Лазару обратился осужденный по "московскому делу" Даниил Беглец, чтобы отстоять свои религиозные... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:00

2020-10-26T08:00

2020-10-26T08:00

религия и мировоззрение

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берл лазар

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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<em>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. К главному раввину России Берлу Лазару обратился осужденный по "московскому делу" Даниил Беглец, чтобы отстоять свои религиозные права и не работать в колонии по субботам, поскольку евреям это запрещает вера. Как Федерация еврейских общин России помогает заключенным, можно ли на зоне соблюдать шаббат, питаться кошерно, посещать синагогу, отмечать иудейские праздники, не конфликтовать с иноверцами, а также как выйти на свободу "готовым к полноценной праведной жизни", раввин Лазар рассказал в эксклюзивном интервью РИА "Новости". Беседовали Артем Буденный и Ольга Липич.</em><strong>- Уважаемый раввин, в СМИ прошла информация о том, что к Вам обратился фигурант "московского дела" Данил Беглец с жалобой на невозможность соблюдения шаббата в колонии. Дошло ли до Вас это обращение и что Вы намерены предпринять?</strong>- Началось с того, что мы получили письмо от адвоката. Там было сказано, что его подзащитный, заключенный Даниил Беглец, является евреем, старается соблюдать шабат и другие заповеди нашей веры, и поэтому протестует против нового порядка в колонии, когда всех заключенных заставляют в субботу работать. Евреям работать в субботу Бог запретил – это прямая заповедь Торы.Проблемы с этим возникают довольно часто, причем в самых разных областях – в работе, учебе, особенно у студентов во время экзаменационных сессий. В таких случаях мы обращаемся в соответствующие инстанции, к администрации, к работодателю, к руководству ВУЗа – объясняем ситуацию и, как правило, получаем позитивный ответ. Сейчас, слава Богу, нам идут навстречу, потому что все понимают, что надо соблюдать права человека, в том числе верующих.В данном случае с нашей стороны была задействована служба по работе с заключенными. Мы связались с администрацией колонии и попросили решить вопрос, чтобы заключенные-евреи имели возможность реализовать свое конституционное право на соблюдение религиозного Закона. И практически сразу же, даже не успев получить ответ, мы узнали, что Данил Беглец выходит по УДО, то есть его личная проблема решилась. Но мы на этом не останавливаемся: выяснилось, что в этой колонии еще шесть заключенных-евреев, будем добиваться, чтобы и для них суббота сделалась нерабочим днем.<strong>- Насколько в местах заключения сегодня распространена проблема невозможности соблюдать шаббат и какие-либо еще важные предписания религии? </strong>С шабатом это у нас вообще первый случай. У нас хорошие связи с ФСИН, нам, как правило, идут навстречу и решают вопросы таким образом, чтобы верующие люди могли соблюдать заповеди. Есть, конечно, сложные вопросы, которые волевым решением не урегулировать – это, прежде всего, обеспечение кошерного питания и некоторые особые заповеди еврейских праздников.Но со стороны руководства ФСИН есть искренняя заинтересованность решать проблемы. Они понимают, что с верующими людьми легче добиваться результата: существует реальная надежда на то, что человек осознает свою ошибку, вернется на праведный путь и у него больше не будет проблем с законом – а ведь в этом как раз и состоит главная цель работы с осужденными.<strong>- Что делать верующему, оказавшемуся в такой ситуации?</strong>- Первый шаг – обратиться к администрации колонии, объяснить проблему, указать на необходимость соблюдения прав верующих. Если это не помогает – связаться с нашей общиной. Ведь многие проблемы мы и сами можем решить – например, прислать кошерную еду, Святые книги, различные атрибуты отправления религиозного культа. В любом случае – делать все, чтобы соблюдать заповеди Господни, учить Тору, молиться, возвращаться к Богу.Кстати, сейчас во многих колониях нам удалось создать даже молельные комнаты, своего рода мини-синагоги.<strong>- Какие пути решения обозначенных проблем Вы видите со стороны религиозных общин и светских властей? Есть ли удачные примеры?</strong>- Мы стараемся обеспечить все нужды верующих евреев, оказавшихся в местах лишения свободы. Все они получают мацу на Песах, молитвенники, книги Торы, кипот, тфилин, ханукальные светильники и тому подобное. Есть у нас раввины, которые регулярно посещают места заключения и осуществляют духовное окормление верующих. По этим вопросам никаких препятствий со стороны светских властей я не вижу. Наоборот – отношение к нам самое что ни на есть позитивное.Последний пример: в сентябре и начале октября у нас череда праздников – Рош ашана, йом-кипур, суккот, симхат-Тора. Сейчас практически все места заключения на карантине. И, тем не менее, всякий раз, когда мы обращались с просьбой доставить заключенным то, что им необходимо для выполнения заповедей праздника, мы немедленно получали согласие.Могу еще привести несколько примеров. Один раз возникла проблема с наложением тфилин (коробочки с текстом заповедей торы внутри, которые прикрепляют на голову и руку во время молитвы при помощи кожаного ремня – прим. ред.). Администрация колонии возражала против передачи заключенному длинного ремня, на котором крепится коробочка с написанным текстом молитвы: это у них считается опасным. Вместе подумали и нашли решение: святой текст закрепили на узкой ленточке, которой хватило, чтобы опоясать голову. И правила соблюли, и заповедь выполнили.Ну, а самый яркий пример – это договоренность об открытии синагог в крупных местах заключения. Я сам открывал такую синагогу в Бутырках: сейчас там проводятся пасхальные седеры, справляются все праздники, регулярно проводятся коллективные молитвы. Этот проект, я считаю самым большим нашим успехом в обеспечении прав верующих, находящихся в заключении.<strong>- Каковы положение верующих и опыт решения подобных вопросов в других странах?</strong>- Примерно такой же, как у нас в России. Во всех цивилизованных странах есть службы капелланов для заключенных. Ведь настоящая цель лишения свободы – не наказание, а исправление человека. А кто лучше, чем слуга Божий, способен помочь человеку выйти на правильный путь?<strong>- Организовано ли в тюрьмах соблюдение еврейских постов?</strong>- Что касается постов – у нас их всего пять в году, причем только на сутки, когда надо воздерживаться от любой еды и проводить время в молитве. Эти вопросы решаются на уровне администрации на местах по нашей просьбе – как правило, нам идут навстречу.<strong>- Как Вы оцениваете уровень взаимодействия с госорганами, ФСИН, а также с другими религиозными организациями (христианскими, мусульманскими) в сфере заботы о заключенных? Налажен ли диалог, решение межконфессиональных споров (если таковые возникают), развиваются ли какие-либо совместные социальные проекты?</strong>- Слава Богу, межконфессиональные отношения в России куда лучше, чем в подавляющем большинстве стран, в том числе самых культурных и цивилизованных. Я не знаю ни одного случая, чтобы заключенные-евреи испытывали проблемы в отношениях с представителями иных конфессий. Соответственно, и между священнослужителями разных религий царит полное взаимопонимание: каждый помогает верующим выполнять свои законы и заповеди, и с уважением относится к иноверцам.<strong>- Что делает сегодня еврейская община и что планирует делать - для заключенных (программы помощи, адаптации, юр поддержка, духовная поддержка, встречи?).</strong>- По этому вопросу я лучше направлю вас на наш сайт kapellan.org, специально предназначенный для работы с заключенными. Здесь у нас подробное изложение всех программ помощи, поддержки, адаптации и всего остального.<strong>- Адресована ли эта забота и помощь только строгим последователям иудаизма или всем заключенным еврейской национальности? И что, если за помощью к раввину обратится человек иного вероисповедания, неверующий?</strong>- Конечно, мы идем ко всем евреям: по нашему Закону, все евреи в ответе друг за друга, если человек не соблюдает все заповеди, или даже вообще не соблюдает, наш долг ему помочь, вернуть его на пути Господни. Возвращаясь к истории Даниила Беглеца – когда мы получили письмо от его адвоката, мы этого человека совсем не знали. Но раз он еврей, он должен соблюдать заповеди, и мы обязаны ему в этом помочь.Что касается обращений от людей другой веры – здесь мы можем помочь только в каких-то вопросах, не связанных с выполнением религиозного долга. По мере сил и возможностей – помогаем. Хотя, если честно, таких обращений совсем немного. Все-таки каждому человеку легче найти путь к Господу через свою веру, через свою традицию, которая ему хоть как-то знакома.<strong>- Берут ли на работу в еврейские организации людей, освободившихся из мест заключения? И как вообще помогают бывшим узникам?</strong>- Один из важнейших элементов нашей традиции это "тшува". Обычно это слово переводят как "покаяние", но на самом деле оно означает "возвращение к Богу". Человек всегда способен исправиться, не повторять ошибок прошлого. Поэтому, если человек вышел из заключения, хочет работать в общине и обладает соответствующей квалификацией – конечно, мы его берем. А поскольку, как я уже говорил, мы все в ответе друг за друга – если у него проблема с работой, мы стараемся найти работодателя, который его возьмет. По крайней мере, в больших городах это не проблема.<strong>- Что бы Вы пожелали тем, кто сегодня находится за решеткой? Как человеку в тюрьме стать лучше, а не хуже, верующему – не утратить веры, а неверующему – обрести ее, не пасть духом?</strong>- Прежде всего – поскорее выйти на свободу и больше не попадать в такие переделки. А тем, кто пока еще отбывает срок заключения, хотел бы напомнить, что даже в отсутствие физической свободы человек остается свободным духовно. Многие наши видные деятели, многие пророки и праведники в разное время оказывались в тюрьмах и даже на каторге – и все они использовали это нелегкое время, чтобы получить больше знаний, больше понимания, чтобы подняться выше в духовном плане. И они выходили на свободу более сильными, готовыми к полноценной праведной жизни.

https://ria.ru/20201020/moskovskoe-delo-1581357986.html

https://ria.ru/20201024/efremov-1581303403.html

https://ria.ru/20201022/religioznaya-svoboda-1581106928.html

https://ria.ru/20200903/kipur-1576688474.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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