https://ria.ru/20201026/kazn-1581572530.html

Депутат Госдумы предложил казнить педофилов

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов в беседе с "360" заявил, что педофилов нужно казнить. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:57

2020-10-26T13:57

2020-10-26T14:54

анатолий выборный

справедливая россия

госдума рф

олег нилов

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Заместитель руководителя фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Nilov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Нилов</a> в беседе с "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" заявил, что педофилов нужно казнить.Так он прокомментировал законопроект о химической кастрации педофилов, о подготовке которого сообщил член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Vybornyjj/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Выборный</a>.По словам Нилова, высшая мера гарантирует, что "звери" никогда не окажутся среди людей.

https://ria.ru/20191009/1559554615.html

vippaskoy За казнь! 36

ralf4002 Чувак не боится сам попасть под раздачу, в результате банального навета? 36

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий выборный, справедливая россия, госдума рф, олег нилов, общество