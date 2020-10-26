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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/istrebiteli-1581549069.html
Алиев назвал условие использования турецких истребителей
Баку применит турецкие истребители F-16 в случае иностранной агрессии против Азербайджана, заявил в понедельник азербайджанский лидер Ильхам Алиев. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:05
2020-10-26T12:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
f-16
нагорный карабах
ильхам алиев
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ГЯНДЖА (Азербайджан), 26 окт - РИА Новости.</strong> Баку применит турецкие истребители F-16 в случае иностранной агрессии против Азербайджана, заявил в понедельник азербайджанский лидер <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a>.По его словам, журналисты в каждом интервью спрашивают у него, откуда у <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> турецкие F-16."Если в отношении нас будет совершена иностранная агрессия, то они увидят эти F-16", - подчеркнул Алиев.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров
https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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60
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f-16, нагорный карабах, ильхам алиев, турция, азербайджан, армения, в мире

Алиев назвал условие использования турецких истребителей

12:05 26.10.2020 (обновлено: 12:29 26.10.2020)
 
© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
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ГЯНДЖА (Азербайджан), 26 окт - РИА Новости. Баку применит турецкие истребители F-16 в случае иностранной агрессии против Азербайджана, заявил в понедельник азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
По его словам, журналисты в каждом интервью спрашивают у него, откуда у Азербайджана турецкие F-16.

"Я уже устал отвечать. Да у вас же есть спутники, вы что, не знаете, что мы делаем? Откройте и посмотрите - в воздухе или на земле сейчас F-16. Все знают, что они на земле, что они прибыли сюда на учения, а с началом войны тут остались", - заявил Алиев. По его словам, истребители являются помощью от Турции.

"Если в отношении нас будет совершена иностранная агрессия, то они увидят эти F-16", - подчеркнул Алиев.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаF-16Нагорный КарабахИльхам АлиевТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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