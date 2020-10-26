https://ria.ru/20201026/karabakh-1581518058.html
Россия против военного решения в Нагорном Карабахе, заявил Лавров
Москва против военного решения в Нагорном Карабахе и призывает всех внешних игроков воздержаться от раскручивания военного сценария, заявил в понедельник глава... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:16
2020-10-26T09:16
2020-10-26T09:16
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
сергей лавров
франция
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> против военного решения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и призывает всех внешних игроков воздержаться от раскручивания военного сценария, заявил в понедельник глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа, и армянский и азербайджанский, как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления", - заявил Лавров в интервью "Афинскому и Македонскому агентству новостей".Он напомнил, что в пользу "исключительно политического" урегулирования "четко высказывались президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в качестве руководителей-председателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>"."Призываем всех внешних "игроков" сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса", - резюмировал Лавров.
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581516468.html
37
россия
нагорный карабах
франция
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581307603_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_5c43ab6e9a2a72177bfd42fb08bb5803.jpg
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-26T09:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, сергей лавров, франция, сша, азербайджан, армения, в мире