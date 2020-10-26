https://ria.ru/20201026/dagestan-1581603110.html
В Дагестане зарегистрировали пять случаев сибирской язвы
В дагестанском селе Какамахи зарегистрировали пять случаев заболевания сибирской язвой, сообщили в пресс-службе Минздрава республики. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:18
2020-10-26T16:18
2020-10-26T20:39
республика дагестан
здоровье - общество
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 26 окт — РИА Новости.</strong> В дагестанском селе Какамахи зарегистрировали пять случаев заболевания сибирской язвой, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.Медики выявили четырех заболевших во время обхода на минувших выходных. Где заразился еще один человек, не уточняется. Всех госпитализировали в перепрофилированное под "инфекционку" отделение Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района."Состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания", — уточнили в ведомстве.В Минздраве предположили, что заражение произошло на скотобойне либо уже при разделывании мяса.Медработники установили круг контактировавших с заболевшими лиц — таковых 14 человек. За ними будут наблюдать в течение восьми дней.Последний случай заболевания сибирской язвой в Дагестане был зарегистрирован в октябре 2019 года, тогда выявили четыре случая инфицирования в селе Новокули Новолакского района.
https://ria.ru/20200908/chuma-1576942753.html
https://ria.ru/20201026/mozg-1581602249.html
Василий Кнутт
Знаю, что жители Дагестана часто едут на шабашки на золотые прииски в Сибирь. Не оттуда ли ее завозят споры?
17
СССР 15
Ага,лунатизм тогда завозят с луны,а с Венеры сами знаете что.
11
6
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, здоровье - общество, происшествия
МАХАЧКАЛА, 26 окт — РИА Новости. В дагестанском селе Какамахи зарегистрировали пять случаев заболевания сибирской язвой, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Медики выявили четырех заболевших во время обхода на минувших выходных. Где заразился еще один человек, не уточняется. Всех госпитализировали в перепрофилированное под "инфекционку" отделение Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района.
"Состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания", — уточнили в ведомстве.
В Минздраве предположили, что заражение произошло на скотобойне либо уже при разделывании мяса.
Медработники установили круг контактировавших с заболевшими лиц — таковых 14 человек. За ними будут наблюдать в течение восьми дней.
Последний случай заболевания сибирской язвой в Дагестане был зарегистрирован в октябре 2019 года, тогда выявили четыре случая инфицирования в селе Новокули Новолакского района.