Минобороны Армении заявило о тяжелых боях на юго-востоке Карабаха
15:52 26.10.2020 (обновлено: 16:30 26.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Круг" на подступах к Степанакерту
ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Несмотря на перемирие, на юго-востоке Карабаха идут тяжелые бои, сообщил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Накануне Госдепартамент США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу в понедельник в 08:00 (07:00 мск).
Однако после этого стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Как отметила секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, Баку открыл артиллерийский огонь по позициям непризнанной НКР на северо-восточном направлении линии соприкосновения. В Азербайджане, в свою очередь, завили, что армейские части подверглись обстрелу со стороны Еревана в одном из сел Лачинского района.
Ситуация в Карабахе
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе