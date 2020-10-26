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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581559682.html
В Кремле прокомментировали заявление США о прекращении огня в Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление США о прекращении огня в Карабахе, заявил, что этот конфликт не должен быть местом для... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:55
2020-10-26T12:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя заявление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о прекращении огня в Карабахе, заявил, что этот конфликт не должен быть местом для соперничества или конкуренции.Накануне США объявили о новом гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Это произошло после переговоров в Вашингтоне."Процесс урегулирования карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества или конкуренции", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким договоренностям и считают ли, что США удалось сделать больше, чем России."Разумеется, Россия как сопредседатель группы готова приветствовать любые шаги, которые помогут остановить войну", - сказал Песков журналистам.
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россия
нагорный карабах
сша
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россия, нагорный карабах, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле прокомментировали заявление США о прекращении огня в Карабахе

12:55 26.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши
Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление США о прекращении огня в Карабахе, заявил, что этот конфликт не должен быть местом для соперничества или конкуренции.
Накануне США объявили о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Это произошло после переговоров в Вашингтоне.
"Процесс урегулирования карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества или конкуренции", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким договоренностям и считают ли, что США удалось сделать больше, чем России.
"Разумеется, Россия как сопредседатель группы готова приветствовать любые шаги, которые помогут остановить войну", - сказал Песков журналистам.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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