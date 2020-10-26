https://ria.ru/20201026/onkobolnye-1581664210.html

В Минздраве оценили ситуацию с лекарствами для онкобольных

Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями - произошёл рост цен на сырье для... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T21:19

2020-10-26T21:19

2020-10-26T21:19

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями - произошёл рост цен на сырье для лекарств, Минздрав разработал меры, чтобы не допустить дефицита препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.Ранее на сайте фонда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_KHabenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Константина Хабенского</a> было опубликовано письмо президенту РФ, председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, председателю <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и другим законодателям и чиновникам о дефиците лекарств для лечения онкобольных пациентов."Значительное влияние на лекобеспечение и ценообразование оказала пандемия новой коронавирусной инфекции, по причине которой произошел рост цен на фармсубстанции. В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты", - говорится в сообщении.Данный проект в настоящее время проходит межведомственное согласование, уточнили в пресс-службе.Ситуация, связанная с наличием лекарств для лечения онкологических заболеваний, находится на контроле в министерстве здравоохранения России, подчеркнули в пресс-службе.Минздрав еженедельно осуществляет мониторинг ввода в гражданский оборот лекарств, необходимых для пациентов с онкологическими заболеваниями в регионах России у их производителей и поставщиков, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201005/medpomosch-1578207091.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/1579400603.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество