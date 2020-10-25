Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201025/yaytsa-1581408015.html
Объяснена разница между яйцами с белой и темной скорлупой
Яйца с белой и темной скорлупой имеют одинаковые свойства. Об этом, как сообщает испанское издание La Vanguardia, рассказал диетолог Айтор Санчес. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T02:33
2020-10-25T05:27
весь мир
айтор санчес
wechat
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154923/38/1549233878_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_282c107be3e3873cd64d3423389966b5.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Яйца с белой и темной скорлупой имеют одинаковые свойства. Об этом, как сообщает испанское издание <a href="https://www.lavanguardia.com/" target="_blank">La Vanguardia</a>, рассказал диетолог <a href="http://ria.ru/person_-aytor-sanches-/" target="_blank" data-auto="true">Айтор Санчес</a>.Цвет зависит от тех пигментов, которые яйцу передаст курица, а они в свою очередь во многом зависят от породы птицы, объяснил специалист.В любом случае, цвет скорлупы яйца ничего не говорит ни о его питательных свойствах, ни об образе жизни курицы, заверил эксперт.Ранее пользователь <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> рассказал о яйцах, которые могут навредить организму сильнее, чем яд.В частности, по его мнению, следует быть осторожным с сырыми яйцами, в которых могут быть бактерии, вызывающие диарею. Кроме того, в них содержится авидин и антитрипсин, влияющие на усвоение организмом яичного белка. Перед употреблением яйца нужно сварить при высокой температуре, чтобы бактерии погибли.
https://ria.ru/20191121/1561378019.html
5
весь мир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154923/38/1549233878_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_417d9ac87582443f5d7a7ee5a883ee71.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
весь мир, айтор санчес , wechat, общество

Объяснена разница между яйцами с белой и темной скорлупой

02:33 25.10.2020 (обновлено: 05:27 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУпаковка яиц
Упаковка яиц - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Яйца с белой и темной скорлупой имеют одинаковые свойства. Об этом, как сообщает испанское издание La Vanguardia, рассказал диетолог Айтор Санчес.
Цвет зависит от тех пигментов, которые яйцу передаст курица, а они в свою очередь во многом зависят от породы птицы, объяснил специалист.
В любом случае, цвет скорлупы яйца ничего не говорит ни о его питательных свойствах, ни об образе жизни курицы, заверил эксперт.
Свежеиспеченный хлеб - РИА Новости, 1920, 21.11.2019
21 ноября 2019, 12:39
Эксперты заявили, что хлеб с плесенью непригоден в любом виде
Ранее пользователь WeChat рассказал о яйцах, которые могут навредить организму сильнее, чем яд.
В частности, по его мнению, следует быть осторожным с сырыми яйцами, в которых могут быть бактерии, вызывающие диарею. Кроме того, в них содержится авидин и антитрипсин, влияющие на усвоение организмом яичного белка. Перед употреблением яйца нужно сварить при высокой температуре, чтобы бактерии погибли.
 
Обсудить5
Весь мирАйтор СанчесWeChatОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26Ученые рассказали об использовании плазмы крови переболевших COVID-19
09:21Эксперт предположил, кто из кандидатов в президенты США выгоден России
09:14Названы популярные маршруты для путешествий на День народного единства
09:14В Баку заявили о продвижении военных в трех районах Карабаха
09:04Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
09:03В Карабахе заявили об обстрелах со стороны Азербайджана
09:02Утечки топлива из поврежденного взрывом танкера в Азовском море нет
08:48Росморречфлот рассказал о поисках моряков с пострадавшего танкера
08:42СК опубликовал видео с места убийства депутата Александра Петрова
08:39Названы опасные последствия самолечения COVID-19
08:35Собянин надеется, что динамика COVID-19 в Москве будет снижаться
08:19Собянин заявил, что москвичи соблюдают меры против COVID-19
08:19Поврежденный при взрыве в Азовском море танкер отбуксировали на стоянку
08:14Разведка обыскала дом испанских дипломатов в Каракасе, сообщили СМИ
07:32Под Иваново иномарка врезалась в столб, погибли четыре человека
06:30В МЧС рассказали о спасательной операции после взрыва на танкере
06:06Инфекционист считает, что коронавирус никуда не денется в ближайшие годы
05:17Посетительница музея нашла пропавшую картину Джейкоба Лоуренса
04:37Умер глава Samsung Ли Гон Хи
04:20Названа неожиданная опасность популярного приспособления для сна
Лента новостейМолния