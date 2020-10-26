https://ria.ru/20201026/erdogan-1581588917.html

Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:05

2020-10-26T15:05

2020-10-26T16:49

эммануэль макрон

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581521014_0:138:1953:1237_1400x0_80_0_0_38eab288f3738baef487d178ccc11587.jpg

<strong>АНКАРА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Реджеп Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> попросил граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров."Как во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!" — сказал он, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>.Турецкий лидер высказал мнение, что мировое сообщество должно "защитить мусульман Франции, которые подвергаются гонениям за свою веру".Он также заявил, что считает "антиисламские выпады" президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэля Макрона</a> угрозой национальной безопасности Турции, и выразил надежду на то, что Европа остановит "кампанию ненависти".Ранее <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Макрон</a> выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он сообщил о подготовке законопроекта, который будет посвящен укреплению республиканских ценностей, а также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.В Турции инициативы Макрона вызвали крайне негативную реакцию, Эрдоган предложил французскому коллеге "провериться у врачей". Париж отозвал своего посла из Анкары для консультаций.

https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html

Gloomy Humorist И все-таки что-то в Эрдогане есть, вызывающее уважение. Умеет и залететь в конфронтацию, и выйти относительно без потерь. При этом с лицом "победителя" 133

Frontosa Rubkina Кстати, уже есть видео из разных стран, где магазины уже снимают с полок французские товары, также делятся названиями французских брендов и призывают их бойкотировать. 91

188

франция

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это откровенная исламофобия": Эрдоган заговорил о религиозной войне в Европе Эрдоган крайне резко высказался по поводу "европейского фашизма" и даже порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику". В ответ Париж немедленно отозвал посла из Анкары. Берлин, которому также досталось от турецкого президента, пока не отреагировал на его выпады. Причина происходящего — в двух быстро набирающих силу и жестко конфликтующих друг с другом процессах. 2020-10-26T15:05 true PT0M54S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире