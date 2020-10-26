https://ria.ru/20201026/aliev-1581544522.html

Алиев заявил, что Баку пойдет в карабахском вопросе "до конца"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пойдет в карабахском вопросе "до конца". РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:49

2020-10-26T11:49

2020-10-26T12:32

стивен биган

обсе

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579057277_66:0:1894:1028_1400x0_80_0_0_71701957eb27b304bbb08ca2ad10b8a5.jpg

<strong>БАКУ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a> заявил, что Баку пойдет в карабахском вопросе "до конца".Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_departament_SS" target="_blank">госдеп США</a> заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Совместное заявление опубликовано на сайте американского госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 8.00 (7.00 мск).Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201026/karabakh-1581512946.html

Предок Динозавров "до конца" - это цитата, поэтому и кавычки. Для начала изучите грамматику русского языка, а потом уже суйте нос в политику. 15

Я и снова Я 👍👏🌹 13

18

сша

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен биган, обсе, сша, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире