https://ria.ru/20201026/rpts-1581598372.html

Соратник духовника патриарха умер от осложнений COVID-19

Соратник духовника патриарха Кирилла, насельник Оптиной пустыни иеродиакон Илиодор (Гайриянц), заразившийся COVID-19, скончался в понедельник. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:58

2020-10-26T15:58

2020-10-26T15:58

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баку

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Соратник духовника патриарха Кирилла, насельник Оптиной пустыни иеродиакон Илиодор (Гайриянц), заразившийся COVID-19, скончался в понедельник."Отец Илиодор умер сегодня рано утром. Он долгое время находился в больнице, у него было обострение хронических заболеваний, ну, и возраст", - рассказали РИА Новости в пресс-службе монастыря.Как уточнили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, причиной смерти отца Илиодора стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.Отец Илиодор родился 24 июня 1947 года в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, находился в Оптиной пустыни с 1989 года.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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баку

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, баку