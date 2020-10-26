Алиев назвал условие использования турецких истребителей
12:05 26.10.2020 (обновлено: 12:29 26.10.2020)
© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
ГЯНДЖА (Азербайджан), 26 окт - РИА Новости. Баку применит турецкие истребители F-16 в случае иностранной агрессии против Азербайджана, заявил в понедельник азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
По его словам, журналисты в каждом интервью спрашивают у него, откуда у Азербайджана турецкие F-16.
"Я уже устал отвечать. Да у вас же есть спутники, вы что, не знаете, что мы делаем? Откройте и посмотрите - в воздухе или на земле сейчас F-16. Все знают, что они на земле, что они прибыли сюда на учения, а с началом войны тут остались", - заявил Алиев. По его словам, истребители являются помощью от Турции.
"Если в отношении нас будет совершена иностранная агрессия, то они увидят эти F-16", - подчеркнул Алиев.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров
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