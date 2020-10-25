https://ria.ru/20201025/samsung-1581430596.html

Дети умершего главы Samsung заплатят рекордные налоги на наследство

Дети скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи заплатят рекордно высокие налоги на наследство, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в индустрии. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T11:47

2020-10-25T11:47

2020-10-25T18:49

samsung

ли чжэ ён

samsung electronics

samsung group

южная корея

сеул

технологии

в мире

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<strong>СЕУЛ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Дети скончавшегося главы <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> Ли Гон Хи заплатят рекордно высокие налоги на наследство, передает агентство <a href="https://en.yna.co.kr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рёнхап</a> со ссылкой на источники в индустрии.Председатель Samsung Ли Гон Хи скончался в воскресенье в больнице Samsung в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеуле</a>. Он родился в 1942 году и стал вторым председателем Samsung в 1987 после своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля. Похороны пройдут тихо, в семейном кругу. Сообщается, что президент <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ин</a> отправит на них траурный венок.Ли Гон Хи оставил после себя большое наследство, только фондовых активов на сумму около 18 триллионов вон (15,9 миллиарда долларов). Покойный председатель владел 4,18 процента акций и 0,08 процента привилегированных акций флагманской компании группы — <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Electronics/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Electronics</a>. У него также были 29,76 процента акций Samsung Samsung Life Insurance, 0,01 процента акций Samsung SDS и 2,88 процента акций Samsung C&T Corp — де-факто холдинговой компании конгломерата, которую основал <a href="http://ria.ru/person_Li_CHzheh_JOn/" target="_blank" data-auto="true">Ли Чжэ Ён</a>.По данным источников в отрасли, наследники заплатят около десяти триллионов вон в качестве налогов на наследство только за акции. Эксперты считают, что семья покойного главы <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Group/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Group</a> может решить выплачивать сумму по частям. Согласно южнокорейскому законодательству, возможна рассрочка на срок до пяти лет.У Ли Гон Хи остались вдова, сын и две дочери. Старшая дочь Ли Бу Чжин возглавляет сеть отелей Samsung Hotel Shilla, а дочь Ли Со Хён отвечает за благотворительный фонд Samsung. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, покончила с собой в 2005 году.В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией по факту перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, 52-летнему Ли Чжэ Ёну, который считается преемником.Южнокорейская прокуратура подозревает, что в ходе получения контроля над конгломератом в 2014 году Ли Чжэ Ён участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group. Расследование все еще продолжается.Как отмечает агентство, Ли Чжэ Ён в настоящее время контролирует Samsung Group через своеобразную сетевую структуру, связывающую Samsung C&T Corp, Samsung Life Insurance и Samsung Electronics. Однако в последних двух компаниях ему принадлежат незначительные доли. Предполагается, что он может унаследовать часть акций отца, чтобы усилить контроль над Samsung.В то же время на фоне скандального расследования его предполагаемых махинаций с акциями и мошенничества с бухгалтерскими документами Ли Чжэ Ён заявил, что сам он не будет передавать полномочия в корпорации своим детям. Таким образом, Samsung в будущем может отойти от семейной системы управления, свойственной чеболям (крупные компании в Южной Корее, принадлежащие одной семье).

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https://ria.ru/20200323/1569034207.html

https://ria.ru/20200929/spisok-1577922985.html

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южная корея

сеул

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, ли чжэ ён, samsung electronics, samsung group, южная корея, сеул, технологии, в мире