https://ria.ru/20201026/altay-1581569678.html

Ученые выяснили, когда на Алтае исчез лес

Российские ученые в сотрудничестве с исследователями из Польши и Китая восстановили цепочку природных событий, происходивших на территории Степного Алтая с... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:49

2020-10-26T13:49

2020-10-26T13:50

биология

климат

российский научный фонд

земля - риа наука

российская академия наук

алтайский край

риа наука

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Российские ученые в сотрудничестве с исследователями из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> восстановили цепочку природных событий, происходивших на территории Степного Алтая с послеледникового времени до наших дней. Результаты исследования <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379120305783" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Quaternary Science Reviews.Исследователи из Института археологии и этнографии СО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> (ИАЭТ) с помощью бурения отобрали образцы донных отложений озер Кучук и Малое Яровое, расположенных в Кулундинской степи <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a>. Эти озера образовались около 14 тысяч лет назад, еще до начала голоцена — современной геологической эпохи, — когда регион был покрыт ледниками последнего оледенения.По этим образцам ученые выполнили палеоклиматическую реконструкцию, выстроили цепочку значимых событий естественной истории Степного Алтая и связали их с воздействием человека. Анализ кернов — столбиков пород, поднятых из скважин — позволяет исследователям сделать выводы о климатических условиях прошлого: повышение содержания органики говорит о более теплом климате, соотношения изотопов углерода помогают определить количество атмосферных осадков, анализ пыльцы и спор рассказывает о растительном биоразнообразии, а по размеру и концентрации частицы угля ученые определяют частоту, силу пожаров, а также их пространственную протяженность.Изучив донные отложения степных озер, авторы пришли к выводу, что в период голоцена в Степном Алтае постепенно увеличивалось количество осадков и развивалась лесная растительность. Так, около 10,8 тысяч лет назад начала активно распространяться сосна обыкновенная — основа уникальных ленточных боров, а пик развития сосновых лесов с примесью широколиственных пород пришелся на период между 7,2 и 2,7 тысячами лет назад. Это же время было периодом максимального количества среднегодовых осадков — их было примерно на 100 миллиметров больше, чем сегодня.Специалисты определили, когда случались крупные пожары, а также предположили, что причиной пожаров могли быть кочевники. По крайней мере, никакой связи между динамикой изменения осадков или температур и пожарами авторы не обнаружили."Трудно сказать, что было причиной этих частых и обширных возгораний — климатические факторы или деятельность человека. Дать верную оценку помогут исторические и археологические свидетельства. Несмотря на то, что Кулунда была достаточно слабо заселена до прихода русских крестьян в IX веке, во второй половине первого тысячелетия нашей эры эта территории была под контролем тюркских каганатов, а в 1200-1700 годах — оккупирована потомками Золотой Орды", — приводятся в пресс-релизе <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nauchnyjj_fond/" target="_blank" data-auto="true">Российского научного фонда</a> (РНФ), который поддержал исследование, слова руководителя проекта, старшего научного сотрудника ИАЭТ Наталии Рудой.Ученые предполагают, что кочевники выжигали пастбища, чтобы повысить их плодородие. "Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения с привлечением новых материалов, специалистов и методов. Например, причинами могли стать короткие экстремальные события, такие как засуха, которые мы не в силах увидеть нашими методами", — говорит Рудая.Результаты исследования показали, что пожары начались в Кулундинской степи около 10,9-10,5 тысяч лет назад. Топливом для них стали степные травы. А действительно крупные пожары, захватывающие обширные территории, имели место 5-4,5 тысяч лет назад. В то время горела не только степь, но и лес. Палинологические данные это подтвердили.Самый крупный и обширный пожар в Степном Алтае произошел примерно в 550 году нашей эры. После этого интенсивные пожары, по данным ученых, происходили регулярно, а главным источником топлива стала древесная растительность. В итоге это привело к полному обезлесению территории. Алтай — это экономически значимая территория России и важный центр биоразнообразия <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a>. Опустынивание и обеднение земель в Степном Алтае, по мнению ученых, — пример критических изменений, в которых ключевую роль мог играть человек. Авторы надеются, что их исследование поможет разобраться в актуальных вопросах изменения климата, а также спрогнозировать развитие региона в ближайшем будущем.

https://ria.ru/20201015/arktika-1579946987.html

https://ria.ru/20200924/neandertaltsy-1577695277.html

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алтайский край

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биология, климат, российский научный фонд, земля - риа наука, российская академия наук, алтайский край