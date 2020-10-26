Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201026/koyki-1581603888.html
В Татарстане находятся в резерве 1,2 тысячи коек для больных COVID-19
Система здравоохранения Татарстана в нынешней непростой ситуации должна обеспечить как плановую медицинскую помощь жителям, так и достаточное количество мест... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:19
2020-10-26T17:04
республика татарстан
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972435_0:194:2870:1808_1400x0_80_0_0_d7b79e28f425c14ad586ec63e25ec042.jpg
<strong>КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Система здравоохранения <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстана</a> в нынешней непростой ситуации должна обеспечить как плановую медицинскую помощь жителям, так и достаточное количество мест для больных новой коронавирусной инфекцией, в резерве 1,2 тысячи коек в стационарах, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, как отмечается, доложил, что сегодня в республике готовы 1,2 тысячи резервных коек, которые по мере необходимости можно оперативно развернуть. В настоящее время, по информации минздрава, для больных с острыми респираторными вирусными инфекциями в Татарстане уже развёрнуто 3,5 тысячи коек. В частности, в Казани работают три провизорных госпиталя на базе республиканской инфекционной больницы, республиканкой клинической больницы и горбольницы N7.Также Минниханов отметил важность постоянного контроля за наличием лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.По информации управления Роспотребнадзора по Татарстану, ситуация по новой коронавирусной инфекции в республике остаётся напряжённой. Как и повсеместно, отмечается рост числа заболевших. За последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, всего с начала регистрации новой коронавирусной инфекции – 8190 случаев. Выздоровели за весь период 6941 человек, в том числе за минувшие сутки – 15. Умерли от COVID-19 в Татарстане 107 человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/tatarstan-1581602481.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972435_54:0:2785:2048_1400x0_80_0_0_04c798356cb41625f631df43fecaacfb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане находятся в резерве 1,2 тысячи коек для больных COVID-19

16:19 26.10.2020 (обновлено: 17:04 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Система здравоохранения Татарстана в нынешней непростой ситуации должна обеспечить как плановую медицинскую помощь жителям, так и достаточное количество мест для больных новой коронавирусной инфекцией, в резерве 1,2 тысячи коек в стационарах, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции напряженная, но контролируемая. Сохранив плановую работу, нужно обеспечить необходимым количеством койко-мест" - цитирует поручение главы республики Рустама Минниханова его пресс-служба по итогам республиканского совещания.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, как отмечается, доложил, что сегодня в республике готовы 1,2 тысячи резервных коек, которые по мере необходимости можно оперативно развернуть. В настоящее время, по информации минздрава, для больных с острыми респираторными вирусными инфекциями в Татарстане уже развёрнуто 3,5 тысячи коек. В частности, в Казани работают три провизорных госпиталя на базе республиканской инфекционной больницы, республиканкой клинической больницы и горбольницы N7.
Сотрудники Роспотребназора Республики Татарстан обрабатывают антисептическим средством багаж пассажиров - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 16:16Республика Татарстан
В Татарстане заявили об отсутствии повторных случаев заболевания COVID-19
Также Минниханов отметил важность постоянного контроля за наличием лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.
По информации управления Роспотребнадзора по Татарстану, ситуация по новой коронавирусной инфекции в республике остаётся напряжённой. Как и повсеместно, отмечается рост числа заболевших. За последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, всего с начала регистрации новой коронавирусной инфекции – 8190 случаев. Выздоровели за весь период 6941 человек, в том числе за минувшие сутки – 15. Умерли от COVID-19 в Татарстане 107 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить0
Республика ТатарстанЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния