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https://ria.ru/20201026/sevmorput-1581504713.html
"Запад возмущен": Die Welt оценила стратегию России в Арктике
Страны Запада возмущены политикой России в отношении Северного морского пути, однако ничего не могут с этим поделать, пишет журналист Феликс Айк в статье для... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T03:53
2020-10-26T12:23
россия
северный морской путь
военно-морские силы сша
арктика
министерство обороны сша
владимир путин
сергей шойгу
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Страны Запада возмущены политикой <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в отношении <a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_morskojj_put/" target="_blank">Северного морского пути</a>, однако ничего не могут с этим поделать, пишет журналист Феликс Айк в статье для немецкой газеты <a href="https://www.welt.de/wirtschaft/plus218265264/Polare-Seidenstrasse-Das-ist-Chinas-Plan-fuer-die-Eroberung-der-Arktis.html" target="_blank">Die Welt</a>.Автор напоминает, что президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в марте утвердил новую Арктическую стратегию на период до 2035 года, которая предусматривает активное экономическое освоение региона."Кроме того, Кремль хочет заселить заснеженный и едва приспособленный для экономической деятельности Крайний Север и заботится о военной защите своих границ, расширяющихся благодаря глобальному потеплению", — утверждает Айк.По словам журналиста, хотя Россия не может иметь претензий на <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктику</a>, но она использует "пространство для маневра" — требует плату за использование Северного морского пути и собирается в будущем давать разрешение на проход по нему только судам "отечественного флота", то есть построенным на российских верфях и ходящим под российским флагом.В декабре прошлого года вступили в силу поправки к Кодексу торгового мореплавания, согласно которым за судами под российским флагом закрепляется исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Северного морского пути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. Это же касается перевозок нефти, природного газа, в том числе СПГ, а также газового конденсата и угля.Согласно указу Владимира Путина, подписанного в 2018 году, грузоперевозки по Северному морскому пути к 2024 году должны достичь 50 миллионов тонн в год. Чтобы обеспечить рост грузопотока по Севморпути, Россия активно развивает атомный ледокольный флот, аналогов которому в мире нет. Так, 21 октября вступил в строй головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика". Еще два таких судна введут в эксплуатацию в 2021-2022 годах.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны США</a> представило в прошлом году конгрессу "Арктическую доктрину", направленную на блокирование российского Северного морского пути (СМП). В документе говорится, что Арктика "имеет прямое отношение к национальной безопасности США". Главная задача Вашингтона — "развертывание более смертоносной, устойчивой, гибкой боевой группировки, способной обеспечить конкурентное преимущество в этом ключевом регионе".В мае 2020 года впервые за 25 лет в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцево море</a> вошла группировка боевых кораблей Шестого флота <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>. По официальной информации Пентагона — для "обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками".Ранее в МИД России отмечали, что страны — члены <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал. Глава Минобороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/">Сергей Шойгу</a> заявлял, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.<em><strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/politic/20201026/248391726.html" target="_blank">ИноСМИ</a></strong> <strong>&gt;&gt;</strong></em>
https://ria.ru/20200718/1574497738.html
https://ria.ru/20201024/arktika-1581294116.html
"На Западе возмущены, но поделать ничего не могут"... Вот так и должно быть всегда! Запад возмущает всё, что бы Россия ни делала. Засуньте своё возмущение куда хотите, но Россия продолжит делать, что считает нужным.
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Вот злодей то какой а! Мало того что со своих кораблей плату не берет так еще и свои границы охранять удумал !!! Еще санкции даешь!!!!
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россия, северный морской путь, военно-морские силы сша, арктика, министерство обороны сша, владимир путин, сергей шойгу, москва, в мире

"Запад возмущен": Die Welt оценила стратегию России в Арктике

03:53 26.10.2020 (обновлено: 12:23 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковАтомный ледокол "Ямал"
Атомный ледокол Ямал - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Страны Запада возмущены политикой России в отношении Северного морского пути, однако ничего не могут с этим поделать, пишет журналист Феликс Айк в статье для немецкой газеты Die Welt.
Автор напоминает, что президент России Владимир Путин в марте утвердил новую Арктическую стратегию на период до 2035 года, которая предусматривает активное экономическое освоение региона.
"Кроме того, Кремль хочет заселить заснеженный и едва приспособленный для экономической деятельности Крайний Север и заботится о военной защите своих границ, расширяющихся благодаря глобальному потеплению", — утверждает Айк.
По словам журналиста, хотя Россия не может иметь претензий на Арктику, но она использует "пространство для маневра" — требует плату за использование Северного морского пути и собирается в будущем давать разрешение на проход по нему только судам "отечественного флота", то есть построенным на российских верфях и ходящим под российским флагом.

"На Западе возмущены, но поделать ничего не могут: Москва контролирует этот торговый путь. Иностранные судоходные компании вынуждены лишь признавать ее фактическую монополию — в том числе и по причине присутствия российских Вооруженных сил в регионе", — пишет автор статьи, напоминая, что исключительная экономическая зона России простирается на 200 километров севернее ее территориальных вод и покрывает большую часть Северного морского пути.

В декабре прошлого года вступили в силу поправки к Кодексу торгового мореплавания, согласно которым за судами под российским флагом закрепляется исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Северного морского пути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. Это же касается перевозок нефти, природного газа, в том числе СПГ, а также газового конденсата и угля.
Согласно указу Владимира Путина, подписанного в 2018 году, грузоперевозки по Северному морскому пути к 2024 году должны достичь 50 миллионов тонн в год. Чтобы обеспечить рост грузопотока по Севморпути, Россия активно развивает атомный ледокольный флот, аналогов которому в мире нет. Так, 21 октября вступил в строй головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика". Еще два таких судна введут в эксплуатацию в 2021-2022 годах.
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"Новый хозяин Севера": почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике
Министерство обороны США представило в прошлом году конгрессу "Арктическую доктрину", направленную на блокирование российского Северного морского пути (СМП). В документе говорится, что Арктика "имеет прямое отношение к национальной безопасности США". Главная задача Вашингтона — "развертывание более смертоносной, устойчивой, гибкой боевой группировки, способной обеспечить конкурентное преимущество в этом ключевом регионе".
В мае 2020 года впервые за 25 лет в Баренцево море вошла группировка боевых кораблей Шестого флота ВМС США. По официальной информации Пентагона — для "обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками".
Ранее в МИД России отмечали, что страны — члены НАТО, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияСеверный морской путьВоенно-морские силы СШААрктикаМинистерство обороны СШАВладимир ПутинСергей ШойгуМоскваВ мире
 
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