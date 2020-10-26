https://ria.ru/20201026/boi-1581597475.html

Минобороны Армении заявило о тяжелых боях на юго-востоке Карабаха

Несмотря на перемирие, на юго-востоке Карабаха идут тяжелые бои, сообщил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:52

2020-10-26T15:52

2020-10-26T16:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости.</strong> Несмотря на перемирие, на юго-востоке Карабаха идут тяжелые бои, сообщил в <a href="https://www.facebook.com/arcrun/posts/3467653276603589">Facebook</a> представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>.Накануне Госдепартамент США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограба Мнацаканяна</a> и Джейхуна Байрамова о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Перемирие вступило в силу в понедельник в 08:00 (07:00 мск).Однако после этого стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Как отметила секретарь Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армении</a> Шушан Степанян, Баку открыл артиллерийский огонь по позициям непризнанной НКР на северо-восточном направлении линии соприкосновения. В Азербайджане, в свою очередь, завили, что армейские части подверглись обстрелу со стороны Еревана в одном из сел Лачинского района.Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.<br>Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.

https://ria.ru/20201026/istrebiteli-1581549069.html

Мёбиус И Сыновья Перевод с тактичноотступающего языка: "Сдаем Бердзор" 17

Вадим Антонов в твиттере Трампа перемирие выглядело как завершение конфликта ) 11

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире