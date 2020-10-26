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https://ria.ru/20201026/borat-1581575383.html
Орландо Блум сделал необычный подарок Кэти Перри на день рождения
Актер Орландо Блум удивил невесту Кэти Перри, сделав ей необычный подарок на день рождения. Певицу поздравил с 36-летием Саша Барон Коэн, переодетый в... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:14
2020-10-26T21:14
культура
стиль жизни
новости культуры
знаменитости
звезды
орландо блум
саша барон коэн
кэти перри (хадсон)
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Актер Орландо Блум удивил невесту Кэти Перри, сделав ей необычный подарок на день рождения. Певицу поздравил с 36-летием Саша Барон Коэн, переодетый в казахского журналиста Бората из одноименного комедийного фильма 2006 года. Жених исполнительницы опубликовал забавное видеообращение Бората в инстаграме и написал: "Твоя мечта сбылась. С днем рождения, любовь моя!". Позже Кэти Перри опубликовала это же видео у себя в инстаграме и подписала его: "Боже мой!" Несколько дней назад с участием Коэна вышел сиквел комедии "Борат", который назвали "Борат: Дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан". Картину положительно <a href="https://ria.ru/20201023/borat-1581002034.html" target="_blank">оценили</a> зрители и критики.На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, лента <a href="https://www.rottentomatoes.com/m/borat_subsequent_moviefilm" target="_blank">получила</a> 84 процента "свежести" от критиков и 74 процента от зрителей (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных оценок и более).
https://ria.ru/20201022/borat-1580824362.html
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Новости
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стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, орландо блум , саша барон коэн, кэти перри (хадсон)

Орландо Блум сделал необычный подарок Кэти Перри на день рождения

21:14 26.10.2020
 
© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionКэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Актер Орландо Блум удивил невесту Кэти Перри, сделав ей необычный подарок на день рождения. Певицу поздравил с 36-летием Саша Барон Коэн, переодетый в казахского журналиста Бората из одноименного комедийного фильма 2006 года.
Жених исполнительницы опубликовал забавное видеообращение Бората в инстаграме и написал: "Твоя мечта сбылась. С днем рождения, любовь моя!".

"Как дела, Кэти Пепси? – обратился к певице Саша Барон Коэн после того, как несколько секунд молча смотрел в камеру. – Я планировал заняться парусным спортом во Флориде, поэтому вбил в Интернете "водные виды спорта в Орландо". Но вместо этого мистер Google прислал мне фотографию вашего мужа с "крошкой" наружу (имея ввиду печально известную фотографию Блума 2016 года, когда он катался на байдарке в обнаженном виде. – подчеркнули в EW. ). Наверное, приятно видеть Орландо Блума. У тебя будет очень хороший день рождения".

Позже Кэти Перри опубликовала это же видео у себя в инстаграме и подписала его: "Боже мой!"
Несколько дней назад с участием Коэна вышел сиквел комедии "Борат", который назвали "Борат: Дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан". Картину положительно оценили зрители и критики.
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, лента получила 84 процента "свежести" от критиков и 74 процента от зрителей (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных оценок и более).
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КультураСтиль жизниНовости культурыЗнаменитостизвездыОрландо БлумСаша Барон КоэнКэти Перри (Хадсон)
 
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