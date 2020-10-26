https://ria.ru/20201026/erdogan-1581565260.html

Канцлер Австрии осудил оскорбления Эрдогана в адрес Макрона

Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил оскорбления президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона, заявив, что они... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:19

2020-10-26T13:19

2020-10-26T13:19

эммануэль макрон

себастьян курц

франция

турция

австрия

реджеп тайип эрдоган

в мире

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<strong>ВЕНА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Канцлер Австрии <a href="https://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc" target="_blank">Себастьян Курц</a> осудил оскорбления президента Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайипа Эрдогана</a> в адрес французского лидера <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a>, заявив, что они свидетельствуют о все большем отдалении Турции от ЕС.Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a>, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. Поводом стало жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, - злоумышленник обезглавил учителя.В ответ на это президент <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> Тайип Эрдоган заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана. Позже турецкий президент вновь выступил с выпадами в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона, которому, по мнению Эрдогана, надо "провериться" у врачей.

https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html

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франция

турция

австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, себастьян курц, франция, турция, австрия, реджеп тайип эрдоган, в мире