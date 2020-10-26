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Депутат Госдумы предложил казнить педофилов
Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов в беседе с "360" заявил, что педофилов нужно казнить. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:57
2020-10-26T14:54
анатолий выборный
справедливая россия
госдума рф
олег нилов
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Заместитель руководителя фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Nilov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Нилов</a> в беседе с "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" заявил, что педофилов нужно казнить.Так он прокомментировал законопроект о химической кастрации педофилов, о подготовке которого сообщил член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Vybornyjj/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Выборный</a>.По словам Нилова, высшая мера гарантирует, что "звери" никогда не окажутся среди людей.
https://ria.ru/20191009/1559554615.html
За казнь!
36
Чувак не боится сам попасть под раздачу, в результате банального навета?
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РИА Новости
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анатолий выборный, справедливая россия, госдума рф, олег нилов, общество

Депутат Госдумы предложил казнить педофилов

13:57 26.10.2020 (обновлено: 14:54 26.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов в беседе с "360" заявил, что педофилов нужно казнить.
Так он прокомментировал законопроект о химической кастрации педофилов, о подготовке которого сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится. Не будет толку", — сказал парламентарий.

По словам Нилова, высшая мера гарантирует, что "звери" никогда не окажутся среди людей.
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Анатолий ВыборныйСправедливая РоссияГосдума РФОлег НиловОбщество
 
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