https://ria.ru/20201026/navalnyy-1581678583.html

Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, в которых те выразили недовольство поведением и высказываниями блогера Алексея Навального. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T23:13

2020-10-26T23:13

2020-10-26T23:30

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

герхард шредер

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Немецкая газета <a href="http://www.sueddeutsche.de" target="_blank" rel="nofollow noopener">Süddeutsche Zeitung</a> опубликовала письма читателей, в которых те выразили недовольство поведением и высказываниями блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Вольфганг Хайнц обвинил россиянина в злоупотреблении правом гостя. Хайнц обратил внимание на оскорбление в адрес экс-канцлера <a href="http://ria.ru/person_Gerkhard_SHreder/" target="_blank" data-auto="true">Герхарда Шредера</a>, прозвучавшее из уст находящегося в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Навального. Кроме того, Хайнц осудил блогера за националистические и ксенофобские заявления. За Шредера вступился и Петер Фендт. Он назвал экс-канцлера одним из лучших лидеров Германии. Читатель напомнил, что Шредер оживил экономику страны и защищал ее интересы. "И на самом деле Германия должна быть максимально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а также с ее президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>", — написал <a href="http://ria.ru/person_JJozef_Fendt1/" target="_blank" data-auto="true">Фендт</a>.Вольфрам Зальцер из Нойштадта-Кобурга в своем письме призвал не подражать Навальному. Немец обратил внимание на критику блогера в адрес России, выступления против реализации "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока — 2</a>" и заявления в адрес Путина и Шредера. Зальцера возмутило, что нынешнее немецкое правительство "заглядывает в рот" к Навальному. По его словам, россиянин "оправдывает неприкрытую ксенофобию". В частности Зальцер вспомнил заявление блогера о том, что якобы каждое второе тяжкое преступление в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> совершают мигранты, а также об его участии в "русском марше", организованном националистами. "И если в России он с гордостью говорит о подобной деятельности, на Западе он в то же самое время предпочитает помалкивать об этом", — написал Зальцер. <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лабораториях в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Однако <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khi" target="_blank">ОЗХО</a> позднее заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/politic/20201026/248404246.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ</a>>></strong>

https://ria.ru/20201023/navalnyy-1581170626.html

https://ria.ru/20201021/rusofobiya-1580680134.html

https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580408586.html

Василий Кнутт А кто такие эти Фендт. и Зальцер? Это наверно самые характерные пользователи и других мнений там наверно не было? Полное единономнение? Печальные чувства вызывает эта статья полная желтизны. 83

Zero One Видать охранять его дороговато выходит. Всё ждут пока его лично Путин убивать приедет, а его всё нет и нет... А деньги капают, капают... Не опасен он для власти. Мафия и не таких закапывала, а этот только донаты со школьников стрижёт и пальчиком грозит. Даже немцы поняли. 71

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, герхард шредер, германия, в мире