Алиев заявил, что Баку пойдет в карабахском вопросе "до конца"
11:49 26.10.2020 (обновлено: 12:32 26.10.2020)
БАКУ, 26 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пойдет в карабахском вопросе "до конца".
"Наша позиция остается неизменной. Мы защищаем справедливость... В этом вопросе мы пойдем до конца", - заявил Алиев в своем обращении к народу.
Ранее госдеп США заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Совместное заявление опубликовано на сайте американского госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 8.00 (7.00 мск).
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе