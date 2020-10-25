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https://ria.ru/20201025/ukraina-1581409920.html
В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов
В Верховной раде готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от Москвы за "нанесенный ущерб". С таким РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T04:17
2020-10-25T06:49
ситуация на украине
"голос"
верховная рада украины
москва
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> потребует от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за "нанесенный ущерб". С таким <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hSkZroZSj0M" target="_blank">заявлением</a> в ходе киевского форума по безопасности выступила глава партии "<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голос</a>" Кира Рудик.По мнению Рудик, что <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> запросто может "насчитать" компенсацию в миллиарды долларов, и не сделать этого – настоящее преступление. "Сколько это требовать – пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем", - добавила она.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201014/ekonomika-1579813909.html
Что бы требовать возмещения ущерба или контрибуций. Сначала надо объявить войну, и хотя бы дойти до "Берлина" как в 1945. А уже потом можно требовать возмещение ущерба.
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Героям сало,салом по сусалам.
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москва
киев
украина
РИА Новости
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ситуация на украине, "голос", верховная рада украины, москва, киев, украина, в мире

В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

04:17 25.10.2020 (обновлено: 06:49 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Верховной раде готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от Москвы за "нанесенный ущерб". С таким заявлением в ходе киевского форума по безопасности выступила глава партии "Голос" Кира Рудик.
"Нужен такой закон – подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены", - заявила депутат.
По мнению Рудик, что Украина запросто может "насчитать" компенсацию в миллиарды долларов, и не сделать этого – настоящее преступление. "Сколько это требовать – пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем", - добавила она.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 17:22
Эксперт оценил шансы восстановить экономические связи Москвы и Киева
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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