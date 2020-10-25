https://ria.ru/20201025/putin-1581446271.html

Путин положительно оценил пребывание американцев в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пребывание американцев в Афганистане способствует стабильности в стране и не противоречит российским национальным... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T14:34

2020-10-25T14:34

2020-10-25T14:55

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что пребывание американцев в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> способствует стабильности в стране и не противоречит российским национальным интересам, а утверждения кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, что Россия "платит деньги за убийства американских солдат в Афганистане", назвал не имеющими под собой никаких оснований.В эфире телеканала <u><a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a></u> Путин напомнил, что Россия изначально поддерживала пребывание американских войск в Афганистане и в свое время проголосовала за соответствующую резолюцию <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>."Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим национальным интересам", - подчеркнул президент РФ. Он указал, что у России нет необходимости бороться с пребыванием американцев в Афганистане, ведь оно способствует стабильности в этой стране. По его мнению, при выводе контингента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Афганистана возникает много рисков, России "придется дополнительно раскошелиться", чтобы поддерживать стабильность там.Комментируя заявления кандидатов в президенты США в ходе финальных дебатов и, в частности, утверждения Байдена, что Россия "платит деньги за убийства американских солдат в Афганистане", Путин отметил, что ему странно слышать такие слова. Он подчеркнул, что подобные заявления "звучат как минимум странно и не имеют под собой абсолютно никаких оснований".Президент РФ напомнил, что впервые эта информация "проскочила" в американской прессе летом, американский госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> затем звонил главе МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Лаврову</a>, а министр обороны США <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a> – своему российскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Шойгу</a>. "А после этого официальные лица на высшем военном уровне, а затем и на уровне спецслужб американских заявили, что у них нет подтверждения информации подобного рода. Это в высшей мере странно, что газеты некоторые в США читают, а заявления своих официальных лиц оставляют без внимания", - добавил Путин.Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки ранее опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям нет и Трампа о них не информировали.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

https://ria.ru/20201025/putin-1581442742.html

https://ria.ru/20201022/putin-1581062727.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство обороны сша, совет безопасности оон, джо байден, афганистан, россия, владимир путин, сша, в мире