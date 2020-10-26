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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581516468.html
Москва призвала Турцию способствовать прекращению огня в Карабахе
Москва призывает Турцию использовать все свое влияние в интересах прекращение огня и начала содержательных переговоров по урегулированию в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:02
2020-10-26T09:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сергей лавров
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Москва призывает Турцию использовать все свое влияние в интересах прекращение огня и начала содержательных переговоров по урегулированию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил в понедельник глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он напомнил, что в ночь на 10 октября по итогам 11-часовых консультаций министры иностранных дел России, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> "с участием представителей США и Франции вышли на согласование Совместного заявления, предусматривающего прекращение огня и возобновление максимально содержательного переговорного процесса"."Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии",- заявил Лавров в интервью "Афинскому и Македонскому агентству новостей".
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/zapret-1580859089.html
Турки спят и видят как присоединить к себе Азербайджан и выйти в Каспийский регион. Им перемирие не нужно.
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Такое снится лицам, занимающимся чистой демагогией
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, сергей лавров, турция, азербайджан, армения, в мире

Москва призвала Турцию способствовать прекращению огня в Карабахе

09:02 26.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москва призывает Турцию использовать все свое влияние в интересах прекращение огня и начала содержательных переговоров по урегулированию в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
Он напомнил, что в ночь на 10 октября по итогам 11-часовых консультаций министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении "с участием представителей США и Франции вышли на согласование Совместного заявления, предусматривающего прекращение огня и возобновление максимально содержательного переговорного процесса".
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 16:51
Повлиял Карабах. Власти Армении запретили импорт турецких товаров
"Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии",- заявил Лавров в интервью "Афинскому и Македонскому агентству новостей".
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСергей ЛавровТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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