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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/aliev-1581544522.html
Алиев заявил, что Баку пойдет в карабахском вопросе "до конца"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пойдет в карабахском вопросе "до конца". РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:49
2020-10-26T12:32
стивен биган
обсе
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a> заявил, что Баку пойдет в карабахском вопросе "до конца".Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_departament_SS" target="_blank">госдеп США</a> заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Совместное заявление опубликовано на сайте американского госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 8.00 (7.00 мск).Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и&nbsp; в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581512946.html
"до конца" - это цитата, поэтому и кавычки. Для начала изучите грамматику русского языка, а потом уже суйте нос в политику.
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👍👏🌹
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сша
нагорный карабах
азербайджан
армения
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стивен биган, обсе, сша, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил, что Баку пойдет в карабахском вопросе "до конца"

11:49 26.10.2020 (обновлено: 12:32 26.10.2020)
 
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/HandoutПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/Handout
Читать ria.ru в
БАКУ, 26 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пойдет в карабахском вопросе "до конца".

"Наша позиция остается неизменной. Мы защищаем справедливость... В этом вопросе мы пойдем до конца", - заявил Алиев в своем обращении к народу.

Ранее госдеп США заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Совместное заявление опубликовано на сайте американского госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 8.00 (7.00 мск).
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и  в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 08:18Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСтивен БиганОБСЕСШАНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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