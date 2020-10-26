https://ria.ru/20201026/luna-1581656869.html

Российские ученые удивлены, что американцы заново нашли воду на Луне

Информация о том, что на освещенной стороне Луны есть признаки воды, известна российским ученым с 2010 года, однако американские коллеги до последнего... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T20:22

2020-10-26T20:22

2020-10-26T21:58

хочу стать космонавтом

луна

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

наса

сша

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Информация о том, что на освещенной стороне Луны есть признаки воды, известна российским ученым с 2010 года, однако американские коллеги до последнего отказывались в нее верить, заявил РИА Новости заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.По его словам, в американской статье заслуги за это открытие полностью "в пользу их программы "Артемида" (возвращение <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> на Луну в 2024 году. — Прим. ред.).Он рассказал, что признаки воды на освещенных участках Луны обнаружили еще в 2009 году с помощью российского прибора LEND, поэтому сообщения о подобном открытии это "не новость".LEND создали в кооперации с США и установили на американском лунном спутнике LRO."Исходно американская концепция заключалась в том, что вода на полюсах находится только в постоянно затененных кратерах. Когда мы начали наш эксперимент LEND на борту американского аппарата LRO, то увидели признаки воды не только в затененных кратерах, но и на регулярно освещаемой поверхности", — пояснил ученый, добавив, что после этого статья российских ученых появилась в журнале Science.Он пояснил, что большинство американских специалистов до сих пор стояли на позиции, что вода находится только в затененных кратерах."Сейчас в этой статье они сделали "великое американское открытие": они увидели, что вода есть на освещаемой поверхности", — добавил Митрофанов.По его словам, согласно российским данным, вода может находиться почти на поверхности — под тонким слоем лунного вещества."Очередной великий успех американской науки, я их поздравляю", — с иронией прокомментировал ученый презентацию <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.

https://ria.ru/20201025/rogozin-1581496277.html

https://ria.ru/20201024/kosmos-1581316728.html

Арсений Новиков Прав был Михаил Задорнов характеризуя американцев..... 63

Николай Ефимов у нее звездно-полосатые молекулы. когда ее пьешь сразу в голове играет гимн сша и ты идешь по луне искать флаг сша чтоб его обнять 59

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луна

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, наса, сша