Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/aliev-1581543924.html
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не хочет оказать давление на Ереван
Азербайджан неоднократно в ходе встреч с сопредседателями Минской группы ОБСЕ требовал ввести санкции против Армении для оказания давления на Ереван в вопросе... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:45
2020-10-26T12:05
совет безопасности оон
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
ильхам алиев
ереван
баку
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156289/07/1562890796_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_fe412935cf9bebbaf0a168b05e367638.jpg
<strong>ГЯНДЖА (Азербайджан), 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> неоднократно в ходе встреч с сопредседателями Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> требовал ввести санкции против <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> для оказания давления на <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> в вопросе решения карабахского конфликта, заявил в понедельник президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Какова деятельность этой Минской группы? Может ли она оказать давление на оккупанта? Хочет ли она оказать давление? Нет. Я поднимал этот вопрос неоднократно: если вы хотите решения вопроса, то необходимо наложить санкции на Армению. Это в ваших руках, вы же постоянные члены <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>, вы можете решить нужный вопрос", - заявил Алиев в ходе обращения к нации.По его словам, у членов Минской группы различаются точки зрения относительно многих конфликтов в мире, однако по карабахскому конфликту их позиция совпадает. "Интересно, как так получается", - заявил Алиев.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579881417.html
https://ria.ru/20201026/peremirie-1581522258.html
7
нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
ереван
баку
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-26T11:45
true
PT4M23S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156289/07/1562890796_94:0:2823:2047_1400x0_80_0_0_86a7e1760427fd5a8661fd8a17b3bdb7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет безопасности оон, нагорно-карабахская республика, обсе, нагорный карабах, ильхам алиев, ереван, баку, в мире

Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не хочет оказать давление на Ереван

11:45 26.10.2020 (обновлено: 12:05 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГЯНДЖА (Азербайджан), 26 окт - РИА Новости. Азербайджан неоднократно в ходе встреч с сопредседателями Минской группы ОБСЕ требовал ввести санкции против Армении для оказания давления на Ереван в вопросе решения карабахского конфликта, заявил в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Какова деятельность этой Минской группы? Может ли она оказать давление на оккупанта? Хочет ли она оказать давление? Нет. Я поднимал этот вопрос неоднократно: если вы хотите решения вопроса, то необходимо наложить санкции на Армению. Это в ваших руках, вы же постоянные члены Совбеза ООН, вы можете решить нужный вопрос", - заявил Алиев в ходе обращения к нации.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 08:53Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев призвал Минскую группу ОБСЕ по Карабаху оставаться нейтральной
По его словам, у членов Минской группы различаются точки зрения относительно многих конфликтов в мире, однако по карабахскому конфликту их позиция совпадает. "Интересно, как так получается", - заявил Алиев.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Житель Гянджи ищет свое имущество в разрушенном после обстрела доме - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 09:43Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Баку возложили ответственность за срыв перемирия в Карабахе на Ереван
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обсудить7
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСовет Безопасности ООННагорно-Карабахская РеспубликаОБСЕНагорный КарабахИльхам АлиевЕреванБакуВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров усомнился в адекватности ЕС после санкций из-за Навального
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
22:15Мишустин надеется на скорое снятие всех ограничений по коронавирусу
Лента новостейМолния