"Запад возмущен": Die Welt оценила стратегию России в Арктике
03:53 26.10.2020 (обновлено: 12:23 26.10.2020)
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Страны Запада возмущены политикой России в отношении Северного морского пути, однако ничего не могут с этим поделать, пишет журналист Феликс Айк в статье для немецкой газеты Die Welt.
Автор напоминает, что президент России Владимир Путин в марте утвердил новую Арктическую стратегию на период до 2035 года, которая предусматривает активное экономическое освоение региона.
"Кроме того, Кремль хочет заселить заснеженный и едва приспособленный для экономической деятельности Крайний Север и заботится о военной защите своих границ, расширяющихся благодаря глобальному потеплению", — утверждает Айк.
По словам журналиста, хотя Россия не может иметь претензий на Арктику, но она использует "пространство для маневра" — требует плату за использование Северного морского пути и собирается в будущем давать разрешение на проход по нему только судам "отечественного флота", то есть построенным на российских верфях и ходящим под российским флагом.
"На Западе возмущены, но поделать ничего не могут: Москва контролирует этот торговый путь. Иностранные судоходные компании вынуждены лишь признавать ее фактическую монополию — в том числе и по причине присутствия российских Вооруженных сил в регионе", — пишет автор статьи, напоминая, что исключительная экономическая зона России простирается на 200 километров севернее ее территориальных вод и покрывает большую часть Северного морского пути.
В декабре прошлого года вступили в силу поправки к Кодексу торгового мореплавания, согласно которым за судами под российским флагом закрепляется исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Северного морского пути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. Это же касается перевозок нефти, природного газа, в том числе СПГ, а также газового конденсата и угля.
Согласно указу Владимира Путина, подписанного в 2018 году, грузоперевозки по Северному морскому пути к 2024 году должны достичь 50 миллионов тонн в год. Чтобы обеспечить рост грузопотока по Севморпути, Россия активно развивает атомный ледокольный флот, аналогов которому в мире нет. Так, 21 октября вступил в строй головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика". Еще два таких судна введут в эксплуатацию в 2021-2022 годах.
Министерство обороны США представило в прошлом году конгрессу "Арктическую доктрину", направленную на блокирование российского Северного морского пути (СМП). В документе говорится, что Арктика "имеет прямое отношение к национальной безопасности США". Главная задача Вашингтона — "развертывание более смертоносной, устойчивой, гибкой боевой группировки, способной обеспечить конкурентное преимущество в этом ключевом регионе".
В мае 2020 года впервые за 25 лет в Баренцево море вошла группировка боевых кораблей Шестого флота ВМС США. По официальной информации Пентагона — для "обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками".
Ранее в МИД России отмечали, что страны — члены НАТО, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.
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