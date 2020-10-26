https://ria.ru/20201026/draka-1581661188.html

В Волгоградской области пьяная компания избила депутата и полицейского

Депутат Волжского городской думы (Волгоградская область) Роман Халиков сообщил РИА Новости, что пьяная компания молодых людей напала на него и избила... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T20:56

2020-10-26T20:56

2020-10-26T20:59

ильдар халиков

волгоградская область

волжский

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_553520926a124f646ca906b9876886b3.jpg

<strong>ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости.</strong> Депутат Волжского городской думы (Волгоградская область) Роман Халиков сообщил РИА Новости, что пьяная компания молодых людей напала на него и избила полицейского.Как сообщил Халиков, он является не только депутатом Волжской городской думы от фракции <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, но и основателем группы "ROAD HELP Волжский" в соцсети "Вконтакте", которая помогает автомобилистам, попавшим в неприятные ситуации. Утром в субботу к нему обратился один из участников группы и сообщил, что на одной из остановок в <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжском</a> ходит пьяный мужчина с топором. По словам <a href="http://ria.ru/person_Ildar_KHalikov/" target="_blank" data-auto="true">Халикова</a>, он вызвал полицию и сразу поехал на место."По приезде мужик не нашелся сначала, но потом мы его увидели, он шел без топора. Потом подошла женщина и начала кричать, а затем из подворотни выскочили трое или четверо пьяных парней, они кинулись на меня", - рассказал Халиков. По словам собеседника агентства, он стал спасаться бегством от пьяной компании, его спас водитель маршрутки, который притормозил рядом.По словам Халикова, вскоре к остановке подъехали полицейские, и он решил вернуться. В это время пьяная компания напала на одного из сотрудников полиции, и депутат начал вести онлайн-трансляцию в соцсети. При этом, сказал собеседник агентства, один из нетрезвых мужчин ударил его по голове. Видео драки опубликовано в группе "ROAD HELP Волжский".Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> Светлана Смольянинова, 25 октября в полицию Волжского действительно поступило сообщение о правонарушении на улице, когда наряд полиции прибыл на место, один из мужчин нанес полицейскому удар головой в лицо. Напавшего доставили в отдел, также все участники драки установлены.По ее словам, по факту причинения телесных повреждений Халикову проводится проверка.

https://ria.ru/20201026/politseyskiy-1581547037.html

3

волгоградская область

волжский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильдар халиков, волгоградская область, волжский, происшествия