Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/onkobolnye-1581664210.html
В Минздраве оценили ситуацию с лекарствами для онкобольных
Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями - произошёл рост цен на сырье для... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:19
2020-10-26T21:19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155775/08/1557750813_0:194:2955:1856_1400x0_80_0_0_c01a80c03a77b25d5080aada32c88b0f.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями - произошёл рост цен на сырье для лекарств, Минздрав разработал меры, чтобы не допустить дефицита препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.Ранее на сайте фонда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_KHabenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Константина Хабенского</a> было опубликовано письмо президенту РФ, председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, председателю <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и другим законодателям и чиновникам о дефиците лекарств для лечения онкобольных пациентов."Значительное влияние на лекобеспечение и ценообразование оказала пандемия новой коронавирусной инфекции, по причине которой произошел рост цен на фармсубстанции. В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты", - говорится в сообщении.Данный проект в настоящее время проходит межведомственное согласование, уточнили в пресс-службе.Ситуация, связанная с наличием лекарств для лечения онкологических заболеваний, находится на контроле в министерстве здравоохранения России, подчеркнули в пресс-службе.Минздрав еженедельно осуществляет мониторинг ввода в гражданский оборот лекарств, необходимых для пациентов с онкологическими заболеваниями в регионах России у их производителей и поставщиков, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201005/medpomosch-1578207091.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/1579400603.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155775/08/1557750813_113:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_2db770606332cf30b23e9799db83dca6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве оценили ситуацию с лекарствами для онкобольных

21:19 26.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАмпулы с лекарственными препаратами
Ампулы с лекарственными препаратами - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями - произошёл рост цен на сырье для лекарств, Минздрав разработал меры, чтобы не допустить дефицита препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
Ранее на сайте фонда Константина Хабенского было опубликовано письмо президенту РФ, председателю Совета Федерации, председателю Госдумы и другим законодателям и чиновникам о дефиците лекарств для лечения онкобольных пациентов.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 10:34
В России появится новый порядок оказания медпомощи онкобольным
"Значительное влияние на лекобеспечение и ценообразование оказала пандемия новой коронавирусной инфекции, по причине которой произошел рост цен на фармсубстанции. В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты", - говорится в сообщении.
Данный проект в настоящее время проходит межведомственное согласование, уточнили в пресс-службе.
Ситуация, связанная с наличием лекарств для лечения онкологических заболеваний, находится на контроле в министерстве здравоохранения России, подчеркнули в пресс-службе.
Минздрав еженедельно осуществляет мониторинг ввода в гражданский оборот лекарств, необходимых для пациентов с онкологическими заболеваниями в регионах России у их производителей и поставщиков, пояснили в пресс-службе.
Наживка для больных: фальсификат и контрафакт лекарств в России - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 13:04Прямой эфир
Наживка для больных: фальсификат и контрафакт лекарств в России
 
Обсудить0
РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния