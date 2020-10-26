https://ria.ru/20201026/razvedka-1581559526.html

Нарышкин рассказал, как советская разведка добыла чертежи для Ту-4

Научно-техническая разведка (НТР) СССР добыла чертежи и инструкции для эксплуатации американского самолета В-29, на основе которого был создан фактически первый РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:54

2020-10-26T12:54

2020-10-26T12:54

ту-4

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

андрей туполев

сергей нарышкин

ссср

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Научно-техническая разведка (НТР) <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> добыла чертежи и инструкции для эксплуатации американского самолета В-29, на основе которого был создан фактически первый советский стратегический бомбардировщик <a href="http://ria.ru/product_Tu-4/" target="_blank" data-auto="true">Ту-4</a>, заявил директор Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."В результате операции НТР был своевременно получен комплект чертежей, описаний и инструкций по эксплуатации самолета В-29, детальное изучение которого способствовало тому, что конструкторское бюро <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Tupolev/" target="_blank" data-auto="true">Туполева</a> в кратчайшие сроки разработало отечественный стратегический бомбардировщик", - сообщил Нарышкин в авторской статье для журнала "Национальная оборона".Он напомнил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, пользуясь, как им казалось, неуязвимостью своей стратегической авиации, с целью оказания психологического давления регулярно нарушали воздушное пространство СССР на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> в послевоенные годы. Для пресечения провокаций наши специалисты, используя фактор неблагоприятных атмосферных условий, сумели путем подачи соответствующих радиосигналов с советской территории заманить три сверхмощных американских бомбардировщика В-29 на аэродром вблизи <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>.Самолет В-29 был для того времени новым словом по всем направлениям развития систем авиационной техники (планера, двигателей, управления, навигации, связи, прицельного бомбометания и другого вооружения), продолжил Нарышкин. Именно с самолетов В-29 были сброшены первые атомные бомбы, а с приходом в Белый дом администрации президента Гарри Трумена возникла угроза их применения по территории СССР."С подачи внешней разведки руководство страны приняло решение не возвращать полученные самолеты, отправив по дипломатическим каналам в США только их экипажи", - сообщил Нарышкин.Отечественные специалисты и летчики-испытатели в короткий срок освоили американские самолеты и в строжайшей тайне перегнали их по воздуху на закрытый аэродром под <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>. Конструкторскому бюро Туполева надо было максимально быстро сделать собственный аналогичный самолет. Выполнение этой задачи было невозможным без наличия соответствующей американской комплектной технической документации, которую и добыли советские разведчики.Научно-техническая разведка <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> отмечает в понедельник свое 95-летие.

https://ria.ru/20201019/vov-1580407469.html

https://ria.ru/20200331/1569366746.html

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ссср

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-4, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), андрей туполев, сергей нарышкин, ссср, сша, безопасность