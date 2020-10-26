В Татарстане находятся в резерве 1,2 тысячи коек для больных COVID-19
16:19 26.10.2020 (обновлено: 17:04 26.10.2020)
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Система здравоохранения Татарстана в нынешней непростой ситуации должна обеспечить как плановую медицинскую помощь жителям, так и достаточное количество мест для больных новой коронавирусной инфекцией, в резерве 1,2 тысячи коек в стационарах, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции напряженная, но контролируемая. Сохранив плановую работу, нужно обеспечить необходимым количеством койко-мест" - цитирует поручение главы республики Рустама Минниханова его пресс-служба по итогам республиканского совещания.
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, как отмечается, доложил, что сегодня в республике готовы 1,2 тысячи резервных коек, которые по мере необходимости можно оперативно развернуть. В настоящее время, по информации минздрава, для больных с острыми респираторными вирусными инфекциями в Татарстане уже развёрнуто 3,5 тысячи коек. В частности, в Казани работают три провизорных госпиталя на базе республиканской инфекционной больницы, республиканкой клинической больницы и горбольницы N7.
Также Минниханов отметил важность постоянного контроля за наличием лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.
По информации управления Роспотребнадзора по Татарстану, ситуация по новой коронавирусной инфекции в республике остаётся напряжённой. Как и повсеместно, отмечается рост числа заболевших. За последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, всего с начала регистрации новой коронавирусной инфекции – 8190 случаев. Выздоровели за весь период 6941 человек, в том числе за минувшие сутки – 15. Умерли от COVID-19 в Татарстане 107 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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