https://ria.ru/20201026/obstrel-1581520002.html
В Азербайджане заявили об обстреле населенных пунктов со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на территории республики со стороны ВС Армении. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:30
2020-10-26T09:30
2020-10-26T09:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на территории республики со стороны ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Ранее госдеп США заявил, что министры иностранных дел Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Совместное заявление опубликовано на сайте американского госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 8.00 (7.00 мск)."Несмотря на объявление о новом режиме гуманитарного прекращения огня, армянские вооруженные силы ведут огонь из различных видов стрелкового оружия, минометов и пушек по нашим населенным пунктам и позициям подразделений азербайджанской армии, расположенных на всей протяженности фронта, а также на армяно-азербайджанской государственной границе. Начиная с утренних часов с территорий Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении противник обстрелял территории Товузского, Кедабекского и Дашкесанского районов Азербайджана. В то же время позиции наших подразделений, расположенные в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Лачинском и Губадлинском направлениях, также подвергаются обстрелу со стороны противника", - заявили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201025/karabakh-1581496013.html
нагорно-карабахская республика
москва
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, армения, в мире
БАКУ, 26 окт – РИА Новости.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на территории республики со стороны ВС Армении
.
Ранее госдеп США заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана
Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе
. Совместное заявление опубликовано на сайте американского госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 8.00 (7.00 мск).
"Несмотря на объявление о новом режиме гуманитарного прекращения огня, армянские вооруженные силы ведут огонь из различных видов стрелкового оружия, минометов и пушек по нашим населенным пунктам и позициям подразделений азербайджанской армии, расположенных на всей протяженности фронта, а также на армяно-азербайджанской государственной границе. Начиная с утренних часов с территорий Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении противник обстрелял территории Товузского, Кедабекского и Дашкесанского районов Азербайджана. В то же время позиции наших подразделений, расположенные в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Лачинском и Губадлинском направлениях, также подвергаются обстрелу со стороны противника", - заявили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР
не является стороной переговоров.