https://ria.ru/20201026/dagestan-1581603110.html

В Дагестане зарегистрировали пять случаев сибирской язвы

В дагестанском селе Какамахи зарегистрировали пять случаев заболевания сибирской язвой, сообщили в пресс-службе Минздрава республики. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:18

2020-10-26T16:18

2020-10-26T20:39

республика дагестан

здоровье - общество

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 26 окт — РИА Новости.</strong> В дагестанском селе Какамахи зарегистрировали пять случаев заболевания сибирской язвой, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.Медики выявили четырех заболевших во время обхода на минувших выходных. Где заразился еще один человек, не уточняется. Всех госпитализировали в перепрофилированное под "инфекционку" отделение Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района."Состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания", — уточнили в ведомстве.В Минздраве предположили, что заражение произошло на скотобойне либо уже при разделывании мяса.Медработники установили круг контактировавших с заболевшими лиц — таковых 14 человек. За ними будут наблюдать в течение восьми дней.Последний случай заболевания сибирской язвой в Дагестане был зарегистрирован в октябре 2019 года, тогда выявили четыре случая инфицирования в селе Новокули Новолакского района.

https://ria.ru/20200908/chuma-1576942753.html

https://ria.ru/20201026/mozg-1581602249.html

Василий Кнутт Знаю, что жители Дагестана часто едут на шабашки на золотые прииски в Сибирь. Не оттуда ли ее завозят споры? 17

СССР 15 Ага,лунатизм тогда завозят с луны,а с Венеры сами знаете что. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, здоровье - общество, происшествия