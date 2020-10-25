Путин положительно оценил пребывание американцев в Афганистане
14:34 25.10.2020 (обновлено: 14:55 25.10.2020)
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пребывание американцев в Афганистане способствует стабильности в стране и не противоречит российским национальным интересам, а утверждения кандидата в президенты Джо Байдена, что Россия "платит деньги за убийства американских солдат в Афганистане", назвал не имеющими под собой никаких оснований.
В эфире телеканала "Россия 1" Путин напомнил, что Россия изначально поддерживала пребывание американских войск в Афганистане и в свое время проголосовала за соответствующую резолюцию Совбеза ООН.
"Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим национальным интересам", - подчеркнул президент РФ. Он указал, что у России нет необходимости бороться с пребыванием американцев в Афганистане, ведь оно способствует стабильности в этой стране. По его мнению, при выводе контингента США из Афганистана возникает много рисков, России "придется дополнительно раскошелиться", чтобы поддерживать стабильность там.
Комментируя заявления кандидатов в президенты США в ходе финальных дебатов и, в частности, утверждения Байдена, что Россия "платит деньги за убийства американских солдат в Афганистане", Путин отметил, что ему странно слышать такие слова. Он подчеркнул, что подобные заявления "звучат как минимум странно и не имеют под собой абсолютно никаких оснований".
Президент РФ напомнил, что впервые эта информация "проскочила" в американской прессе летом, американский госсекретарь Майк Помпео затем звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову, а министр обороны США Марк Эспер – своему российскому коллеге Сергею Шойгу. "А после этого официальные лица на высшем военном уровне, а затем и на уровне спецслужб американских заявили, что у них нет подтверждения информации подобного рода. Это в высшей мере странно, что газеты некоторые в США читают, а заявления своих официальных лиц оставляют без внимания", - добавил Путин.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки ранее опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям нет и Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.