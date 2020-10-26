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Завершились полуфиналы Всероссийского конкурса "Большая перемена"
Церемония закрытия полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" —... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:21
2020-10-26T12:21
артек
ленинградская область
ярославская область
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Церемония закрытия полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" — прошла в минувшие выходные одновременно на площадках в Ленинградской и <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской областях</a>, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."В конкурсе "Большая перемена" приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Хочу пожелать вам всегда стремиться к победе. Любые преграды – это не тупик, а повод задуматься, как выстроить новый путь, чтобы достичь своей цели и осуществить свою мечту. Вы здесь потому, что вы – лидеры. Те, кто хочет не только лично развиваться, но и развивать свою страну", – обратился к конкурсантам первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Полуфиналы конкурса прошли с 9 сентября по 25 октября во всех федеральных округах , в них приняли участие 6 тысяч школьников. Для обеспечения социальной дистанции полуфиналы проводились посменно. В течение трех дней полуфиналисты в Ярославской и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской областях</a> проходили тренинги на развитие soft skills, решали кейсы от компаний-партнеров проекта.Финал "Большой перемены" пройдет с 31 октября по 5 ноября года в МДЦ "Артек" в Крыму, он объединит 1200 старшеклассников.Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.Все финалисты конкурса получат путевки в "<a href="http://ria.ru/organization_Artek/" target="_blank" data-auto="true">Артек</a>", а 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.
https://ria.ru/20200909/konkurs-1576989310.html
ленинградская область
ярославская область
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артек, ленинградская область, ярославская область, образование - общество

Завершились полуфиналы Всероссийского конкурса "Большая перемена"

12:21 26.10.2020
 
© Официальная группа конкурса "Большая перемена" в ВконтактеОнлайн-презентация, посвященная запуску конкурса "Большая перемена"
Онлайн-презентация, посвященная запуску конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Официальная группа конкурса "Большая перемена" в Вконтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Церемония закрытия полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" — прошла в минувшие выходные одновременно на площадках в Ленинградской и Ярославской областях, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"В конкурсе "Большая перемена" приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Хочу пожелать вам всегда стремиться к победе. Любые преграды – это не тупик, а повод задуматься, как выстроить новый путь, чтобы достичь своей цели и осуществить свою мечту. Вы здесь потому, что вы – лидеры. Те, кто хочет не только лично развиваться, но и развивать свою страну", – обратился к конкурсантам первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Полуфиналы конкурса прошли с 9 сентября по 25 октября во всех федеральных округах , в них приняли участие 6 тысяч школьников. Для обеспечения социальной дистанции полуфиналы проводились посменно. В течение трех дней полуфиналисты в Ярославской и Ленинградской областях проходили тренинги на развитие soft skills, решали кейсы от компаний-партнеров проекта.
Финал "Большой перемены" пройдет с 31 октября по 5 ноября года в МДЦ "Артек" в Крыму, он объединит 1200 старшеклассников.
Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.
Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек", а 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.
Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.
Участники полуфинала конкурса Большая перемена 2020 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 15:03
Полуфиналы "Большой перемены" стартовали в трех федеральных округах
 
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АртекЛенинградская областьЯрославская областьОбразование - Общество
 
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