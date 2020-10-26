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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581566407.html
В Карабахе обвинили Азербайджан в обстреле села из РСЗО "Смерч"
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинила Азербайджан в ракетном ударе по позициям воинской части на юго-восточном направлении... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:25
2020-10-26T14:39
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
баку
азербайджан
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> (НКР) обвинила Азербайджан в ракетном ударе по позициям воинской части на юго-восточном направлении вдоль линии соприкосновения.В НКР добавили, что военные вступили в оборонительный ответный бой.Ранее в госслужбе непризнанной республики по ЧС также утверждали, что азербайджанская армия применяла военную авиацию в карабахском городе Мартуни (Ходжавенд). В Баку назвали это дезинформацией.Накануне Госдеп США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии с 07:00 мск.Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Нынешнему перемирию предшествовали две попытки добиться прекращения огня. Первую предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимир Путин</a>. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.В ночь на 18 октября участники конфликта вновь попытались организовать гуманитарное перемирие, однако вторая попытка также сорвалась.
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581529605.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
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нагорный карабах
баку
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нагорный карабах, баку, азербайджан, в мире

В Карабахе обвинили Азербайджан в обстреле села из РСЗО "Смерч"

13:25 26.10.2020 (обновлено: 14:39 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на Степанакерт
Вид на Степанакерт - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинила Азербайджан в ракетном ударе по позициям воинской части на юго-восточном направлении вдоль линии соприкосновения.

"В частности, примерно в 13:50 (14:50 мск) противник выпустил ракету из РСЗО (ракетная система залпового огня. — Прим. ред.) "Смерч" в направлении села Зардарашен Мартунинского района", — говорится в сообщении, размещенном на странице карабахской армии в Facebook.

В НКР добавили, что военные вступили в оборонительный ответный бой.
Ранее в госслужбе непризнанной республики по ЧС также утверждали, что азербайджанская армия применяла военную авиацию в карабахском городе Мартуни (Ходжавенд). В Баку назвали это дезинформацией.
Накануне Госдеп США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии с 07:00 мск.
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Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Нынешнему перемирию предшествовали две попытки добиться прекращения огня. Первую предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в Москве. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
В ночь на 18 октября участники конфликта вновь попытались организовать гуманитарное перемирие, однако вторая попытка также сорвалась.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахБакуАзербайджанВ мире
 
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