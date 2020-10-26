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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/khellouin-1581508648.html
"Авито" заявил о популярности костюма коронавируса у россиян на хэллоуин
Россияне на фоне пандемии не отказываются от возможности отпраздновать Хеллоуин, увеличив спрос на товары для него по сравнению с прошлым годом, при этом среди... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T07:30
2020-10-26T07:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россияне</a> на фоне пандемии не отказываются от возможности отпраздновать Хеллоуин, увеличив спрос на товары для него по сравнению с прошлым годом, при этом среди нарядов для праздника можно встретить даже костюм <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса для размещения объявлений "Авито".Двухметровая ростовая кукла в виде коронавируса обойдется россиянам в 20 тысяч рублей, однако на сервисе можно встретить варианты и подешевле. "На "Авито" представлены также и более бюджетные решения для тех, кто хочет быть вирусом на праздник - надувной костюм зеленого микроба, очень похожего на коронавирус, за 2500 рублей", - добавили в компании.Продавцы многоразовых масок также адаптируют свои изделия под тематику праздника. "Например, в Барнауле на "Авито" разместили маски с супергеройскими и животными принтами, а пользователь из Тюмени продает маски с любыми принтами под заказ, в числе которых модели с клыками графа Дракулы. Помимо обычных многоразовых масок на "Авито" размещают и совсем нестандартные решения. Например, пользователь из Оренбурга продает маску палача с пометкой "от вирусов", - сказали в пресс-службе интернет-сервиса.По данным компании, спрос на женские костюмы для Хэллоуина вырос на 14% в годовом выражении, а на мужские - на 23%. Средняя цена на костюмы для мужчин и женщин составила 2 тысячи и 1 тысячу рублей соответственно. Спрос на детские костюмы тоже вырос по сравнению с октябрем 2019: на 45% чаще искали костюмы для девочек, на 11% - для мальчиков. Цена костюмов для детей находится в пределах 700 рублей.Праздник Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днём в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Наиболее широко празднуется в США и Канаде, в последнее время стал популярным в Европе и России. Среди самых известных традиций праздника - костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

"Авито" заявил о популярности костюма коронавируса у россиян на хэллоуин

07:30 26.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХэллоуин
Хэллоуин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россияне на фоне пандемии не отказываются от возможности отпраздновать Хеллоуин, увеличив спрос на товары для него по сравнению с прошлым годом, при этом среди нарядов для праздника можно встретить даже костюм коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса для размещения объявлений "Авито".
"В 2020 году россияне увлечены подготовкой больше, чем в прошлом: в октябре текущего года спрос на товары для Хэллоуина вырос на 18% по сравнению с октябрем прошлого года. В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения - в этом году особенно популярен костюм коронавируса", - отметили в "Авито".
Двухметровая ростовая кукла в виде коронавируса обойдется россиянам в 20 тысяч рублей, однако на сервисе можно встретить варианты и подешевле. "На "Авито" представлены также и более бюджетные решения для тех, кто хочет быть вирусом на праздник - надувной костюм зеленого микроба, очень похожего на коронавирус, за 2500 рублей", - добавили в компании.
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Продавцы многоразовых масок также адаптируют свои изделия под тематику праздника. "Например, в Барнауле на "Авито" разместили маски с супергеройскими и животными принтами, а пользователь из Тюмени продает маски с любыми принтами под заказ, в числе которых модели с клыками графа Дракулы. Помимо обычных многоразовых масок на "Авито" размещают и совсем нестандартные решения. Например, пользователь из Оренбурга продает маску палача с пометкой "от вирусов", - сказали в пресс-службе интернет-сервиса.
По данным компании, спрос на женские костюмы для Хэллоуина вырос на 14% в годовом выражении, а на мужские - на 23%. Средняя цена на костюмы для мужчин и женщин составила 2 тысячи и 1 тысячу рублей соответственно. Спрос на детские костюмы тоже вырос по сравнению с октябрем 2019: на 45% чаще искали костюмы для девочек, на 11% - для мальчиков. Цена костюмов для детей находится в пределах 700 рублей.
Праздник Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днём в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Наиболее широко празднуется в США и Канаде, в последнее время стал популярным в Европе и России. Среди самых известных традиций праздника - костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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