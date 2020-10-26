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https://ria.ru/20201026/rakety-1581605371.html
В Совфеде прокомментировали заявление Путина о ракетах 9М729
Отсутствие ракет 9М729 в европейской части РФ не отразится на безопасности страны и ее границ, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:26
2020-10-26T16:26
россия
виктор бондарев
совет федерации рф
нато
владимир путин
европа
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Отсутствие ракет 9М729 в европейской части РФ не отразится на безопасности страны и ее границ, заявил РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по обороне <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бондарев</a>."Наша обороноспособность обеспечивается мощной системой ПВО и ПРО, которую даже самые современные модификации американских ударных ракет не могут преодолеть. Поэтому отказ от 9М729 в европейской части не отразится на безопасности России и наших границ", - заявил он агентству.По его словам, Россия не собирается ни в чём поступаться своими национальными интересами и соображениями безопасности."Только при условии, что американцы сделают встречные шаги, возможна реализация договорённости", - сказал сенатор.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на фоне выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора о РСМД заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>.
https://ria.ru/20201026/rakety-1581555199.html
https://ria.ru/20201026/drsmd-1581567591.html
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россия
европа
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россия, виктор бондарев, совет федерации рф, нато, владимир путин, европа, сша, в мире

В Совфеде прокомментировали заявление Путина о ракетах 9М729

16:26 26.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отсутствие ракет 9М729 в европейской части РФ не отразится на безопасности страны и ее границ, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
"Наша обороноспособность обеспечивается мощной системой ПВО и ПРО, которую даже самые современные модификации американских ударных ракет не могут преодолеть. Поэтому отказ от 9М729 в европейской части не отразится на безопасности России и наших границ", - заявил он агентству.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 12:35
Путин заявил о готовности не размещать на европейской части ракет 9М729
По его словам, Россия не собирается ни в чём поступаться своими национальными интересами и соображениями безопасности.
"Только при условии, что американцы сделают встречные шаги, возможна реализация договорённости", - сказал сенатор.
Ранее президент России Владимир Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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РоссияВиктор БондаревСовет Федерации РФНАТОВладимир ПутинЕвропаСШАВ мире
 
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