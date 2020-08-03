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Миг страха и чуда. Фотовыставка проекта Антона Красовского "Эпидемия"
На Гоголевском бульваре в Москве открылась фотовыставка проекта RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященная борьбе медиков с коронавирусной инфекцией. Кадры РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:54
коронавирус covid-19
телеканал rt
фото
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575320838_0:268:3163:2047_1400x0_80_0_0_45decd1188bad5dc9c19dc020164a6d0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, телеканал rt, фото, фото

Миг страха и чуда. Фотовыставка проекта Антона Красовского "Эпидемия"

19:29 03.08.2020 (обновлено: 23:54 03.08.2020)
4631
На Гоголевском бульваре в Москве открылась фотовыставка проекта RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященная борьбе медиков с коронавирусной инфекцией. Кадры экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Телеканал RT в цикле документальных фильмов "Эпидемия" с тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
1 из 10

Телеканал RT в цикле документальных фильмов "Эпидемия" с тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время", — рассказал Антон Красовский.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
2 из 10

"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время", — рассказал Антон Красовский.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Команда телеканала побывала в московских больницах, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии, в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
3 из 10

Команда телеканала побывала в московских больницах, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии, в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Героями проекта стали врачи, медсестры и волонтеры, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
4 из 10

Героями проекта стали врачи, медсестры и волонтеры, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки", — сказал Антон Красовский.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
5 из 10

"Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки", — сказал Антон Красовский.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фотокорреспондент Максим Авдеев сделал для проекта несколько сотен снимков.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
6 из 10

Фотокорреспондент Максим Авдеев сделал для проекта несколько сотен снимков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На выставке представлено более 30 кадров.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
7 из 10

На выставке представлено более 30 кадров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Под каждым снимком размещен QR-код, помогающий перейти к просмотру серий "Эпидемии".

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
8 из 10

Под каждым снимком размещен QR-код, помогающий перейти к просмотру серий "Эпидемии".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Документальные фильмы из цикла RT "Эпидемия" получили награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства TellyAwards.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
9 из 10

Документальные фильмы из цикла RT "Эпидемия" получили награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства TellyAwards.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставка на уличных стендах Гоголевского бульвара открыта до 16 августа.

Фотовыставка проекта RT Эпидемия с Антоном Красовским
10 из 10

Выставка на уличных стендах Гоголевского бульвара открыта до 16 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Коронавирус COVID-19Телеканал RTФото
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