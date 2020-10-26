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https://ria.ru/20201026/angara-1581503923.html
На повышение грузоподъемности "Ангары" потратят 20 миллиардов рублей
"Роскосмос" планирует потратить более 20 миллиардов рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса (КВТК), который значительно... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T03:15
2020-10-26T10:33
риа наука
россия
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмос</a>" планирует потратить более 20 миллиардов рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса (КВТК), который значительно увеличит грузоподъемность <a href="http://ria.ru/product_Angara_raketa/" target="_blank" data-auto="true">ракеты-носителя "Ангара"</a>. Это следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.В октябре 2019 года генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kuznecov_arkhitektor/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кузнецов</a> сообщил РИА Новости, что летные испытания КВТК при выделении необходимого финансирования планируется начать в 2027-ом.На сайте госзакупок говорится, что создание КВТК обойдется в 20,6 миллиарда рублей, при этом в 2020-2022-х затраты составят 1,7 миллиарда.КВТК должны использовать на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В". В прошлом году глава "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> рассказал, что при использовании разгонного блока ДМ-03 ракета "Ангара-А5М" сможет выводить на геостационарную орбиту полезную нагрузку массой 3,5-4,1 тонны, а с КВТК — пять тонн. Для ракеты "Ангара-А5В" эти показатели составят соответственно пять с половиной и восемь тонн."Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкая "Ангара-1.2", средняя "Ангара-А3", тяжелая "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М" и аппарат повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20201024/roskosmos-1581327995.html
Норм тема. Пилить на разработках. Что они ввели за последние 5 лет ?? Абы деньги пилить.
75
Господа, больные космическими идеями! Давайте с начало создадим нашим старикам, достойную старость, безработным и сиделкам – достойные пособия (не менее прожиточного минимума (а не1500 руб что платят сегодня)), прекратить противоправную «пенсионную реформу». А потом будем думать об освоение Луны или озеленении пустыни Сахара!!! А так миллиард туда,триллиард сюда, да что там считать, страна богатая – да народ в ней нищий!!!
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россия
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Новости
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россия, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

На повышение грузоподъемности "Ангары" потратят 20 миллиардов рублей

03:15 26.10.2020 (обновлено: 10:33 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет "Ангара" на стенде государственной корпорации "Роскосмос"
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Роскосмос" планирует потратить более 20 миллиардов рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса (КВТК), который значительно увеличит грузоподъемность ракеты-носителя "Ангара". Это следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.
В октябре 2019 года генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов сообщил РИА Новости, что летные испытания КВТК при выделении необходимого финансирования планируется начать в 2027-ом.
На сайте госзакупок говорится, что создание КВТК обойдется в 20,6 миллиарда рублей, при этом в 2020-2022-х затраты составят 1,7 миллиарда.
КВТК должны использовать на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В". В прошлом году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что при использовании разгонного блока ДМ-03 ракета "Ангара-А5М" сможет выводить на геостационарную орбиту полезную нагрузку массой 3,5-4,1 тонны, а с КВТК — пять тонн. Для ракеты "Ангара-А5В" эти показатели составят соответственно пять с половиной и восемь тонн.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкая "Ангара-1.2", средняя "Ангара-А3", тяжелая "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М" и аппарат повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".
В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 13:03РИА Наука
"Роскосмос" провел первые огневые испытания новой ступени для "Ангары"
 
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