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https://ria.ru/20201026/erdogan-1581590880.html
Эрдоган назвал высказывания Макрона угрозой нацбезопасности Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает "антиисламские выпады" президента Франции Эммануэля Макрона угрозой национальной безопасности своей страны. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:17
2020-10-26T15:26
эммануэль макрон
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> заявил, что считает "антиисламские выпады" президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> угрозой национальной безопасности своей страны."Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим", - сказал Эрдоган, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>.Он призвал <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> остановить "кампанию ненависти, которую проводит президент Франции.Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. Поводом стало жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, - злоумышленник обезглавил учителя.В ответ на это Эрдоган заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана. Позже турецкий президент вновь выступил с выпадами в адрес Макрона, которому, по мнению Эрдогана, надо провериться у врачей.
https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html
Макрону наверно 3 годика, обижается на других, а что сам сотворил не понимает
39
Да правильно все Макрон делает, хотя должны были бы принять меры до того когда с широко открытыми руками принимали всех. Во дворе не 15 век, чтоб бегать и обезглавить кого попало, варвары чертовые.
39
14
франция
турция
РИА Новости
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эммануэль макрон, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган назвал высказывания Макрона угрозой нацбезопасности Турции

15:17 26.10.2020 (обновлено: 15:26 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает "антиисламские выпады" президента Франции Эммануэля Макрона угрозой национальной безопасности своей страны.
"Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он призвал Европу остановить "кампанию ненависти, которую проводит президент Франции.
Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. Поводом стало жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, - злоумышленник обезглавил учителя.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 08:00
Эрдоган готовится к религиозной войне с Европой
В ответ на это Эрдоган заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана. Позже турецкий президент вновь выступил с выпадами в адрес Макрона, которому, по мнению Эрдогана, надо провериться у врачей.
 
Обсудить14
Эммануэль МакронФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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