https://ria.ru/20201026/karabakh-1581516468.html
Москва призвала Турцию способствовать прекращению огня в Карабахе
Москва призывает Турцию использовать все свое влияние в интересах прекращение огня и начала содержательных переговоров по урегулированию в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:02
2020-10-26T09:02
2020-10-26T09:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сергей лавров
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Москва призывает Турцию использовать все свое влияние в интересах прекращение огня и начала содержательных переговоров по урегулированию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил в понедельник глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он напомнил, что в ночь на 10 октября по итогам 11-часовых консультаций министры иностранных дел России, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> "с участием представителей США и Франции вышли на согласование Совместного заявления, предусматривающего прекращение огня и возобновление максимально содержательного переговорного процесса"."Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии",- заявил Лавров в интервью "Афинскому и Македонскому агентству новостей".
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/zapret-1580859089.html
Егор Панкратов
Турки спят и видят как присоединить к себе Азербайджан и выйти в Каспийский регион. Им перемирие не нужно.
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Закарий Дудин
Такое снится лицам, занимающимся чистой демагогией
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, сергей лавров, турция, азербайджан, армения, в мире