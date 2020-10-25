https://ria.ru/20201025/samsung-1581410199.html

Умер глава Samsung Ли Гон Хи

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер на 79-м году жизни, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T04:37

2020-10-25T04:37

2020-10-25T07:20

samsung

сеул

в мире

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<strong>СЕУЛ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Председатель концерна <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> Ли Гон Хи умер на 79-м году жизни, передает агентство <a href="https://en.yna.co.kr/" target="_blank">Рёнхап</a>.Бизнесмен скончался в воскресенье в больнице Samsung в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеуле</a>. Ли Гон Хи родился в 1942 году и стал в 1987 году вторым председателем Samsung, сменив на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией фактически перешел к его сыну, вице-президенту дочерней компании группы <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Electronics/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Electronics</a> <a href="http://ria.ru/person_Li_CHzheh_JOn/" target="_blank" data-auto="true">Ли Чжэ Ёну</a>, который считается преемником.При этом южнокорейская прокуратура подозревает, что в ходе получения власти в концерне Ли Чжэ Ён участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Group/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Group</a>.Помимо Ли Чжэ Ёна, у Ли Гон Хи остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, покончила с собой в 2005 году.

https://ria.ru/20200217/1564899224.html

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сеул

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, сеул, в мире