Глава непризнанной НКР заявил о готовности соблюдать перемирие в Карабахе
ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия в Карабахе, которое должно вступить в силу в понедельник в 07.00 мск.
"Приветствую достигнутую при посредничестве США и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренность, подтверждающую обязательства сторон по исполнению гуманитарного прекращения огня, которое было согласовано 10 и 17 октября по инициативе президентов Российской Федерации и Французской Республики. Республика Арцах (самоназвание Карабаха – ред.), как сторона азербайджано-карабахского конфликта, подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного прекращения огня, которое вступит в силу 26 октября 2020 года в 08.00 (07.00 мск)", - написал Арутюнян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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