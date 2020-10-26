Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/otvet-1581568636.html
В Совфеде ожидают ответные шаги НАТО после заявления Путина по ДРСМД
В России рассчитывают, что НАТО воспримет заявление президента РФ Владимира Путина по ДРСМД как жест доброй воли и сделает ответные шаги, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:37
2020-10-26T13:37
выход сша из договора о рсмд
договор о рсмд
владимир джабаров
совет федерации рф
нато
владимир путин
европа
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> В России рассчитывают, что <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> воспримет заявление президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> по ДРСМД как жест доброй воли и сделает ответные шаги, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov" target="_blank">Владимир Джабаров</a>.Путин на фоне выхода США из <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD" target="_blank">Договора о РСМД</a> заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.Джабаров отметил, что Россия не раз заявляла о своей готовности к взаимодействию, к сотрудничеству, к шагам, направленным на урегулирование возможных конфликтных ситуаций"И это заявление - такой пример. Ракеты 9М729 не противоречат ДРСМД, но, тем не менее, Россия готова не размещать их на европейской территории", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20190805/1557156968.html
А корабли и самолеты НАТО у наших границ это их жест доброй воли ?
27
Ожидайте.
16
6
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1400x0_80_0_0_1af6db9a222ff0a6f72a72b709a3c96f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, владимир джабаров, совет федерации рф, нато, владимир путин, европа, сша, в мире

В Совфеде ожидают ответные шаги НАТО после заявления Путина по ДРСМД

13:37 26.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В России рассчитывают, что НАТО воспримет заявление президента РФ Владимира Путина по ДРСМД как жест доброй воли и сделает ответные шаги, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.

"Заявление Владимира Путина - это шаг доброй воли со стороны России. Мы будем приветствовать, если наши партнёры подтвердят свою готовность к ответным шагам", - заявил он.

Джабаров отметил, что Россия не раз заявляла о своей готовности к взаимодействию, к сотрудничеству, к шагам, направленным на урегулирование возможных конфликтных ситуаций
"И это заявление - такой пример. Ракеты 9М729 не противоречат ДРСМД, но, тем не менее, Россия готова не размещать их на европейской территории", - сказал сенатор.
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 05.08.2019
5 августа 2019, 08:00
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
 
Обсудить6
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДВладимир ДжабаровСовет Федерации РФНАТОВладимир ПутинЕвропаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния