https://ria.ru/20201026/erdogan-1581590880.html
Эрдоган назвал высказывания Макрона угрозой нацбезопасности Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает "антиисламские выпады" президента Франции Эммануэля Макрона угрозой национальной безопасности своей страны. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:17
2020-10-26T15:17
2020-10-26T15:26
эммануэль макрон
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> заявил, что считает "антиисламские выпады" президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> угрозой национальной безопасности своей страны."Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим", - сказал Эрдоган, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>.Он призвал <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> остановить "кампанию ненависти, которую проводит президент Франции.Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. Поводом стало жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, - злоумышленник обезглавил учителя.В ответ на это Эрдоган заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана. Позже турецкий президент вновь выступил с выпадами в адрес Макрона, которому, по мнению Эрдогана, надо провериться у врачей.
https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html
Юрий .
Макрону наверно 3 годика, обижается на других, а что сам сотворил не понимает
39
SeM M
Да правильно все Макрон делает, хотя должны были бы принять меры до того когда с широко открытыми руками принимали всех. Во дворе не 15 век, чтоб бегать и обезглавить кого попало, варвары чертовые.
39
14
франция
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире