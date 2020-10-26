https://ria.ru/20201026/peterburg-1581530241.html
В Петербурге убили преподавателя и отрезали ей палец
Преподавателя-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического университета нашли в Петербурге убитой и с отрезанным пальцем, сообщил РИА... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:40
2020-10-26T10:40
2020-10-26T14:51
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости.</strong> Преподавателя-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического университета нашли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> убитой и с отрезанным пальцем, сообщил РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах."Тело преподавателя биохимии 1986 года рождения обнаружили в воскресенье в квартире дома на улице Димитрова (Фрунзенский район). У женщины повреждена шея и отрезана фаланга пальца", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, преступник отрезал палец для разблокировки смартфона. Возбуждено уголовное дело об убийстве, обстоятельства выясняются.Серия жестоких убийств с расчленением произошла в Санкт-Петербурге за последние два года, что привлекло большое внимание общественности и вызвало многочисленные шутки на тему "Расчленинграда".Самыми известными стали два таких преступления. В ноябре 2019 года, по данным следствия, историк Олег Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а позже попытался избавиться от тела, расчленив его пилой и ножовкой.А в июле уже нынешнего года украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), по мнению СК России, убила и расчленила жена. Его останки впоследствии нашли упакованными в пять пакетов.
https://ria.ru/20201025/deputat-1581448356.html
https://ria.ru/20201015/kartrayt-1579908969.html
Алексей Иванов
Питер - столица расчленёнки
73
Эдуард Х
Что то в Питере в последнее время на расчленёнку мода....
64
14
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости.
Преподавателя-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического университета нашли в Петербурге
убитой и с отрезанным пальцем, сообщил РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах.
"Тело преподавателя биохимии 1986 года рождения обнаружили в воскресенье в квартире дома на улице Димитрова (Фрунзенский район). У женщины повреждена шея и отрезана фаланга пальца", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, преступник отрезал палец для разблокировки смартфона. Возбуждено уголовное дело об убийстве, обстоятельства выясняются.
Серия жестоких убийств с расчленением произошла в Санкт-Петербурге за последние два года, что привлекло большое внимание общественности и вызвало многочисленные шутки на тему "Расчленинграда".
Самыми известными стали два таких преступления. В ноябре 2019 года, по данным следствия, историк Олег Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а позже попытался избавиться от тела, расчленив его пилой и ножовкой.
А в июле уже нынешнего года украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), по мнению СК России, убила и расчленила жена. Его останки впоследствии нашли упакованными в пять пакетов.