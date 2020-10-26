https://ria.ru/20201026/iudei-1581509216.html

Лазар предложил сделать субботу выходным для иудеев в российских тюрьмах

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) намерена помочь иудеям реализовать их религиозные права в колонии, в частности, сделать субботу нерабочим днем, заявил в РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T07:36

2020-10-26T07:36

2020-10-26T10:30

новости - религия и мировоззрение

здоровье - общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

религия и мировоззрение

россия

федерация еврейских общин россии

берл лазар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152878/54/1528785471_0:0:2200:1237_1400x0_80_0_0_7259e4751e1dae3039b93f4ab8173d7b.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Федерация еврейских общин России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_evrejjskikh_obshhin_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФЕОР</a>) намерена помочь иудеям реализовать их религиозные права в колонии, в частности, сделать субботу нерабочим днем, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России <a href="http://ria.ru/person_Berl_Lazar/" target="_blank" data-auto="true">Берл Лазар</a>.Ранее стало известно, что к главному раввину России Берлу Лазару обратился осужденный по "московскому делу" Даниил Беглец, чтобы отстоять свои религиозные права и не работать в колонии по субботам, поскольку евреям это запрещает вера.Однако практически сразу в ФЕОР узнали, что Беглец освобожден по УДО, "то есть его личная проблема решилась". "Но мы на этом не останавливаемся: выяснилось, что в этой колонии еще шесть заключенных-евреев, будем добиваться, чтобы и для них суббота сделалась нерабочим днем", - рассказал главный раввин.Он уточнил, что ФЕОР продуктивно сотрудничает со <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> в вопросах защиты прав верующих в тюрьмах.Полный текст интервью читайте на сайте<u><a href="https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html"> ria.ru</a></u>

https://ria.ru/20200402/1569485107.html

https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html

Арсений Новиков Россия светская страна. Вкалывайте как все. Совсем опупели. На свободе соблюдайте свои религиозные обряды, никто вам это не запрещает. 37

ftfeshnik А воскресенье в Израиле рабочий день, но в этот день эти зк уже будут православными. А что там насчёт среды у буддистов? 12

4

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, федерация еврейских общин россии, берл лазар