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Религия и мировоззрение
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Соратник духовника патриарха умер от осложнений COVID-19
Соратник духовника патриарха Кирилла, насельник Оптиной пустыни иеродиакон Илиодор (Гайриянц), заразившийся COVID-19, скончался в понедельник. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:58
2020-10-26T15:58
религия и мировоззрение
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Соратник духовника патриарха Кирилла, насельник Оптиной пустыни иеродиакон Илиодор (Гайриянц), заразившийся COVID-19, скончался в понедельник."Отец Илиодор умер сегодня рано утром. Он долгое время находился в больнице, у него было обострение хронических заболеваний, ну, и возраст", - рассказали РИА Новости в пресс-службе монастыря.Как уточнили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, причиной смерти отца Илиодора стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.Отец Илиодор родился 24 июня 1947 года в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, находился в Оптиной пустыни с 1989 года.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Соратник духовника патриарха умер от осложнений COVID-19

15:58 26.10.2020
 
© Фото : Монастырь Оптина пустыньИеродиакон Илиодор в монастыре Оптина пустынь
Иеродиакон Илиодор в монастыре Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : Монастырь Оптина пустынь
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Соратник духовника патриарха Кирилла, насельник Оптиной пустыни иеродиакон Илиодор (Гайриянц), заразившийся COVID-19, скончался в понедельник.
"Отец Илиодор умер сегодня рано утром. Он долгое время находился в больнице, у него было обострение хронических заболеваний, ну, и возраст", - рассказали РИА Новости в пресс-службе монастыря.
Как уточнили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса, причиной смерти отца Илиодора стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Он (отец Илиодор) был соратником отца Илия (схиархимандрит Илий (Ноздрин) – ред.) – духовника патриарха Кирилла, сопровождал его во всех поездках. Он, наверное, один из самых известных иеродиаконов Русской церкви. Его очень многие знают. Например, за две минуты после публикации сообщения о его кончине в Instagram Оптиной пустыни появилось более 400 комментариев.

пресс-служба монастыря Оптина Пустынь
Отец Илиодор родился 24 июня 1947 года в Баку, находился в Оптиной пустыни с 1989 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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