https://ria.ru/20201026/karabakh-1581559682.html

В Кремле прокомментировали заявление США о прекращении огня в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление США о прекращении огня в Карабахе, заявил, что этот конфликт не должен быть местом для... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:55

2020-10-26T12:55

2020-10-26T12:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

дмитрий песков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581528399_0:197:3078:1928_1400x0_80_0_0_a2e8fe44393227bc8b632bbaa2efe090.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя заявление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о прекращении огня в Карабахе, заявил, что этот конфликт не должен быть местом для соперничества или конкуренции.Накануне США объявили о новом гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Это произошло после переговоров в Вашингтоне."Процесс урегулирования карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества или конкуренции", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким договоренностям и считают ли, что США удалось сделать больше, чем России."Разумеется, Россия как сопредседатель группы готова приветствовать любые шаги, которые помогут остановить войну", - сказал Песков журналистам.

1

россия

нагорный карабах

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, дмитрий песков, сша, в мире