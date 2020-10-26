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https://ria.ru/20201026/plato-1581536763.html
Вирусолог оценил рост случаев числа COVID-19 в России
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости допустил, что Россия вышла на плато по COVID-19, однако до Нового года цифры... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:07
2020-10-26T11:10
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Вирусолог, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> в разговоре с РИА Новости допустил, что Россия вышла на плато по COVID-19, однако до Нового года цифры заметно не снизятся.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев коронавируса в РФ выросло на 17 347 до 1 531 224. Наибольшее количество зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 5224, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 715, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 499."Примерно притормозился (рост), действуют меры, которые были приняты. ... Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато", - прокомментировал цифры Альтштейн.На уточняющий вопрос, сколько еще будут фиксироваться показатели в пределах 16-17 тысяч в сутки, вирусолог ответил, что "долго"."Скорее всего, если и будет какое-то снижение от вот этих мер, оно будет небольшим. И так будет, наверное, месяцами. До Нового года вот так оно и пойдет", - полагает специалист.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Вирусолог оценил рост случаев числа COVID-19 в России

11:07 26.10.2020 (обновлено: 11:10 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости допустил, что Россия вышла на плато по COVID-19, однако до Нового года цифры заметно не снизятся.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев коронавируса в РФ выросло на 17 347 до 1 531 224. Наибольшее количество зафиксировано в Москве — 5224, Санкт-Петербурге — 715, Подмосковье — 499.
"Примерно притормозился (рост), действуют меры, которые были приняты. ... Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато", - прокомментировал цифры Альтштейн.
На уточняющий вопрос, сколько еще будут фиксироваться показатели в пределах 16-17 тысяч в сутки, вирусолог ответил, что "долго".
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"Скорее всего, если и будет какое-то снижение от вот этих мер, оно будет небольшим. И так будет, наверное, месяцами. До Нового года вот так оно и пойдет", - полагает специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
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