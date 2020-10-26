https://ria.ru/20201026/azerbaydzhan-1581617531.html

В Азербайджане заявили об уничтожении армянского квадрокоптера

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении квадрокоптера ВС Армении на участке армяно-азербайджанской границы. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:11

2020-10-26T17:11

2020-10-26T17:11

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 26 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило об уничтожении квадрокоптера ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> на участке армяно-азербайджанской границы."Распространенная Арменией информация о якобы уничтожении ударного БПЛА азербайджанской армии на линии фронта является безосновательной и ложной. Напротив, сегодня днем квадрокоптер противника, пытавшийся совершить полет над позициями наших подразделений на участке Дашкесанского района армяно-азербайджанской государственной границы, был уничтожен выстрелом из стрелкового оружия", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Ранее Госдеп США заявил, что министры иностранных дел Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Совместное заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201026/peremirie-1581514928.html

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нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире