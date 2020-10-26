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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201026/iudei-1581509216.html
Лазар предложил сделать субботу выходным для иудеев в российских тюрьмах
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) намерена помочь иудеям реализовать их религиозные права в колонии, в частности, сделать субботу нерабочим днем, заявил в РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T07:36
2020-10-26T10:30
новости - религия и мировоззрение
здоровье - общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
религия и мировоззрение
россия
федерация еврейских общин россии
берл лазар
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Федерация еврейских общин России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_evrejjskikh_obshhin_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФЕОР</a>) намерена помочь иудеям реализовать их религиозные права в колонии, в частности, сделать субботу нерабочим днем, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России <a href="http://ria.ru/person_Berl_Lazar/" target="_blank" data-auto="true">Берл Лазар</a>.Ранее стало известно, что к главному раввину России Берлу Лазару обратился осужденный по "московскому делу" Даниил Беглец, чтобы отстоять свои религиозные права и не работать в колонии по субботам, поскольку евреям это запрещает вера.Однако практически сразу в ФЕОР узнали, что Беглец освобожден по УДО, "то есть его личная проблема решилась". "Но мы на этом не останавливаемся: выяснилось, что в этой колонии еще шесть заключенных-евреев, будем добиваться, чтобы и для них суббота сделалась нерабочим днем", - рассказал главный раввин.Он уточнил, что ФЕОР продуктивно сотрудничает со <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> в вопросах защиты прав верующих в тюрьмах.Полный текст интервью читайте на сайте<u><a href="https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html"> ria.ru</a></u>
https://ria.ru/20200402/1569485107.html
https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html
Россия светская страна. Вкалывайте как все. Совсем опупели. На свободе соблюдайте свои религиозные обряды, никто вам это не запрещает.
37
А воскресенье в Израиле рабочий день, но в этот день эти зк уже будут православными. А что там насчёт среды у буддистов?
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россия
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новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, федерация еврейских общин россии, берл лазар

Лазар предложил сделать субботу выходным для иудеев в российских тюрьмах

07:36 26.10.2020 (обновлено: 10:30 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) намерена помочь иудеям реализовать их религиозные права в колонии, в частности, сделать субботу нерабочим днем, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
Ранее стало известно, что к главному раввину России Берлу Лазару обратился осужденный по "московскому делу" Даниил Беглец, чтобы отстоять свои религиозные права и не работать в колонии по субботам, поскольку евреям это запрещает вера.
"В данном случае с нашей стороны была задействована служба по работе с заключенными. Мы связались с администрацией колонии и попросили решить вопрос, чтобы заключенные-евреи имели возможность реализовать свое конституционное право на соблюдение религиозного Закона", - сказал Берл Лазар, комментируя обращение Беглеца.
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
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Однако практически сразу в ФЕОР узнали, что Беглец освобожден по УДО, "то есть его личная проблема решилась". "Но мы на этом не останавливаемся: выяснилось, что в этой колонии еще шесть заключенных-евреев, будем добиваться, чтобы и для них суббота сделалась нерабочим днем", - рассказал главный раввин.
Он уточнил, что ФЕОР продуктивно сотрудничает со ФСИН в вопросах защиты прав верующих в тюрьмах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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