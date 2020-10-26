https://ria.ru/20201026/travlya-1581595346.html

Суд отказался приобщать к делу скриншоты о "травле" историка Соколова

Актер Александр Лепихов рассказал на суде по делу обвиняемого в убийстве Олега Соколова о якобы готовящихся в отношении историка провокациях и унижениях со... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:40

2020-10-26T15:40

2020-10-26T15:40

евгений понасенков

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости</strong>. Актер Александр Лепихов рассказал на суде по делу обвиняемого в убийстве <a href="https://ria.ru/person_oleg-sokolov-dotsent-spbgu/" target="_blank">Олега Соколова</a> о якобы готовящихся в отношении историка провокациях и унижениях со стороны научного оппонента <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-ponasenkov/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Понасенкова</a>, но суд отказался приобщать скриншоты, передает корреспондент РИА Новости.По словам Лепихова, Понасенков "режиссировал и планировал каждый ход", понимая, что "раздражает пожилого человека". Подтверждение тому - переписка в Facebook, которая "может быть передана в органы следствия", предложил свидетель."Понасенков и Соколов - два участника этого преступления", - считает Лепихов.Однако суд не стал приобщать скриншоты переписки между Лепиховым и Понасенковым из-за неверного оформления документов, а также отсутствия прямой связи с расследуемым делом.По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ещенко</a> из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.

https://ria.ru/20201014/travlya-1579786759.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений понасенков, анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия