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Ленинградская область
https://ria.ru/20201026/epidsituatsiya-1581615276.html
Дрозденко: Власти Ленобласти держат под контролем эпидситуацию в регионе
В Ленинградской области с начала осени наблюдается рост количества случаев заражения COVID-19, но ситуация с заболеваемостью находится под контролем и не... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:03
2020-10-26T17:03
ленинградская область
александр дрозденко
здоровье - общество
ленинградская область
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> с начала осени наблюдается рост количества случаев заражения COVID-19, но ситуация с заболеваемостью находится под контролем и не является стрессовой для регионального здравоохранения, заявил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> на совещании с главами муниципальных образований региона.По его словам, из развернутых в Ленинградской области 1 275 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией заняты 799."Ленинградская область сегодня входит в число регионов с наиболее стабильными показателями с точки зрения динамики распространения болезни. Да, в регионе сегодня наблюдается рост случаев заражения COVID-19, но он контролируемый. Рост числа зараженных также связан с тем что мы увеличили до пяти тысяч в день число тестов на коронавирус. Это не стрессовая ситуация для здравоохранения региона — мы держим ее под контролем", — отметил Дрозденко.По его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе готовы 16 стационаров — это еще 2342 коек, при необходимости дополнительно будут привлечены 904 врача. Помимо этого, область заключила соглашения о сотрудничестве с поставщиками аптечных и оптовых организаций, чтобы иметь возможность оперативно направить в больницы необходимые лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.Кроме того, в регионе идет активная вакцинация населения от гриппа, ОРВИ. В этом году прививку от гриппа сделали 493 581 человек — 26,3% населения области.На время осенних школьных каникул в регионе будет проведена массовая санитарная обработка зданий учебных учреждений. На особый контроль взята работа детских оздоровительных лагерей."Мы должны не упустить возможность и максимально эффективно провести необходимую санобработку. Практика весны, первой волны ковида, показала, что массовые санитарные обработки имели свой эффект. Также, по строгой схеме контроля, отработанной нами летом, надо организовать работу детских оздоровительных лагерей. Необходимо широко использовать накопленный опыт в предупреждении и в борьбе с коронавирусом сейчас, в период конца октября—начала ноября, когда прогнозируется рост заболеваемости", — сказал Дрозденко.
https://ria.ru/20200930/antitela-1577983971.html
ленинградская область
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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александр дрозденко, здоровье - общество, ленинградская область

Дрозденко: Власти Ленобласти держат под контролем эпидситуацию в регионе

17:03 26.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. В Ленинградской области с начала осени наблюдается рост количества случаев заражения COVID-19, но ситуация с заболеваемостью находится под контролем и не является стрессовой для регионального здравоохранения, заявил глава региона Александр Дрозденко на совещании с главами муниципальных образований региона.
По его словам, из развернутых в Ленинградской области 1 275 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией заняты 799.
"Ленинградская область сегодня входит в число регионов с наиболее стабильными показателями с точки зрения динамики распространения болезни. Да, в регионе сегодня наблюдается рост случаев заражения COVID-19, но он контролируемый. Рост числа зараженных также связан с тем что мы увеличили до пяти тысяч в день число тестов на коронавирус. Это не стрессовая ситуация для здравоохранения региона — мы держим ее под контролем", — отметил Дрозденко.
По его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе готовы 16 стационаров — это еще 2342 коек, при необходимости дополнительно будут привлечены 904 врача. Помимо этого, область заключила соглашения о сотрудничестве с поставщиками аптечных и оптовых организаций, чтобы иметь возможность оперативно направить в больницы необходимые лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.
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Кроме того, в регионе идет активная вакцинация населения от гриппа, ОРВИ. В этом году прививку от гриппа сделали 493 581 человек — 26,3% населения области.
На время осенних школьных каникул в регионе будет проведена массовая санитарная обработка зданий учебных учреждений. На особый контроль взята работа детских оздоровительных лагерей.
"Мы должны не упустить возможность и максимально эффективно провести необходимую санобработку. Практика весны, первой волны ковида, показала, что массовые санитарные обработки имели свой эффект. Также, по строгой схеме контроля, отработанной нами летом, надо организовать работу детских оздоровительных лагерей. Необходимо широко использовать накопленный опыт в предупреждении и в борьбе с коронавирусом сейчас, в период конца октября—начала ноября, когда прогнозируется рост заболеваемости", — сказал Дрозденко.
 
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЗдоровье - ОбществоЛенинградская область
 
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