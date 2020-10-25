https://ria.ru/20201025/yaytsa-1581408015.html

Объяснена разница между яйцами с белой и темной скорлупой

Яйца с белой и темной скорлупой имеют одинаковые свойства. Об этом, как сообщает испанское издание La Vanguardia, рассказал диетолог Айтор Санчес. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T02:33

2020-10-25T02:33

2020-10-25T05:27

весь мир

айтор санчес

wechat

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154923/38/1549233878_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_282c107be3e3873cd64d3423389966b5.jpg

<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Яйца с белой и темной скорлупой имеют одинаковые свойства. Об этом, как сообщает испанское издание <a href="https://www.lavanguardia.com/" target="_blank">La Vanguardia</a>, рассказал диетолог <a href="http://ria.ru/person_-aytor-sanches-/" target="_blank" data-auto="true">Айтор Санчес</a>.Цвет зависит от тех пигментов, которые яйцу передаст курица, а они в свою очередь во многом зависят от породы птицы, объяснил специалист.В любом случае, цвет скорлупы яйца ничего не говорит ни о его питательных свойствах, ни об образе жизни курицы, заверил эксперт.Ранее пользователь <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> рассказал о яйцах, которые могут навредить организму сильнее, чем яд.В частности, по его мнению, следует быть осторожным с сырыми яйцами, в которых могут быть бактерии, вызывающие диарею. Кроме того, в них содержится авидин и антитрипсин, влияющие на усвоение организмом яичного белка. Перед употреблением яйца нужно сварить при высокой температуре, чтобы бактерии погибли.

https://ria.ru/20191121/1561378019.html

5

весь мир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, айтор санчес , wechat, общество