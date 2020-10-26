https://ria.ru/20201026/borat-1581575383.html

Орландо Блум сделал необычный подарок Кэти Перри на день рождения

Актер Орландо Блум удивил невесту Кэти Перри, сделав ей необычный подарок на день рождения. Певицу поздравил с 36-летием Саша Барон Коэн, переодетый в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T21:14

2020-10-26T21:14

2020-10-26T21:14

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Актер Орландо Блум удивил невесту Кэти Перри, сделав ей необычный подарок на день рождения. Певицу поздравил с 36-летием Саша Барон Коэн, переодетый в казахского журналиста Бората из одноименного комедийного фильма 2006 года. Жених исполнительницы опубликовал забавное видеообращение Бората в инстаграме и написал: "Твоя мечта сбылась. С днем рождения, любовь моя!". Позже Кэти Перри опубликовала это же видео у себя в инстаграме и подписала его: "Боже мой!" Несколько дней назад с участием Коэна вышел сиквел комедии "Борат", который назвали "Борат: Дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан". Картину положительно <a href="https://ria.ru/20201023/borat-1581002034.html" target="_blank">оценили</a> зрители и критики.На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, лента <a href="https://www.rottentomatoes.com/m/borat_subsequent_moviefilm" target="_blank">получила</a> 84 процента "свежести" от критиков и 74 процента от зрителей (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных оценок и более).

https://ria.ru/20201022/borat-1580824362.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, орландо блум , саша барон коэн, кэти перри (хадсон)