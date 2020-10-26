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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201026/shkoly-1581619131.html
В КЧР до 2022 года в школах создадут около двух тысяч ученических мест
В Карачаево-Черкесии до 2022 года планируется создать порядка двух тысяч ученических мест, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:16
2020-10-26T17:16
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
усть-джегута
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<strong>ЧЕРКЕССК, 26 окт — РИА Новости.</strong> В Карачаево-Черкесии до 2022 года планируется создать порядка двух тысяч ученических мест, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a>.По его словам, уже завершены монтажные работы на площадке, где строится новая комфортабельная школа на шестьсот ученических мест в новом микрорайоне республиканской столицы. Рядом со школой построено здание детсада и оборудована спортивная площадка.В другом городе КЧР — в <a href="http://ria.ru/location_Ust_Dzheguta/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Джегуте</a> — также завершается строительство нового корпуса лицея на четыреста мест, возводится новая школа в ауле Гюрюльдеук на 165 мест, и уже в предстоящем году начинается строительство школы в Учкекене на 960 ученических мест.По словам главы региона, строительство этих объектов – "еще один шаг к ликвидации двухсменного режима обучения в школах республики"."Мы еще на шаг ближе к ликвидации двухсменного режима обучения. Сегодня двухсменка сохраняется почти в 30 школах КЧР — в самых густонаселенных населенных пунктах", — написал Темрезов.
https://ria.ru/20200821/karachaevo-cherkesiya-1576101871.html
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рашид темрезов, усть-джегута

В КЧР до 2022 года в школах создадут около двух тысяч ученических мест

17:16 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в московской школе
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЧЕРКЕССК, 26 окт — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до 2022 года планируется создать порядка двух тысяч ученических мест, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
По его словам, уже завершены монтажные работы на площадке, где строится новая комфортабельная школа на шестьсот ученических мест в новом микрорайоне республиканской столицы. Рядом со школой построено здание детсада и оборудована спортивная площадка.
В другом городе КЧР — в Усть-Джегуте — также завершается строительство нового корпуса лицея на четыреста мест, возводится новая школа в ауле Гюрюльдеук на 165 мест, и уже в предстоящем году начинается строительство школы в Учкекене на 960 ученических мест.
По словам главы региона, строительство этих объектов – "еще один шаг к ликвидации двухсменного режима обучения в школах республики".
Стройка - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 16:17Карачаево-Черкесская Республика
В одном из аулов Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет откроют детсад
"Мы еще на шаг ближе к ликвидации двухсменного режима обучения. Сегодня двухсменка сохраняется почти в 30 школах КЧР — в самых густонаселенных населенных пунктах", — написал Темрезов.
 
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовУсть-Джегута
 
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