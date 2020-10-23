https://ria.ru/20201023/borat-1581002034.html

В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"

В Сети появились первые отзывы кинокритиков о сиквеле комедии "Борат" (2006 год), который получил название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T01:15

2020-10-23T01:15

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саша барон коэн

казахстан

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. В Сети появились первые отзывы кинокритиков о сиквеле комедии "Борат" (2006 год), который получил название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан". Главную роль в нем снова исполнил английский комик Саша Барон Коэн. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, лента <a href="https://www.rottentomatoes.com/m/borat_subsequent_moviefilm" target="_blank">получила</a> 83 процента "свежести" от критиков – этот результат считается высоким (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных оценок и более).По мнению критиков, фильм, скорее всего, понравится не всем, но он получился "актуальным и своевременным". А персонаж Коэна "по-прежнему остается одним из самых милых и отвратительных", – считает Джонни Олексински из New York Post. "Восхитительная и сумасшедшая комедия", – заявил в своей рецензии Мэтт Цоллер Зайтц."Несмотря на то, что фильм очень смешной, он все же еще и мрачный. Смотря его, ты понимаешь, такой юмор возможен только благодаря высмеиванию уродства очень реальных людей, которых изображает Саша Барон Коэн", – прокомментировал Пабло Вильяса из Cinema em Cena.О сюжете пока мало что известно, но ожидается, что в новом фильме Борат будет не малоизвестным журналистом из Казахстана, как это было в первой части, а всемирно известной личностью. Поэтому главному герою придется работать "под прикрытием", чтобы спокойно брать интервью у людей.Премьера фильма состоится 23 октября на платформе Amazon prime video.

https://ria.ru/20201022/borat-1580824362.html

казахстан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, саша барон коэн, казахстан