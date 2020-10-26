Антон Красовский присоединился к команде RT
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Журналист и общественный деятель Антон Красовский присоединился к команде телеканала RT. Он будет руководить производством новых YouTube-шоу на русском языке и выступит их генеральным продюсером. Антон Красовский — автор совместного с RT цикла документальных фильмов "Эпидемия", основатель фонда "СПИД.центр" для помощи людям, живущим с ВИЧ в России.
"Я счастлив присоединиться к команде RT в качестве руководителя одной из дирекций. Меня дико воодушевляет то, что мы будем заниматься именно русскоязычным контентом. Мне действительно кажется важным, чтобы холдинг занимался не только иностранным зрителем, но и нашим собственным, русскоговорящим, русскоязычным, попросту говоря русским человеком. Я надеюсь, что вместе у нас получится что-то довольно впечатляющее", — сказал Антон Красовский.
С 2019 года Красовский совместно с RT работает над циклом документальных фильмов "Эпидемия". Первый сезон проекта был посвящен возникновению и борьбе с ВИЧ-инфекцией в СССР и России. Один из выпусков — "Элиста'88" — получил бронзовые награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards.
Второй сезон "Эпидемии" рассказывает о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России. Команда RT побывала в крупных московских больницах, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии. Съемки также велись в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане. В августе 2020 года RT представил фотовыставку проекта "Эпидемия" на Гоголевском бульваре в Москве. Экспозиция включала более 30 снимков специального фотокорреспондента Максима Авдеева — портреты медиков и волонтеров, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.
23 июля 2019, 19:30RT опубликовал третью серию проекта Красовского "Эпидемия"
Антон Красовский до 2019 года был руководителем основанного им некоммерческого фонда "СПИД.центр". Ранее работал в телекомпании НТВ, сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ", "Независимая газета" и т.д. В октябре 2020 года был удостоен гран-при премии Digital Health Awards в категории "Человек года". Проект "Эпидемия" номинирован на премию "СНОБ. Сделано в России".