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Антон Красовский присоединился к команде RT
Журналист и общественный деятель Антон Красовский присоединился к команде телеканала RT. Он будет руководить производством новых YouTube-шоу на русском языке и... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:32
2020-10-26T19:32
телеканал rt
коронавирус covid-19
антон красовский
спид
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> <em>Журналист и общественный деятель <a href="http://ria.ru/person_Anton_Krasovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Антон Красовский</a> присоединился к команде телеканала RT. Он будет руководить производством новых YouTube-шоу на русском языке и выступит их генеральным продюсером. Антон Красовский — автор совместного с RT цикла документальных фильмов "Эпидемия", основатель фонда "СПИД.центр" для помощи людям, живущим с ВИЧ в России.</em>С 2019 года Красовский совместно с RT работает над циклом документальных фильмов "Эпидемия". Первый сезон проекта был посвящен возникновению и борьбе с ВИЧ-инфекцией в СССР и России. Один из выпусков — "<a href="https://doc.rt.com/filmy/epidemiya-chast-6-spid-v/" target="_blank">Элиста'88</a>" — получил бронзовые награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards.Второй сезон "Эпидемии" рассказывает о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России. Команда RT побывала в крупных московских больницах, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии. Съемки также велись в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> и Дагестане. В августе 2020 года RT представил <a href="https://russian.rt.com/russia/foto/770156-krasovskii-epidemiya-covid-fotovystavka" target="_blank">фотовыставку</a> проекта "Эпидемия" на Гоголевском бульваре в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Экспозиция включала более <a href="https://ria.ru/20200803/1575321588.html" target="_blank">30 снимков</a> специального фотокорреспондента Максима Авдеева — портреты медиков и волонтеров, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.Антон Красовский до 2019 года был руководителем основанного им некоммерческого фонда "СПИД.центр". Ранее работал в телекомпании НТВ, сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ", "Независимая газета" и т.д. В октябре 2020 года был удостоен гран-при премии Digital Health Awards в категории "Человек года". Проект "Эпидемия" номинирован на премию "СНОБ. Сделано в России".
https://ria.ru/20190723/1556813554.html
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Новости
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телеканал rt, коронавирус covid-19, антон красовский, спид

Антон Красовский присоединился к команде RT

19:32 26.10.2020
 
© Фото : krasovkinАнтон Красовский
Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : krasovkin
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Журналист и общественный деятель Антон Красовский присоединился к команде телеканала RT. Он будет руководить производством новых YouTube-шоу на русском языке и выступит их генеральным продюсером. Антон Красовский — автор совместного с RT цикла документальных фильмов "Эпидемия", основатель фонда "СПИД.центр" для помощи людям, живущим с ВИЧ в России.
"Я счастлив присоединиться к команде RT в качестве руководителя одной из дирекций. Меня дико воодушевляет то, что мы будем заниматься именно русскоязычным контентом. Мне действительно кажется важным, чтобы холдинг занимался не только иностранным зрителем, но и нашим собственным, русскоговорящим, русскоязычным, попросту говоря русским человеком. Я надеюсь, что вместе у нас получится что-то довольно впечатляющее", — сказал Антон Красовский.
С 2019 года Красовский совместно с RT работает над циклом документальных фильмов "Эпидемия". Первый сезон проекта был посвящен возникновению и борьбе с ВИЧ-инфекцией в СССР и России. Один из выпусков — "Элиста'88" — получил бронзовые награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards.
Второй сезон "Эпидемии" рассказывает о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России. Команда RT побывала в крупных московских больницах, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии. Съемки также велись в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане. В августе 2020 года RT представил фотовыставку проекта "Эпидемия" на Гоголевском бульваре в Москве. Экспозиция включала более 30 снимков специального фотокорреспондента Максима Авдеева — портреты медиков и волонтеров, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.
RT опубликовал третью серию проекта Красовского Эпидемия - РИА Новости, 1920, 23.07.2019
23 июля 2019, 19:30
RT опубликовал третью серию проекта Красовского "Эпидемия"
Антон Красовский до 2019 года был руководителем основанного им некоммерческого фонда "СПИД.центр". Ранее работал в телекомпании НТВ, сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ", "Независимая газета" и т.д. В октябре 2020 года был удостоен гран-при премии Digital Health Awards в категории "Человек года". Проект "Эпидемия" номинирован на премию "СНОБ. Сделано в России".
 
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Телеканал RTКоронавирус COVID-19Антон КрасовскийСПИД
 
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