https://ria.ru/20201026/kataloniya-1581591040.html

Жителям Каталонии могут запретить выходить на улицу в выходные

Правительство испанского автономного сообщества Каталония рассматривает вариант введения жесткого карантина в выходные дни – запрета жителям региона выходить из РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:17

2020-10-26T15:17

2020-10-26T16:23

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<strong>МАДРИД, 26 окт – РИА Новости.</strong> Правительство испанского автономного сообщества <a href="https://ria.ru/location_Katalonija" target="_blank">Каталония</a> рассматривает вариант введения жесткого карантина в выходные дни – запрета жителям региона выходить из своих домов, если только речь не идет о крайней необходимости."Карантин в выходные – один из вариантов, которые обсуждаются, поскольку именно в это время больше всего социальных контактов", - заявила официальный представитель каталонского женералитета Меричель Будо в интервью <a href="https://www.ccma.cat/catradio/" target="_blank">Catalunya Radio</a>.В Каталонии в воскресенье, как и на всей территории Испании, кроме Канар, начал действовать комендантский час. В Каталонии люди не имеют права выходить на улицу с 22.00 до 6.00, все заведения и магазины закрыты.По словам Будо, последние цифры по зараженным коронавирусом "вызывают озабоченность", а "давление на систему здравоохранения начинает быть значительным"."Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы сократить социальное взаимодействие и избежать полного карантина", - добавила она.За последние две недели в Каталонии выявлено более 34 тысяч случаев заболевания COVID-19 (448 на сто тысяч населения), в целом в Испании 170 тысяч (362 на сто тысяч), общее число выявленных заражений с начала эпидемии превышает в Испании миллион человек. При этом, как заявил премьер Педро Санчес, реальное число жителей, которые были заражены с начала эпидемии, более трех миллионов.Правительство Испании 25 октября ввело режим повышенной готовности, которое оно просит парламент продлить сразу до 9 мая. Режим предусматривает комендантского часа на всей территории страны кроме Канар в ночные часы – с 23.00 до 06.00, при этом власти автономных сообществ могут менять временные рамки.Региональные власти также могут изолировать регионы – как полностью автономные сообщества, так и отдельных муниципалитеты. Запрещено собираться компаниями более шести человек, если они не живут вместе. Конкретные ограничения также должны определять региональные власти.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/naryshkin-1581562988.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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