https://ria.ru/20201026/istrebiteli-1581549069.html

Алиев назвал условие использования турецких истребителей

Баку применит турецкие истребители F-16 в случае иностранной агрессии против Азербайджана, заявил в понедельник азербайджанский лидер Ильхам Алиев. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:05

2020-10-26T12:05

2020-10-26T12:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

f-16

нагорный карабах

ильхам алиев

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ГЯНДЖА (Азербайджан), 26 окт - РИА Новости.</strong> Баку применит турецкие истребители F-16 в случае иностранной агрессии против Азербайджана, заявил в понедельник азербайджанский лидер <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a>.По его словам, журналисты в каждом интервью спрашивают у него, откуда у <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> турецкие F-16."Если в отношении нас будет совершена иностранная агрессия, то они увидят эти F-16", - подчеркнул Алиев.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров

https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

ALI NUR NAMAZ 👍👍 21

4

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ситуация в Карабахе: звуки взрывов и сирены в Степанакерте Азербайджан наносит удары мощными ракетами по гражданским районам столицы Степанакерта. Данных о жертвах пока нет. 2020-10-26T12:05 true PT1M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

f-16, нагорный карабах, ильхам алиев, турция, азербайджан, армения, в мире