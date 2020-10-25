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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201025/tserkov-1581447927.html
Четыре иерарха Кипрской церкви призвали отменить решение о признании ПЦУ
Четыре иерарха Кипрской православной церкви обвинили предстоятели церкви архиепископа Хризостома в "вопиющем нарушении" синодальной системы в связи с... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T14:45
2020-10-25T15:19
религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
петр порошенко
кипр
греция
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<strong>АФИНЫ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Четыре иерарха Кипрской православной церкви обвинили предстоятели церкви архиепископа Хризостома в "вопиющем нарушении" синодальной системы в связи с упоминанием Епифания как главы автокефальной украинской церкви, призвали немедленно отменить "антиканонический и недействительный акт" и созвать Священный синод.Архиепископ Хризостом в субботу во время литургии впервые упомянул Епифания как предстоятеля "автокефальной церкви <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, митрополита Киевского и всея Украины", де-факто признав "новую церковь". Это было сделано вопреки позиции Священного синода Кипрской православной церкви, члены Синода не были уведомлены о решении Хризостома, в знак протеста митрополит Лимасольский покинул божественную литургию до ее окончания. Хризостом заявил, что должен был занять определенную позицию по этому вопросу, хотя Синод с ним не согласился, а также признал, что членам Синода не было известно о его решении упомянуть Епифания. Хризостом заявил, что, если кто-либо из членов Синода потребует, чтобы вопрос был обсужден в рамках Устава, он созовет Синод, сообщил телеканал.Четыре иерарха — митрополиты Киккский Никифор, Лимасольский Афанасий, Тамасский Исаия и епископ Амафунтский Николаос в совместном заявлении призвали Хризостома немедленно отменить антиканонический и недействительный акт. "С большой тревогой, но и с глубочайшей печалью мы узнали об упоминании как "предстоятеля Украинской церкви" Епифания архиепископом Кипрским Хризостомом", — говорится в письме.Иерархи заявили о несогласии с действиями архиепископа и изложили свою позицию в девяти пунктах. "Действия архиепископа представляют собой вопиющее нарушение синодального, коллективного и демократического строя нашей православной церкви и функционирования на основе этой системы Кипрской православной церкви", — говорится в письме.Иерархи пишут, что этот вопрос был поднят архиепископом на недавнем заседании Синода и было решено рассмотреть его на другом заседании, чтобы выслушать взгляды и позиции всех членов Синода и принять синодальное решение. В письме говорится, что "назначение Епифания как "предстоятеля Украинской церкви" &lt;...&gt; вызвало раздор в единстве православной церкви, и до сегодняшнего дня только Элладская церковь и Александрийский патриархат признали его по причинам, которые не представили". "Все остальные поместные православные церкви относятся к этому отрицательно", — говорится в письме.Иерархи напоминают, что во время "рукоположения" Епифания не присутствовал ни один представитель поместных православных церквей, и спрашивают, "что это может означать". В письме говорится, что Епифаний происходит из раскольнических групп Украинской церкви, если Константинопольский патриарх "действительно хотел следовать каноническому порядку предоставления автокефалии церкви Украины, то он должен был дать ее каноническому митрополиту Киевскому Онуфрию и в этом иметь согласие <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a>, которому тот подчиняется, и согласие местных православных святителей".Они называют акт патриарха Варфоломея о предоставлении "автокефалии" раскольническим структурам Украинской церкви "действием произвольным, антиканоничным и антицерковным в том смысле, что <a href="http://ria.ru/organization_Ukrainskaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Украинская православная церковь</a> находится в юрисдикции Московского патриархата", в связи с этим РПЦ, отреагировав обоснованно, прервала церковное общение с <a href="http://ria.ru/organization_Konstantinopolskijj_patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Константинопольским патриархатом</a>, а также с церквями <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Alexandria/" target="_blank" data-auto="true">Александрии</a>.По словам епископов, примеру произвола последовал и предстоятель Кипрской церкви, игнорируя Синод. "Решение архиепископа Кипрского назвать Епифания "предстоятелем Украинской церкви" еще больше обостряет напряженную ситуацию в экуменическом православии и безрассудно включает в эту атмосферу и Кипрскую церковь", — пишут иерархи."Мы призываем Его Блаженство немедленно отменить его антиканонический и недействительный акт, и в то же время мы просим всех наших епископов Кипрской церкви, чтобы мы вместе потребовали чрезвычайного созыва Священного синода, чтобы мы приняли соответствующее решение по этому вопросу", — говорится в письме.Авторы письма отмечают также, что "несвоевременный" акт предстоятеля произошел в "критические времена" для национального вопроса <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> и во время угрожающих действий <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петра Порошенко</a> и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура — так называемая <a href="http://ria.ru/organization_pravoslavnaya-tserkov-ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Православная церковь Украины (ПЦУ)</a>, образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русская православная церковь</a> в октябре 2018-го прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и <a href="http://ria.ru/organization_EHlladskaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Элладской православных церквей</a>. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20201020/filaret-1580589432.html
https://ria.ru/20200925/obrazovanie-1577795280.html
https://ria.ru/20200618/1573145491.html
https://ria.ru/20201022/upts-1580993894.html
Давить раскольников!!
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кипр
греция
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православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, кипр, греция, александрия

Четыре иерарха Кипрской церкви призвали отменить решение о признании ПЦУ

14:45 25.10.2020 (обновлено: 15:19 25.10.2020)
 
© Фото : Мария СтефановаЦерковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр
Церковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : Мария Стефанова
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АФИНЫ, 25 окт — РИА Новости. Четыре иерарха Кипрской православной церкви обвинили предстоятели церкви архиепископа Хризостома в "вопиющем нарушении" синодальной системы в связи с упоминанием Епифания как главы автокефальной украинской церкви, призвали немедленно отменить "антиканонический и недействительный акт" и созвать Священный синод.
Архиепископ Хризостом в субботу во время литургии впервые упомянул Епифания как предстоятеля "автокефальной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины", де-факто признав "новую церковь". Это было сделано вопреки позиции Священного синода Кипрской православной церкви, члены Синода не были уведомлены о решении Хризостома, в знак протеста митрополит Лимасольский покинул божественную литургию до ее окончания. Хризостом заявил, что должен был занять определенную позицию по этому вопросу, хотя Синод с ним не согласился, а также признал, что членам Синода не было известно о его решении упомянуть Епифания. Хризостом заявил, что, если кто-либо из членов Синода потребует, чтобы вопрос был обсужден в рамках Устава, он созовет Синод, сообщил телеканал.
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Четыре иерарха — митрополиты Киккский Никифор, Лимасольский Афанасий, Тамасский Исаия и епископ Амафунтский Николаос в совместном заявлении призвали Хризостома немедленно отменить антиканонический и недействительный акт. "С большой тревогой, но и с глубочайшей печалью мы узнали об упоминании как "предстоятеля Украинской церкви" Епифания архиепископом Кипрским Хризостомом", — говорится в письме.
Иерархи заявили о несогласии с действиями архиепископа и изложили свою позицию в девяти пунктах. "Действия архиепископа представляют собой вопиющее нарушение синодального, коллективного и демократического строя нашей православной церкви и функционирования на основе этой системы Кипрской православной церкви", — говорится в письме.
Иерархи пишут, что этот вопрос был поднят архиепископом на недавнем заседании Синода и было решено рассмотреть его на другом заседании, чтобы выслушать взгляды и позиции всех членов Синода и принять синодальное решение. В письме говорится, что "назначение Епифания как "предстоятеля Украинской церкви" <...> вызвало раздор в единстве православной церкви, и до сегодняшнего дня только Элладская церковь и Александрийский патриархат признали его по причинам, которые не представили". "Все остальные поместные православные церкви относятся к этому отрицательно", — говорится в письме.
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Иерархи напоминают, что во время "рукоположения" Епифания не присутствовал ни один представитель поместных православных церквей, и спрашивают, "что это может означать". В письме говорится, что Епифаний происходит из раскольнических групп Украинской церкви, если Константинопольский патриарх "действительно хотел следовать каноническому порядку предоставления автокефалии церкви Украины, то он должен был дать ее каноническому митрополиту Киевскому Онуфрию и в этом иметь согласие Московского патриархата, которому тот подчиняется, и согласие местных православных святителей".
Они называют акт патриарха Варфоломея о предоставлении "автокефалии" раскольническим структурам Украинской церкви "действием произвольным, антиканоничным и антицерковным в том смысле, что Украинская православная церковь находится в юрисдикции Московского патриархата", в связи с этим РПЦ, отреагировав обоснованно, прервала церковное общение с Константинопольским патриархатом, а также с церквями Греции и Александрии.
По словам епископов, примеру произвола последовал и предстоятель Кипрской церкви, игнорируя Синод. "Решение архиепископа Кипрского назвать Епифания "предстоятелем Украинской церкви" еще больше обостряет напряженную ситуацию в экуменическом православии и безрассудно включает в эту атмосферу и Кипрскую церковь", — пишут иерархи.
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"Мы призываем Его Блаженство немедленно отменить его антиканонический и недействительный акт, и в то же время мы просим всех наших епископов Кипрской церкви, чтобы мы вместе потребовали чрезвычайного созыва Священного синода, чтобы мы приняли соответствующее решение по этому вопросу", — говорится в письме.
Авторы письма отмечают также, что "несвоевременный" акт предстоятеля произошел в "критические времена" для национального вопроса Кипра и во время угрожающих действий Турции.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018-го прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоКипрГрецияАлександрия
 
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