https://ria.ru/20201026/koyki-1581603888.html

В Татарстане находятся в резерве 1,2 тысячи коек для больных COVID-19

Система здравоохранения Татарстана в нынешней непростой ситуации должна обеспечить как плановую медицинскую помощь жителям, так и достаточное количество мест... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:19

2020-10-26T16:19

2020-10-26T17:04

республика татарстан

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972435_0:194:2870:1808_1400x0_80_0_0_d7b79e28f425c14ad586ec63e25ec042.jpg

<strong>КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Система здравоохранения <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстана</a> в нынешней непростой ситуации должна обеспечить как плановую медицинскую помощь жителям, так и достаточное количество мест для больных новой коронавирусной инфекцией, в резерве 1,2 тысячи коек в стационарах, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, как отмечается, доложил, что сегодня в республике готовы 1,2 тысячи резервных коек, которые по мере необходимости можно оперативно развернуть. В настоящее время, по информации минздрава, для больных с острыми респираторными вирусными инфекциями в Татарстане уже развёрнуто 3,5 тысячи коек. В частности, в Казани работают три провизорных госпиталя на базе республиканской инфекционной больницы, республиканкой клинической больницы и горбольницы N7.Также Минниханов отметил важность постоянного контроля за наличием лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.По информации управления Роспотребнадзора по Татарстану, ситуация по новой коронавирусной инфекции в республике остаётся напряжённой. Как и повсеместно, отмечается рост числа заболевших. За последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, всего с начала регистрации новой коронавирусной инфекции – 8190 случаев. Выздоровели за весь период 6941 человек, в том числе за минувшие сутки – 15. Умерли от COVID-19 в Татарстане 107 человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/tatarstan-1581602481.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество