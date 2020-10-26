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https://ria.ru/20201026/erdogan-1581588917.html
Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:05
2020-10-26T16:49
эммануэль макрон
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Реджеп Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> попросил граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров."Как во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!" — сказал он, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>.Турецкий лидер высказал мнение, что мировое сообщество должно "защитить мусульман Франции, которые подвергаются гонениям за свою веру".Он также заявил, что считает "антиисламские выпады" президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэля Макрона</a> угрозой национальной безопасности Турции, и выразил надежду на то, что Европа остановит "кампанию ненависти".Ранее <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Макрон</a> выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он сообщил о подготовке законопроекта, который будет посвящен укреплению республиканских ценностей, а также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.В Турции инициативы Макрона вызвали крайне негативную реакцию, Эрдоган предложил французскому коллеге "провериться у врачей". Париж отозвал своего посла из Анкары для консультаций.
https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html
И все-таки что-то в Эрдогане есть, вызывающее уважение. Умеет и залететь в конфронтацию, и выйти относительно без потерь. При этом с лицом "победителя"
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Кстати, уже есть видео из разных стран, где магазины уже снимают с полок французские товары, также делятся названиями французских брендов и призывают их бойкотировать.
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франция
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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"Это откровенная исламофобия": Эрдоган заговорил о религиозной войне в Европе
Эрдоган крайне резко высказался по поводу "европейского фашизма" и даже порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику". В ответ Париж немедленно отозвал посла из Анкары. Берлин, которому также досталось от турецкого президента, пока не отреагировал на его выпады. Причина происходящего — в двух быстро набирающих силу и жестко конфликтующих друг с другом процессах.
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эммануэль макрон, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров

15:05 26.10.2020 (обновлено: 16:49 26.10.2020)
 
© REUTERS / Francois LenoirПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© REUTERS / Francois Lenoir
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров.
"Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!" — сказал он, выступая в Анкаре.
Турецкий лидер высказал мнение, что мировое сообщество должно "защитить мусульман Франции, которые подвергаются гонениям за свою веру".

"Вы (Франция. — Прим. ред.) по-настоящему часть нацизма. Тот, кто находится у руля Франции и нуждается в лечении психики, начал поощрять нападения на мусульман", — добавил глава государства.

Он также заявил, что считает "антиисламские выпады" президента Франции Эммануэля Макрона угрозой национальной безопасности Турции, и выразил надежду на то, что Европа остановит "кампанию ненависти".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 08:00
Эрдоган готовится к религиозной войне с Европой
Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он сообщил о подготовке законопроекта, который будет посвящен укреплению республиканских ценностей, а также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
В Турции инициативы Макрона вызвали крайне негативную реакцию, Эрдоган предложил французскому коллеге "провериться у врачей". Париж отозвал своего посла из Анкары для консультаций.
 
Обсудить188
Эммануэль МакронФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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