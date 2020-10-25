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https://ria.ru/20201025/samsung-1581430596.html
Дети умершего главы Samsung заплатят рекордные налоги на наследство
Дети скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи заплатят рекордно высокие налоги на наследство, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в индустрии. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T11:47
2020-10-25T18:49
samsung
ли чжэ ён
samsung electronics
samsung group
южная корея
сеул
технологии
в мире
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<strong>СЕУЛ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Дети скончавшегося главы <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> Ли Гон Хи заплатят рекордно высокие налоги на наследство, передает агентство <a href="https://en.yna.co.kr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рёнхап</a> со ссылкой на источники в индустрии.Председатель Samsung Ли Гон Хи скончался в воскресенье в больнице Samsung в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеуле</a>. Он родился в 1942 году и стал вторым председателем Samsung в 1987 после своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля. Похороны пройдут тихо, в семейном кругу. Сообщается, что президент <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ин</a> отправит на них траурный венок.Ли Гон Хи оставил после себя большое наследство, только фондовых активов на сумму около 18 триллионов вон (15,9 миллиарда долларов). Покойный председатель владел 4,18 процента акций и 0,08 процента привилегированных акций флагманской компании группы — <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Electronics/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Electronics</a>. У него также были 29,76 процента акций Samsung Samsung Life Insurance, 0,01 процента акций Samsung SDS и 2,88 процента акций Samsung C&amp;T Corp — де-факто холдинговой компании конгломерата, которую основал <a href="http://ria.ru/person_Li_CHzheh_JOn/" target="_blank" data-auto="true">Ли Чжэ Ён</a>.По данным источников в отрасли, наследники заплатят около десяти триллионов вон в качестве налогов на наследство только за акции. Эксперты считают, что семья покойного главы <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Group/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Group</a> может решить выплачивать сумму по частям. Согласно южнокорейскому законодательству, возможна рассрочка на срок до пяти лет.У Ли Гон Хи остались вдова, сын и две дочери. Старшая дочь Ли Бу Чжин возглавляет сеть отелей Samsung Hotel Shilla, а дочь Ли Со Хён отвечает за благотворительный фонд Samsung. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, покончила с собой в 2005 году.В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией по факту перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, 52-летнему Ли Чжэ Ёну, который считается преемником.Южнокорейская прокуратура подозревает, что в ходе получения контроля над конгломератом в 2014 году Ли Чжэ Ён участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group. Расследование все еще продолжается.Как отмечает агентство, Ли Чжэ Ён в настоящее время контролирует Samsung Group через своеобразную сетевую структуру, связывающую Samsung C&amp;T Corp, Samsung Life Insurance и Samsung Electronics. Однако в последних двух компаниях ему принадлежат незначительные доли. Предполагается, что он может унаследовать часть акций отца, чтобы усилить контроль над Samsung.В то же время на фоне скандального расследования его предполагаемых махинаций с акциями и мошенничества с бухгалтерскими документами Ли Чжэ Ён заявил, что сам он не будет передавать полномочия в корпорации своим детям. Таким образом, Samsung в будущем может отойти от семейной системы управления, свойственной чеболям (крупные компании в Южной Корее, принадлежащие одной семье).
https://ria.ru/20201017/novinki-oktyabrya-1580183084.html
https://ria.ru/20200323/1569034207.html
https://ria.ru/20200929/spisok-1577922985.html
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южная корея
сеул
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РИА Новости
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Новости
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samsung, ли чжэ ён, samsung electronics, samsung group, южная корея, сеул, технологии, в мире

Дети умершего главы Samsung заплатят рекордные налоги на наследство

11:47 25.10.2020 (обновлено: 18:49 25.10.2020)
 
© AP Photo / Lee Jin-manПредседатель концерна Samsung Ли Гон Хи
Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© AP Photo / Lee Jin-man
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СЕУЛ, 25 окт — РИА Новости. Дети скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи заплатят рекордно высокие налоги на наследство, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в индустрии.
Председатель Samsung Ли Гон Хи скончался в воскресенье в больнице Samsung в Сеуле. Он родился в 1942 году и стал вторым председателем Samsung в 1987 после своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля. Похороны пройдут тихо, в семейном кругу. Сообщается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправит на них траурный венок.
Ли Гон Хи оставил после себя большое наследство, только фондовых активов на сумму около 18 триллионов вон (15,9 миллиарда долларов). Покойный председатель владел 4,18 процента акций и 0,08 процента привилегированных акций флагманской компании группы — Samsung Electronics. У него также были 29,76 процента акций Samsung Samsung Life Insurance, 0,01 процента акций Samsung SDS и 2,88 процента акций Samsung C&T Corp — де-факто холдинговой компании конгломерата, которую основал Ли Чжэ Ён.
По данным источников в отрасли, наследники заплатят около десяти триллионов вон в качестве налогов на наследство только за акции. Эксперты считают, что семья покойного главы Samsung Group может решить выплачивать сумму по частям. Согласно южнокорейскому законодательству, возможна рассрочка на срок до пяти лет.
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У Ли Гон Хи остались вдова, сын и две дочери. Старшая дочь Ли Бу Чжин возглавляет сеть отелей Samsung Hotel Shilla, а дочь Ли Со Хён отвечает за благотворительный фонд Samsung. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, покончила с собой в 2005 году.
В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией по факту перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, 52-летнему Ли Чжэ Ёну, который считается преемником.
Южнокорейская прокуратура подозревает, что в ходе получения контроля над конгломератом в 2014 году Ли Чжэ Ён участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group. Расследование все еще продолжается.
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Как отмечает агентство, Ли Чжэ Ён в настоящее время контролирует Samsung Group через своеобразную сетевую структуру, связывающую Samsung C&T Corp, Samsung Life Insurance и Samsung Electronics. Однако в последних двух компаниях ему принадлежат незначительные доли. Предполагается, что он может унаследовать часть акций отца, чтобы усилить контроль над Samsung.
В то же время на фоне скандального расследования его предполагаемых махинаций с акциями и мошенничества с бухгалтерскими документами Ли Чжэ Ён заявил, что сам он не будет передавать полномочия в корпорации своим детям. Таким образом, Samsung в будущем может отойти от семейной системы управления, свойственной чеболям (крупные компании в Южной Корее, принадлежащие одной семье).
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SamsungЛи Чжэ ЁнSamsung ElectronicsSamsung GroupЮжная КореяСеулТехнологииВ мире
 
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