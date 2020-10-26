https://ria.ru/20201026/otvet-1581568636.html

В Совфеде ожидают ответные шаги НАТО после заявления Путина по ДРСМД

В России рассчитывают, что НАТО воспримет заявление президента РФ Владимира Путина по ДРСМД как жест доброй воли и сделает ответные шаги, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:37

2020-10-26T13:37

2020-10-26T13:37

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договор о рсмд

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европа

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в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> В России рассчитывают, что <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> воспримет заявление президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> по ДРСМД как жест доброй воли и сделает ответные шаги, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov" target="_blank">Владимир Джабаров</a>.Путин на фоне выхода США из <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD" target="_blank">Договора о РСМД</a> заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.Джабаров отметил, что Россия не раз заявляла о своей готовности к взаимодействию, к сотрудничеству, к шагам, направленным на урегулирование возможных конфликтных ситуаций"И это заявление - такой пример. Ракеты 9М729 не противоречат ДРСМД, но, тем не менее, Россия готова не размещать их на европейской территории", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20190805/1557156968.html

Владимир В А корабли и самолеты НАТО у наших границ это их жест доброй воли ? 27

Арсений Новиков Ожидайте. 16

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европа

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, владимир джабаров, совет федерации рф, нато, владимир путин, европа, сша, в мире