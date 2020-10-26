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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/boi-1581597475.html
Минобороны Армении заявило о тяжелых боях на юго-востоке Карабаха
Несмотря на перемирие, на юго-востоке Карабаха идут тяжелые бои, сообщил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:52
2020-10-26T16:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости.</strong> Несмотря на перемирие, на юго-востоке Карабаха идут тяжелые бои, сообщил в <a href="https://www.facebook.com/arcrun/posts/3467653276603589">Facebook</a> представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>.Накануне Госдепартамент США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограба Мнацаканяна</a> и Джейхуна Байрамова о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Перемирие вступило в силу в понедельник в 08:00 (07:00 мск).Однако после этого стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Как отметила секретарь Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армении</a> Шушан Степанян, Баку открыл артиллерийский огонь по позициям непризнанной НКР на северо-восточном направлении линии соприкосновения. В Азербайджане, в свою очередь, завили, что армейские части подверглись обстрелу со стороны Еревана в одном из сел Лачинского района.Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.<br>Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
https://ria.ru/20201026/istrebiteli-1581549069.html
Перевод с тактичноотступающего языка: "Сдаем Бердзор"
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в твиттере Трампа перемирие выглядело как завершение конфликта )
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Армении заявило о тяжелых боях на юго-востоке Карабаха

15:52 26.10.2020 (обновлено: 16:30 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Круг" на подступах к Степанакерту
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Несмотря на перемирие, на юго-востоке Карабаха идут тяжелые бои, сообщил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Накануне Госдепартамент США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу в понедельник в 08:00 (07:00 мск).
Однако после этого стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Как отметила секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, Баку открыл артиллерийский огонь по позициям непризнанной НКР на северо-восточном направлении линии соприкосновения. В Азербайджане, в свою очередь, завили, что армейские части подверглись обстрелу со стороны Еревана в одном из сел Лачинского района.
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Ситуация в Карабахе

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
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