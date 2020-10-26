https://ria.ru/20201026/karabakh-1581566407.html

В Карабахе обвинили Азербайджан в обстреле села из РСЗО "Смерч"

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинила Азербайджан в ракетном ударе по позициям воинской части на юго-восточном направлении... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:25

2020-10-26T13:25

2020-10-26T14:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

баку

азербайджан

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> (НКР) обвинила Азербайджан в ракетном ударе по позициям воинской части на юго-восточном направлении вдоль линии соприкосновения.В НКР добавили, что военные вступили в оборонительный ответный бой.Ранее в госслужбе непризнанной республики по ЧС также утверждали, что азербайджанская армия применяла военную авиацию в карабахском городе Мартуни (Ходжавенд). В Баку назвали это дезинформацией.Накануне Госдеп США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии с 07:00 мск.Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Нынешнему перемирию предшествовали две попытки добиться прекращения огня. Первую предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимир Путин</a>. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.В ночь на 18 октября участники конфликта вновь попытались организовать гуманитарное перемирие, однако вторая попытка также сорвалась.

https://ria.ru/20201026/karabakh-1581529605.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

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нагорный карабах

баку

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, баку, азербайджан, в мире