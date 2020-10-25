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Умер глава Samsung Ли Гон Хи
Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер на 79-м году жизни, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T04:37
2020-10-25T07:20
samsung
сеул
в мире
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<strong>СЕУЛ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Председатель концерна <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> Ли Гон Хи умер на 79-м году жизни, передает агентство <a href="https://en.yna.co.kr/" target="_blank">Рёнхап</a>.Бизнесмен скончался в воскресенье в больнице Samsung в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеуле</a>. Ли Гон Хи родился в 1942 году и стал в 1987 году вторым председателем Samsung, сменив на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией фактически перешел к его сыну, вице-президенту дочерней компании группы <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Electronics/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Electronics</a> <a href="http://ria.ru/person_Li_CHzheh_JOn/" target="_blank" data-auto="true">Ли Чжэ Ёну</a>, который считается преемником.При этом южнокорейская прокуратура подозревает, что в ходе получения власти в концерне Ли Чжэ Ён участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Group/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Group</a>.Помимо Ли Чжэ Ёна, у Ли Гон Хи остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, покончила с собой в 2005 году.
https://ria.ru/20200217/1564899224.html
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сеул
РИА Новости
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РИА Новости
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samsung, сеул, в мире

Умер глава Samsung Ли Гон Хи

04:37 25.10.2020 (обновлено: 07:20 25.10.2020)
 
© AP Photo / Lee Jin-manПредседатель концерна Samsung Ли Гон Хи
Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© AP Photo / Lee Jin-man
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 25 окт – РИА Новости. Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер на 79-м году жизни, передает агентство Рёнхап.
Бизнесмен скончался в воскресенье в больнице Samsung в Сеуле.
Ли Гон Хи родился в 1942 году и стал в 1987 году вторым председателем Samsung, сменив на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.
В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией фактически перешел к его сыну, вице-президенту дочерней компании группы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёну, который считается преемником.
При этом южнокорейская прокуратура подозревает, что в ходе получения власти в концерне Ли Чжэ Ён участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group.
Помимо Ли Чжэ Ёна, у Ли Гон Хи остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, покончила с собой в 2005 году.
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