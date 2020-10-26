https://ria.ru/20201026/rakety-1581605371.html

В Совфеде прокомментировали заявление Путина о ракетах 9М729

Отсутствие ракет 9М729 в европейской части РФ не отразится на безопасности страны и ее границ, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:26

2020-10-26T16:26

2020-10-26T16:26

россия

виктор бондарев

совет федерации рф

нато

владимир путин

европа

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Отсутствие ракет 9М729 в европейской части РФ не отразится на безопасности страны и ее границ, заявил РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по обороне <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бондарев</a>."Наша обороноспособность обеспечивается мощной системой ПВО и ПРО, которую даже самые современные модификации американских ударных ракет не могут преодолеть. Поэтому отказ от 9М729 в европейской части не отразится на безопасности России и наших границ", - заявил он агентству.По его словам, Россия не собирается ни в чём поступаться своими национальными интересами и соображениями безопасности."Только при условии, что американцы сделают встречные шаги, возможна реализация договорённости", - сказал сенатор.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на фоне выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора о РСМД заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>.

https://ria.ru/20201026/rakety-1581555199.html

https://ria.ru/20201026/drsmd-1581567591.html

10

россия

европа

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор бондарев, совет федерации рф, нато, владимир путин, европа, сша, в мире