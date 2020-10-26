https://ria.ru/20201026/instagram-1581527058.html

Хабиб Нурмагомедов обошел Ольгу Бузову по числу подписчиков в инстаграме

Российский боец Хабиб Нурмагомедов обошел певицу и телеведущую Ольгу Бузову по количеству подписчиков в соцсети Instagram. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:47

2020-10-26T10:47

2020-10-26T12:56

смешанные боевые искусства (мма)

единоборства

шоубиз

джастин гэтжи

новости культуры

ufc

хабиб нурмагомедов

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Российский боец Хабиб Нурмагомедов обошел певицу и телеведущую Ольгу Бузову по количеству подписчиков в соцсети Instagram. Сейчас за страницей спортсмена следит 24,4 миллиона пользователей, а за телезвездой 22,1 миллиона. На прошлой неделе Ольга Бузова <a href="https://ria.ru/20201017/buzova-1580236721.html" target="_blank">сообщила</a> в инстаграме, что вошла в Книгу рекордов России. Исполнительница разместила снимок, на котором позирует с двумя сертификатами.Теперь неизвестно, останется ли за ней этот рекорд. Интерес к странице Нурмагомедова оправдан. В это воскресенье боец <a href="https://rsport.ria.ru/20201024/khabib-1581261577.html" target="_blank">победил</a> американца Джастина Гэтжи, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе. В тот же вечер он объявил о завершении карьеры.

https://ria.ru/20201008/instagram-1578883089.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смешанные боевые искусства (мма), единоборства, джастин гэтжи, новости культуры, ufc, хабиб нурмагомедов, ольга бузова