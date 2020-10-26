https://ria.ru/20201026/altay-1581569678.html
Ученые выяснили, когда на Алтае исчез лес
Российские ученые в сотрудничестве с исследователями из Польши и Китая восстановили цепочку природных событий, происходивших на территории Степного Алтая с... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:49
2020-10-26T13:49
2020-10-26T13:50
биология
климат
российский научный фонд
земля - риа наука
российская академия наук
алтайский край
риа наука
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Российские ученые в сотрудничестве с исследователями из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> восстановили цепочку природных событий, происходивших на территории Степного Алтая с послеледникового времени до наших дней. Результаты исследования <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379120305783" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Quaternary Science Reviews.Исследователи из Института археологии и этнографии СО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> (ИАЭТ) с помощью бурения отобрали образцы донных отложений озер Кучук и Малое Яровое, расположенных в Кулундинской степи <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a>. Эти озера образовались около 14 тысяч лет назад, еще до начала голоцена — современной геологической эпохи, — когда регион был покрыт ледниками последнего оледенения.По этим образцам ученые выполнили палеоклиматическую реконструкцию, выстроили цепочку значимых событий естественной истории Степного Алтая и связали их с воздействием человека. Анализ кернов — столбиков пород, поднятых из скважин — позволяет исследователям сделать выводы о климатических условиях прошлого: повышение содержания органики говорит о более теплом климате, соотношения изотопов углерода помогают определить количество атмосферных осадков, анализ пыльцы и спор рассказывает о растительном биоразнообразии, а по размеру и концентрации частицы угля ученые определяют частоту, силу пожаров, а также их пространственную протяженность.Изучив донные отложения степных озер, авторы пришли к выводу, что в период голоцена в Степном Алтае постепенно увеличивалось количество осадков и развивалась лесная растительность. Так, около 10,8 тысяч лет назад начала активно распространяться сосна обыкновенная — основа уникальных ленточных боров, а пик развития сосновых лесов с примесью широколиственных пород пришелся на период между 7,2 и 2,7 тысячами лет назад. Это же время было периодом максимального количества среднегодовых осадков — их было примерно на 100 миллиметров больше, чем сегодня.Специалисты определили, когда случались крупные пожары, а также предположили, что причиной пожаров могли быть кочевники. По крайней мере, никакой связи между динамикой изменения осадков или температур и пожарами авторы не обнаружили."Трудно сказать, что было причиной этих частых и обширных возгораний — климатические факторы или деятельность человека. Дать верную оценку помогут исторические и археологические свидетельства. Несмотря на то, что Кулунда была достаточно слабо заселена до прихода русских крестьян в IX веке, во второй половине первого тысячелетия нашей эры эта территории была под контролем тюркских каганатов, а в 1200-1700 годах — оккупирована потомками Золотой Орды", — приводятся в пресс-релизе <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nauchnyjj_fond/" target="_blank" data-auto="true">Российского научного фонда</a> (РНФ), который поддержал исследование, слова руководителя проекта, старшего научного сотрудника ИАЭТ Наталии Рудой.Ученые предполагают, что кочевники выжигали пастбища, чтобы повысить их плодородие. "Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения с привлечением новых материалов, специалистов и методов. Например, причинами могли стать короткие экстремальные события, такие как засуха, которые мы не в силах увидеть нашими методами", — говорит Рудая.Результаты исследования показали, что пожары начались в Кулундинской степи около 10,9-10,5 тысяч лет назад. Топливом для них стали степные травы. А действительно крупные пожары, захватывающие обширные территории, имели место 5-4,5 тысяч лет назад. В то время горела не только степь, но и лес. Палинологические данные это подтвердили.Самый крупный и обширный пожар в Степном Алтае произошел примерно в 550 году нашей эры. После этого интенсивные пожары, по данным ученых, происходили регулярно, а главным источником топлива стала древесная растительность. В итоге это привело к полному обезлесению территории. Алтай — это экономически значимая территория России и важный центр биоразнообразия <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a>. Опустынивание и обеднение земель в Степном Алтае, по мнению ученых, — пример критических изменений, в которых ключевую роль мог играть человек. Авторы надеются, что их исследование поможет разобраться в актуальных вопросах изменения климата, а также спрогнозировать развитие региона в ближайшем будущем.
https://ria.ru/20201015/arktika-1579946987.html
https://ria.ru/20200924/neandertaltsy-1577695277.html
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биология, климат, российский научный фонд, земля - риа наука, российская академия наук, алтайский край
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Российские ученые в сотрудничестве с исследователями из Польши
и Китая
восстановили цепочку природных событий, происходивших на территории Степного Алтая с послеледникового времени до наших дней. Результаты исследования опубликованы
в журнале Quaternary Science Reviews.
Исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН
(ИАЭТ) с помощью бурения отобрали образцы донных отложений озер Кучук и Малое Яровое, расположенных в Кулундинской степи Алтайского края
. Эти озера образовались около 14 тысяч лет назад, еще до начала голоцена — современной геологической эпохи, — когда регион был покрыт ледниками последнего оледенения.
По этим образцам ученые выполнили палеоклиматическую реконструкцию, выстроили цепочку значимых событий естественной истории Степного Алтая и связали их с воздействием человека.
Анализ кернов — столбиков пород, поднятых из скважин — позволяет исследователям сделать выводы о климатических условиях прошлого: повышение содержания органики говорит о более теплом климате, соотношения изотопов углерода помогают определить количество атмосферных осадков, анализ пыльцы и спор рассказывает о растительном биоразнообразии, а по размеру и концентрации частицы угля ученые определяют частоту, силу пожаров, а также их пространственную протяженность.
Изучив донные отложения степных озер, авторы пришли к выводу, что в период голоцена в Степном Алтае постепенно увеличивалось количество осадков и развивалась лесная растительность. Так, около 10,8 тысяч лет назад начала активно распространяться сосна обыкновенная — основа уникальных ленточных боров, а пик развития сосновых лесов с примесью широколиственных пород пришелся на период между 7,2 и 2,7 тысячами лет назад. Это же время было периодом максимального количества среднегодовых осадков — их было примерно на 100 миллиметров больше, чем сегодня.
Специалисты определили, когда случались крупные пожары, а также предположили, что причиной пожаров могли быть кочевники. По крайней мере, никакой связи между динамикой изменения осадков или температур и пожарами авторы не обнаружили.
"Трудно сказать, что было причиной этих частых и обширных возгораний — климатические факторы или деятельность человека. Дать верную оценку помогут исторические и археологические свидетельства. Несмотря на то, что Кулунда была достаточно слабо заселена до прихода русских крестьян в IX веке, во второй половине первого тысячелетия нашей эры эта территории была под контролем тюркских каганатов, а в 1200-1700 годах — оккупирована потомками Золотой Орды", — приводятся в пресс-релизе Российского научного фонда
(РНФ), который поддержал исследование, слова руководителя проекта, старшего научного сотрудника ИАЭТ Наталии Рудой.
Ученые предполагают, что кочевники выжигали пастбища, чтобы повысить их плодородие.
"Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения с привлечением новых материалов, специалистов и методов. Например, причинами могли стать короткие экстремальные события, такие как засуха, которые мы не в силах увидеть нашими методами", — говорит Рудая.
Результаты исследования показали, что пожары начались в Кулундинской степи около 10,9-10,5 тысяч лет назад. Топливом для них стали степные травы. А действительно крупные пожары, захватывающие обширные территории, имели место 5-4,5 тысяч лет назад. В то время горела не только степь, но и лес. Палинологические данные это подтвердили.
Самый крупный и обширный пожар в Степном Алтае произошел примерно в 550 году нашей эры. После этого интенсивные пожары, по данным ученых, происходили регулярно, а главным источником топлива стала древесная растительность. В итоге это привело к полному обезлесению территории.
Алтай — это экономически значимая территория России и важный центр биоразнообразия Центральной Азии
. Опустынивание и обеднение земель в Степном Алтае, по мнению ученых, — пример критических изменений, в которых ключевую роль мог играть человек.
Авторы надеются, что их исследование поможет разобраться в актуальных вопросах изменения климата, а также спрогнозировать развитие региона в ближайшем будущем.