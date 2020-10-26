Канцлер Австрии осудил оскорбления Эрдогана в адрес Макрона
© AP Photo / Lefteris PitarakisПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил оскорбления президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона, заявив, что они свидетельствуют о все большем отдалении Турции от ЕС.
"Я осуждаю оскорбления президента Эрдогана в адрес президента Эммануэля Макрона. Они вновь показывают, что Турция все дальше отдаляется от ЕС и наших общих миров. Полная поддержка и солидарность с Францией", - написал Курц в Twitter.
Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. Поводом стало жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, - злоумышленник обезглавил учителя.
В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана. Позже турецкий президент вновь выступил с выпадами в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона, которому, по мнению Эрдогана, надо "провериться" у врачей.
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